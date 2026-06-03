Christopher Nolan revela por qué está obsesionado con películas sobre el tiempo

El director de Memento, El origen, Interestelar, Dunkerque, Tenet y Oppenheimer, Christopher Nolan, habló del tiempo, uno de los temas más poderosos de su cine, en plena promoción de La Odisea, su nueva película. Tras ganar el Oscar con Oppenheimer, el cineasta regresa al territorio de los grandes relatos con personajes épicos.

¿Por qué Christopher Nolan está obsesionado con el tiempo?

Este tema se encuentra presente en varias de las producciones dirigidas por Nolan a lo largo de los años. El cineasta desarrolló una profunda afinidad con esta dimensión, entendida desde la física, que regula la vida humana en todos los sentido; justo ahí reside el interés de Nolan. Es la materia misma de la existencia y el enemigo o amigo silencioso que ordena cada instante. Esto fue lo que el director comentó para GQ:

“Siempre he vivido en él. Es el motor de todas nuestras vidas. Es aquello contra lo que peleamos todo el tiempo. Es aquello que nos atormenta o nos persigue durante todo el camino.”

Tenet de Christopher Nolan

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¿Cómo funciona el tiempo en las películas de Christopher Nolan?

En Memento, estrenada en el año 2000, el tiempo se rompe junto con la memoria de Leonard, interpretado por el genial Guy Pearce. La película avanza hacia atrás y hacia adelante, y mezcla color y blanco y negro, para que el espectador sienta la misma fragilidad que el protagonista ante cada dato perdido.

En El origen, el tiempo se estira dentro de los sueños, un tratamiento del plano onírico al que podríamos dedicarle algunas críticas. No obstante, es interesante observar como unos segundos en un nivel pueden transformarse en minutos, horas o años en otro. La fantasía de controlar la mente se vuelve terror cuando cada personaje queda atrapado en su propia percepción.

Interestelar llevó esa obsesión a una escala cósmica y nos muestra un espacio exterior que no vuelve pequeños a sus personajes por sí mismo; lo hace el tiempo. Cooper pierde años de vida junto a su hija por una diferencia gravitatoria; la aventura espacial se aleja de lo grandioso que puede ser el cosmos para ajustarse a la maravilla del amor entre padre e hija, ambos separados por el tiempo. Matt Damon confesó para GQ que leer el guion lo enterneció sobremanera:

“Me emocioné muchísimo al leer este guion porque tenía hijas pequeñas. Estaba en el extranjero, lejos de ellas durante dos semanas, pero aun así estaba lejos de ellas. Y ese guion trata sobre perder toda la infancia de tu hijo. Recuerdo haberlo llamado después y decirle algo como: ‘¿Qué demonios te pasa con esto?’”

Memento de Christopher Nolan

Tenet llevó el juego al extremo, tanto que al día de hoy tal vez ni el mismísimo Robert Pattinson entiende del todo el argumento. La película muestra objetos, personas y acciones que avanzan en sentidos opuestos, en un despliegue tan ambicioso incluso para los estándares de Nolan. Fue una lástima que el mundo estuviera tan ocupado con la pandemia durante su tiempo de estreno; no tuvo la atención que la trama requería.

La Odisea de Nolan

En La Odisea veremos a Matt Damon interpretar a Odiseo, Tom Holland a Telémaco, Anne Hathaway a Penélope y Robert Pattinson a Antínoo. El relato contará el viaje del rey de Ítaca para volver a casa después de la guerra de Troya, una travesía con monstruos y dioses.

Sobre el poema, Nolan se encontró con un detalle muy interesante en la forma, y cómo los escuchas del pasado no son como el espectadores de cine en el siglo XXI; hay diferencias importantes respecto al arte de contar historias. Mientras que el séptimo arte propone situaciones en un inicio que tienen resolución al final, La Odisea no lo hace, y no lo hace porque hace mucho más de dos mil años las personas sabían que la resolución llegaría sin necesidad de abordarla desde el principio. Una poética diferente:

“Cuando volví a leer el poema, me di cuenta de que todo son resoluciones, pero no tiene las preparaciones. Lo que entendí fue: ‘Ah, ok, para convertir esto en un guion, todo se trata de preparar esas cosas, de ser fiel a ellas, porque las resoluciones son increíbles’. Pero ahora es mi responsabilidad, dentro de la estructura del poema, intentar poner todas esas piezas en movimiento para que la audiencia esté preparada para esos momentos. Y eso fue lo que abrió todo para mí.”

El tiempo siempre de por medio. La Odisea se estrena el 16 de julio.

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