Nicolas Cage dice que nunca trabajará con Christopher Nolan por esta razón

Nicolas Cage, quien ahora mismo vive un gran periodo de actividad en la industria de cine y televisión, reveló que varios directores, entre ellos Christopher Nolan, dejaron de buscarlo después de rechazar algunos proyectos importantes. A partir de este hecho, el actor de 62 años tiene la certeza de que nunca trabajará con el cineasta detrás de Interestelar.

¿Por qué Nicolas Cage no trabajará con Christopher Nolan?

Durante una nueva entrevista con The New York Times, Nicolas Cage explicó que rechazar proyectos puede dejar heridas dentro de la industria. El actor aseguró que varios realizadores “se sienten heridos” cuando él dice que no a una película. Fue ahí cuando habló sobre Christopher Nolan. Cage afirmó que el director de La Odisea dejó de buscarlo después de que rechazó participar en Insomnia, thriller estrenado en 2002 con Al Pacino y Robin Williams.

Nicolas Cage en Spider-Noir

“La mayoría se siente ofendida y ya no te vuelven a llamar. Me ha pasado millones de veces. Me pasó con Christopher Nolan, me pasó con Woody Allen, me pasó con Paul Thomas Anderson. Ya no me vuelven a llamar”, declaró el actor.

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Cage también recordó que Paul Thomas Anderson le mostró un cortometraje protagonizado por Philip Baker Hall y que ambos estuvieron cerca de colaborar en algún momento, aunque el proyecto terminó cayéndose antes de concretarse.

El actor contrastó esas experiencias con David O. Russell, director que sí volvió a buscarlo después de recibir una negativa. Cage dijo que Russell le ofreció una película “hace muchísimo tiempo”, él rechazó la propuesta y aun así el cineasta volvió a llamarlo años después.

“De todos modos, David sí me volvió a llamar, y eso demostró mucha clase de su parte, que me llamara otra vez y me invitara de nuevo”, comentó Cage. El actor agregó que disfrutó trabajar con Christian Bale y John Mulaney en Madden, el biopic centrado en el famoso entrenador y comentarista John Madden que se estrena el próximo 26 de noviembre.

Spider-Noir, lo nuevo de Nicolas Cage

Mientras revive historias sobre proyectos perdidos, Nicolas Cage vuelve al entretenimiento de superhéroes con Spider-Noir, serie donde interpreta una versión envejecida y melancólica de Spider-Man. El personaje apareció primero en Spider-Man: Un Nuevo Universo, donde Cage prestó su voz al detective sombrío inspirado en el cine negro clásico. El recibimiento del público acabó impulsando una adaptación live-action desarrollada por MGM y Amazon.

Nicolas Cage en Longlegs

La serie nos presentará a un investigador privado cansado de la violencia y perseguido por errores del pasado dentro de una Nueva York oscura y fantasmal. El proyecto mantiene la estética noir de los cómics originales, aunque le añade una atmósfera más cercana al thriller detectivesco.

Cage encuentra en este tipo de personajes un área perfecta para su estilo exagerado. En años recientes también recibió elogios por Pig, El Hombre de los Sueños y Longlegs: Coleccionista de Almas, películas donde vemos a Cage desplegar su clásica furia con una naturalidad que solo existe en su trabajo.

Spider-Noir se estrena el 27 de mayo en Prime Video.

Christopher Nolan vuelve este verano con La Odisea

Christopher Nolan, por otro lado, prepara uno de los proyectos más ambiciosos de toda su carrera. La Odisea, adaptación del poema atribuido a Homero, llegará a cines este verano con un elenco gigantesco liderado por Matt Damon, Tom Holland y Zendaya.

La película narrará el regreso de Odiseo tras la guerra de Troya, aunque Nolan decidió abordar la historia con una escala física enorme y efectos prácticos que recuerdan la construcción de Oppenheimer.

Zendaya interpreta a Atenea, diosa de la sabiduría, mientras Matt Damon es Odiseo. Tom Holland participa como Telémaco y Anne Hathaway como Penélope.

La Odisea finalmente llegará a salas de cine el 16 de julio.

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