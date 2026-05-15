Christopher Nolan explica por qué ‘La Odisea’ es la película más grande de su carrera y el mayor reto

La película, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, fue concebida como una épica de gran escala

El aclamado director británico Christopher Nolan volverá al cine de gran escala con ‘La Odisea’, una adaptación del poema épico de Homero que Universal estrenará el 17 de julio de 2026. Después del éxito de ‘Oppenheimer’, el director no eligió un proyecto pequeño ni una producción de transición: apostó por una historia fundacional de la literatura occidental, con Matt Damon como Odiseo y un reparto que incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Samantha Morton, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth, Himesh Patel y Travis Scott.

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¿Por qué ‘La Odisea’ tenía que ser tan grande?

En una entrevista para ‘60 Minutes’, adelantada en exclusiva por Variety, Christopher Nolan explicó que adaptar ‘La Odisea’ lo obligó a pensar en una escala superior a la de sus trabajos anteriores. Para el cineasta, la naturaleza misma del relato pedía una producción más exigente, tanto física como técnicamente.

Christopher Nolan (Imagen: La Presse)

“Al abordar «La Odisea», todo se convirtió en una cuestión de escala. Tenía que ser la película más grande que hubiéramos hecho. Tenía que ser un desafío para todos nosotros, porque esa es la naturaleza de la historia”, dijo Nolan a Scott Pelley.

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La frase resume una parte central del proyecto. ‘La Odisea’ no solo sigue el regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya; también atraviesa tormentas, islas, criaturas, dioses, tentaciones y pérdidas. En lugar de reducir ese viaje a una reconstrucción cómoda de estudio, Nolan parece haber buscado una experiencia de desgaste real, con el mar, el clima y la dificultad del rodaje como parte del lenguaje de la película.

Matt Damon enfrentó el rodaje más difícil de su carrera

Uno de los momentos que mostró ‘60 Minutes’ incluye a Matt Damon como Odiseo, al mando de una embarcación en medio de aguas agitadas. Al ver la escena, Scott Pelley le comentó a Nolan: “Parece que casi ahogas a Matt Damon”. El director respondió entre risas: “Sin duda lo pusimos a prueba.”

Damon, por su parte, fue todavía más directo al hablar de la experiencia. “Fue la película más difícil que he hecho en mi vida, con mucha diferencia. Ni siquiera se le acerca”, aseguró el actor en una entrevista separada.

El comentario va en la misma línea de otros detalles conocidos sobre la producción. La película se filmó durante 91 días, pasó por seis países y terminó incluso antes de lo previsto, según lo reportado en torno al proyecto.

Nolan también ha explicado que quería que el mundo de Homero se sintiera desde la perspectiva de quienes vivían en una época donde la naturaleza podía ser entendida como una manifestación de los dioses. Tormentas, vientos, lluvia y mares violentos no funcionarían solo como obstáculos visuales, sino como parte del miedo y la incertidumbre del viaje.

Una épica filmada completamente en IMAX

Otro dato clave es técnico: ‘La Odisea’ será el primer largometraje de la historia filmado completamente en IMAX. En el segmento de ‘60 Minutes’, Nolan aparece cortando y pegando físicamente fragmentos de película en el último laboratorio de su tipo, un proceso que contrasta con la rapidez de la edición digital.

‘La Odisea’, de Christopher Nolan (imagen: Empire)

El reportaje recuerda que Nolan quedó fascinado por IMAX desde los 16 años, cuando vio un documental en una pantalla de cinco pisos. Aunque el formato es caro, pesado y poco práctico, el director ha insistido en mantenerlo vivo porque ofrece una calidad de imagen superior. Según el propio segmento, el fotograma IMAX de 70 mm puede alcanzar una resolución hasta tres veces mayor que la digital.

Esa decisión confirma que ‘La Odisea’ será una apuesta extrema incluso dentro de la filmografía de Nolan. No se trata únicamente de adaptar a Homero con un elenco estelar, sino de hacerlo con un método artesanal, costoso y físicamente demandante.

Con información de Variety.

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