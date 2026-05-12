Christopher Nolan defiende la precisión histórica de ‘La Odisea’: ‘La armadura de Agamenón tiene que verse elevada’

Christopher Nolan ha enfrentado todo tipo de retos en la larga historia de su filmografía. Ahora, el director británico se encuentra lidiando con los especialistas obsesionados con la historia antigua y los arqueólogos aficionados, así como académicos y fanáticos que examinan cada fotograma de La Odisea cual reliquia micénica.

Las primeras imágenes de la película nos trajeron una oleada de comentarios muy ácidos en redes sociales debido al diseño de las armaduras y a ciertas decisiones de casting. No fueron pocos los espectadores que consideraron que algunos elementos visuales lucían demasiado actuales para una adaptación inspirada en el poema épico atribuido a Homero.

Christopher Nolan defiende la precisión histórica de La Odisea

La polémica se puso peor tras el lanzamiento de un teaser tráiler donde podían verse guerreros con pantalones (!), armaduras oscuras y superficies metálicas que varios usuarios compararon con el traje de Batman utilizado en la trilogía de Nolan.

Matt Damon en La Odisea

El cineasta decidió responder a parte de los cuestionamientos durante una entrevista con la revista Time. Nolan explicó que las decisiones visuales se tomaron con base en investigaciones relacionadas a materiales utilizados en la era micénica.

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“Existen dagas micénicas hechas de bronce ennegrecido”, señaló el director al hablar sobre el aspecto oscuro de ciertas piezas metálicas. Nolan explicó que existe una teoría arqueológica según la cual algunos artesanos antiguos lograban modificar el bronce mediante mezclas de oro, plata y azufre.

También defendió la apariencia de Agamenón, uno de los personajes más importante en el poema de Troya. Según Nolan, la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick buscaba transmitir jerarquía y poder mediante materiales visualmente más costosos y refinados. “Con Agamenón, Ellen está tratando de comunicar qué tan por encima se encuentra del resto”, comentó el director.

Otro de los temas que tiene a las redes comentando es la presencia del rapero Travis Scott dentro del proyecto. Apareció la cuestión sobre qué hacía una estrella contemporánea vinculada al hip-hop dentro de una epopeya griega ambientada siglos antes de Cristo.

Nolan defendió la decisión argumentando que mira al personaje como un eco actual de la tradición oral. “Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral, lo cual es análogo al rap”, explicó

Los actores y actrices de La Odisea

Matt Damon como Odisea y Zendaya como la diosa Atenea

La producción pondrá en pantalla (de preferencia verla en IMAX porque así se filmó) a uno de los repartos más ambiciosos de la carrera de Nolan. Matt Damon protagoniza como Odiseo, y retoma su colaboración con el cineasta después de Oppenheimer e Interestelar.

Tom Holland también forma parte del elenco como el príncipe Telémaco, mientras Zendaya aparecerá como la diosa Palas Atenea, protectora divina de Odiseo. De igual manera, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron estarán presentes.

Por qué Christopher Nolan podría hacer historia con esta película

Christopher Nolan carga actualmente con uno de los niveles de prestigio más altos dentro de Hollywood. Tras el fenómeno de Oppenheimer, película que superó los 950 millones de dólares y ganó el Oscar a Mejor Película, el director obtuvo una libertad creativa prácticamente absoluta.

La Odisea podría transformarse (y tiene todo para hacerlo) en la producción más ambiciosa de toda su trayectoria gracias a la escala del relato original. El poema de Homero es una historia sobre guerra, monstruos, dioses y naufragios, pero también sobre destino y la condición humana, temas imposibles de reducir a una simple cinta histórica convencional.

De cumplir sus aspiraciones, el director podría pasar a la historia con una película que obedece más a los estándares del cine épico clásico, que al siglo XXI, tan inmiscuido en su propio mundo digital.

La Odisea se estrena en salas de cine el próximo 16 de julio.

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