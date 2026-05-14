‘La Odisea’: Por qué Elon Musk se equivoca al criticar el casting de la película de Christopher Nolan

La nueva adaptación de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, entró al territorio inflamable de las redes muchos meses antes de llegar a salas. Elon Musk cuestionó en X el casting de Lupita Nyong’o y Elliot Page, a quienes usuarios conservadores señalaron por supuestamente romper una idea “pura” de la épica griega.

Elenco y producción de La Odisea de Christopher Nolan

La Odisea tendrá a Matt Damon como Odiseo, rey de Ítaca, en su viaje de regreso tras la Guerra de Troya. Anne Hathaway interpretará a Penélope, Tom Holland será Telémaco y Robert Pattinson dará vida a Antínoo, uno de los pretendientes que ocupan la casa del héroe ausente. El reparto también incluye a Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Calipso, Jon Bernthal como Menelao, Benny Safdie como Agamenón, John Leguizamo como Eumeo, Samantha Morton como Circe y Lupita Nyong’o en un papel doble como Helena de Troya y Clitemnestra.

Lupita Nyong’o intepretará a Helena de Troya y Clitemnestra en La Odisea de Christophber Nolan

La película fue filmada con cámaras IMAX de 70 mm, con locaciones en Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia, Malta y otros territorios. Nolan produjo el proyecto junto a Emma Thomas bajo Syncopy, con Universal Pictures detrás de la distribución.

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Las críticas de Elon Musk hacia La Odisea

Elon Musk criticó el casting de Lupita Nyong’o como Helena de Troya y aseguró que Nolan “solo busca premios” mediante decisiones de inclusión. También compartió burlas relacionadas con Elliot Page, cuyo papel no ha sido detallado oficialmente por el estudio, pero se rumora que es Aquiles. La molestia se apoyó en la repetida idea por los usuarios de X que Helena y Aquiles deben responder a descripciones tradicionales de blancura y cabello claro. Esa exigencia toma un texto antiguo como si fuera una ficha de casting cerrada y policial.

Musk de paso elogió Troya, la película de 2004 con Brad Pitt y Diane Kruger, como si aquella versión hubiera respetado a Homero de forma impecable y como si ambos actores gozaran el fenotipo mediterráneo. Troya modificó enormes partes del ciclo troyano y dejó fuera a los dioses, detalles para nada menores que los “críticos” de X sí pasaron por alto.

Por qué Elon Musk se equivoca

La Odisea no es un expediente histórico, es un poema épico lleno de dioses, monstruos, metamorfosis, profecías, hechiceras, cíclopes y viajes al inframundo. Pedirle una literalidad racial actual a ese universo resulta más político que filológico. Por otro lado, Helena y Aquiles no tienen el mismo peso en La Odisea que en La Ilíada. Helena aparece en Esparta junto a Menelao, y Aquiles surge en el Hades como figura espectral. No son protagonistas en el regreso de Odiseo.

Tom Holland será Telémaco en La Odisea

Además, las reglas de inclusión de la Academia no obligan a un director a elegir actores específicos para competir por Mejor Película. Dicha institución exige cumplir dos de cuatro estándares posibles, y esos estándares pueden cubrir reparto, equipo creativo, oportunidades laborales o distribución. No olvidemos que Oppenheimer, también de Nolan, ganó siete premios Oscar con un elenco 90% blanco.

Finalmente, ninguna película sobre Grecia antigua habla griego homérico, ninguna reconstruye al detalle un mundo perdido y ninguna puede escapar a su propio tiempo. Lo mejor que se puede hacer en pleno siglo XXI es reinterpretar.

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¿Cuándo se estrena La Odisea?

Esta película contará el regreso de un hombre agotado por la guerra, perseguido por fuerzas divinas y obligado a medir su astucia contra criaturas y tentaciones. Cada época ha imaginado a Odiseo de otra manera y Nolan llega a esa tradición con su propia lectura.

La Odisea tiene previsto su estreno internacional para julio de 2026, con llegada a salas el 16 de julio en algunos mercados y el 17 de julio en Estados Unidos. Universal la lanzará en IMAX, IMAX 70 mm y otros formatos.