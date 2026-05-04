Charlize Theron dice que no piensa mantener a sus hijas de por vida: ‘Tienen que buscar trabajo’

Charlize Theron se entrevistó con Therapuss y volvió a abrir una ventana a su vida privada con una idea sobre la maternidad. La actriz, famosa por su disciplina y por construir una carrera notable en la industria de Hollywood, habló sobre la crianza de sus dos hijas adoptadas, Jackson y August.

¿La fortuna de Charlize Theron no garantiza el futuro de sus hijas?

Con una carrera que incluye títulos como Mad Max: Furia en el Camino, Monster, película que le dio el Oscar, Atómica y El Escándalo, la actriz construyó una reputación y un perfil comercial de prestigio entre la crítica pero sin dejar de lado las ganancias.

A eso gran carrera en cine hay que añadir su presencia en proyectos con marcas de lujo, especialmente como rostro de Dior, donde nos hipnotizó con campañas de estética dorada y elegante. Su trabajo duro elevó su perfil económico, colocándola entre las figuras más estables y queridas de la industria.

Charlize Theron y sus hijas, Jackson y August (Foto: Instagram)

Sin embargo, esa estabilidad, una fortuna de aproximadamente 200 millones de dólares, no significa que sus hijas tienen la vida resuelta, al menos no en los términos tradicionales. Theron dejó claro que el dinero no sustituye la experiencia de aprender a sostenerse por cuenta propia.

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Charlize Theron no quiere mantener a sus hijas de por vida

En la charla reciente, la actriz explicó que sus hijas deberán trabajar para construir su propio camino, incluso si crecieron en un entorno privilegiado. “Solo necesitan conseguir un trabajo que les pague, porque no quiero mantenerlas por el resto de su vida.”, afirmó. Theron también mencionó que los grandes deseos, como un primer auto, no llegarán sin esfuerzo previo. “Necesitamos un poco de experiencia, y nos la vamos a ganar.”, dijo.

“Cada vez que vamos a Starbucks, les digo: ‘Mira esto… ¿Ves qué amables son? Tienes que ser así de amable todas las mañanas a las 6 a.m. Empieza a prepararte para ello.”

Cómo adoptó a sus hijas

Charlize Theron adoptó a sus dos hijas en momentos distintos de su vida, primero a Jackson en 2012 y luego a August en 2015. Desde el inicio, decidió criar a ambas como madre soltera, una elección que ha defendido en múltiples ocasiones como una decisión consciente y muy personal.

Para la actriz, la maternidad es una construcción propia y habló de ese proceso como una forma de vivir la experiencia sin presiones externas, tomando decisiones sin negociar con expectativas ajenas. Comentó que no comparte la crianza con una pareja y que esa dinámica le ha permitido tomar decisiones con total libertad.

En entrevista con Call Her Daddy el año pasado, Charlize habló sobre cómo se estigmatiza a las mujeres que deciden criar solas:

“Con las mujeres, siempre es como si algo estuviera mal con ellas. No pueden mantener una relación, y nunca se habla de ello, como por ejemplo: ‘¡Guau! ¡Está viviendo su verdad!’. Las miro y pienso: ‘¿Sabes lo increíble que es vivir exactamente como quiero, experimentar la maternidad exactamente como quería?’.”

Charlize Theron para Dior

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Defendió su decisión de ser madre soltera frente a lo que digan las personas:

“Sé que lo siguiente que dirán será: ‘Bueno, eso no es justo para tus hijos’. ¿Puedo decirte algo? Esa será su historia para contar. Solo puedo decirte que esta es la mejor manera que conozco de ser madre para ellas, y tal vez crezcan y cuenten su historia, y la respetaré. Solo sé que esta era la única manera que sabía que podía hacerlo, y Dios mío, amo cada día. Amo no tener que compartirlas con nadie.”

Charlize es una de las estrellas principales en la nueva adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan, cuyo estreno está programado para el 16 de julio. En la película interpreta a Circe, la hechicera que transforma a los hombres y desafía la voluntad de los héroes.