‘Spider-Noir’: Nicolas Cage pidió filmar la serie a color porque ‘los adolescentes no tienen experiencia con el blanco y negro’

Spider-Noir llegará muy pronto como una rareza dentro del universo televisivo de Marvel y Sony. Veremos una historia de detectives y crimen urbano, protagonizada por un héroe cansado que nos recordará a los hombres atormentados del cine clásico estadounidense. Nicolas Cage lidera la serie como Ben Reilly, un investigador privado venido a menos en la Nueva York de los años treinta.

Pero esta producción tendrá la particularidad poco común en streaming de verse en dos versiones distintas, una en blanco y negro y otra a color. Ahora Cage revela que la idea fue suya y el motivo detrás es que pensó en el público joven y en cómo acercarlo al cine clásico.

Nicolas Cage pidió grabar Spider-Noir a color

El actor de 62 años reveló en la alfombra roja de Spider-Noir en Nueva York que él sugirió hacer la serie también a color porque “los adolescentes no tienen mucha experiencia con el blanco y negro.” A través de su idea buscar tender un puente entre las generaciones de hoy y lo que se hizo en el pasado.

Nicolas Cage en Spider-Noir

El actor dijo que el objetivo es que los adolescentes entraran primero por la versión a color y luego buscaran la de blanco y negro. Después, quizá, podrían interesarse por las películas que inspiraron la serie: “El sueño es que la vean en color y luego la revisiten en blanco y negro, aprendan algo y digan: ‘Oye, quiero ver algunas de estas referencias cinematográficas’. Y entonces se les abra un tesoro lleno de gran cine estadounidense”, explicó.

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La producción bautizó sus dos versiones como “Authentic Black and White” y “True-Hue Full Color”. La primera nos remite al cine negro de los años treinta y cuarenta; la segunda usa una apariencia saturada, cercana a una historieta antigua coloreada.

Lo que veremos en Spider-Noir

Spider-Noir tiene como personaje principal a Ben Reilly, un investigador privado envejecido y golpeado por el pasado. Reilly fue alguna vez el único superhéroe de su mundo, pero una tragedia personal lo llevó a abandonar esa identidad. Todo cambia cuando un caso extraordinario aparece en su oficina y Reilly debe convertirse nuevamente en The Spider.

Nicolas Cage construyó su interpretación a través del trabajo y legado de ídolos como Humphrey Bogart, James Cagney y Edward G. Robinson. Es importante mencionar que el personaje no será Peter Parker, dato importante para evitar confusiones con otras versiones del Hombre Araña. Ben Reilly es un héroe roto, con pocos rasgos compartidos con el adolescente luminoso de Queens.

El elenco de la nueva serie

Nicolas Cage en Pig

Gracias a Spider-Noir, Nicolas Cage logra su primer papel protagónico para televisión. A su lado aparece Lamorne Morris como Robbie Robertson, periodista freelance que busca historias arriesgadas para avanzar en su carrera. Li Jun Li interpreta a Cat Hardy, una cantante de club nocturno con lazos dentro del submundo criminal. Karen Rodriguez da vida a Janet, secretaria e investigadora que acompaña a Reilly con inteligencia y carácter.

Abraham Popoola aparece como Lonnie Lincoln, también conocido como Tombstone, veterano de la Primera Guerra Mundial. Jack Huston interpreta a Flint Marko, Sandman, un guardaespaldas de grandes poderes.

¿Cuándo se estrena y cuántos capítulos tendrá?

Spider-Noir estará compuesta por ocho episodios. En Estados Unidos llegará completa a MGM+ el 25 de mayo de 2026, y dos días después, el 27 de mayo, tendrá estreno global en Prime Video. Los capítulos llevarán títulos como Step Into My Office, Tread Lightly, Double Cross, Betrayal, Nobody’s Hero y The Man in the Mask. Harry Bradbeer dirigió los dos primeros episodios, con Oren Uziel y Steve Lightfoot como showrunners.

La serie fue filmada en Los Ángeles entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

Nicolas Cage y el cine de superhéroes

La relación de Nicolas Cage con los superhéroes ha sido larga, extraña y llena de caminos truncos. Mucho antes de Spider-Noir, estuvo cerca de interpretar a Superman en Superman Lives, proyecto dirigido por Tim Burton que nunca llegó a filmarse.

Aquel fracaso se volvió leyenda entre cinéfilos por sus pruebas de vestuario y la promesa de ver a Cage como un Clark Kent completamente distinto. Años después, el actor tuvo cameos y papeles en el género, como su trabajo de voz como Spider-Man Noir en Spider-Man: Un Nuevo Universo.

Cage también reveló para People que rechazó interpretar al Duende Verde en El Hombre Araña de Sam Raimi, estrenada en 2002. El papel quedó en manos de Willem Dafoe.

Con información de Discussing Film.

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