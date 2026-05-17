Nicolas Cage revela que rechazó el papel del Duende Verde en ‘El Hombre Araña’ de Sam Raimi: ‘Fue la decisión correcta’

Antes de convertirse en una figura de culto para internet y antes de que el cine de superhéroes dominara Hollywood, Nicolas Cage estuvo cerca de participar en una de las películas más importantes del género. El actor reveló para People que Sam Raimi le ofreció interpretar al Duende Verde en El Hombre Araña de 2002, aunque terminó por rechazar el proyecto.

Fue durante la premiere de Spider-Noir en Nueva York, serie con la que Cage por fin se integrará al universo arácnido tras décadas de tanteos alrededor de personajes relacionados a los cómics y la fantasía oscura.

Nicolas Cage rechazó al Duende Verde

La historia ocurrió a inicios de los años 2000, cuando Sony preparaba la primera gran adaptación de El Hombre Araña con Tobey Maguire bajo la dirección de Sam Raimi. Cage confirmó que habló con Raimi sobre interpretar a Norman Osborn.

Willem Dafoe interpretó al Duende Verde en las películas de Sam Raimi

Pero el actor decidió tomar otro camino profesional en ese momento. “Para mí, fue la decisión correcta en ese momento”, declaró durante la premiere de Spider-Noir al recordar por qué terminó alejándose de la película.

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En lugar de unirse a El Hombre Araña, Cage prefirió trabajar en Adaptation, cinta dirigida por Spike Jonze donde compartió pantalla con Meryl Streep y Tilda Swinton. La película claro que terminaría convirtiéndose en una de las actuaciones más aclamadas de su carrera.

Aunque el papel del Dunde Verde terminó en manos de Willem Dafoe, Cage nunca sintió arrepentimiento por aquella decisión. El actor explicó que siempre le interesó alternar entre personajes heroicos y figuras perturbadoras sin quedar dentro de un solo molde cinematográfico: “He interpretado a muchos villanos. Me gustan ambas cosas. Creo que las dos son partes importantes del cine. No me gustaría quedar atrapado haciendo solo una cosa.”

Cage pasó décadas indirectamente conectado con adaptaciones de cómics. El actor estuvo cerca de interpretar a Superman en el proyecto cancelado de Tim Burton y más adelante dio voz a Spider-Man Noir en Spider-Man: Un Nuevo Universo.

El legado de Willem Dafoe

La decisión de Cage terminó por abrir la puerta para una de las interpretaciones más queridas en la historia del cine de superhéroes. Willem Dafoe convirtió al Duende Verde en una de los villanos clásicos del género en la pantalla grande. Con el paso de los años, el personaje adquirió todavía más importancias y muchas de sus escenas se transformaron en material de memes y referencias dentro de internet.

Nicolas Cage será el Hombre Araña en Spider-Noir

Muchos años después, Dafoe regresó como Norman Osborn en Spider-Man: Sin Camino a Casa, película que fue capaz de reunir distintas generaciones cinematográficas del personaje arácnido. Pero la vuelta de Dafoe no solo fue un cameo memorable, pues realmente contribuyó al desarrollo del personaje de Tom Holland en el MCU.

Todo sobre Spider-Noir

Después de décadas de rumores y oportunidades perdidas alrededor del universo Marvel, Nicolas Cage sí tendrá su propio proyecto sobre el Hombre Araña con Spider-Noir, serie que llegará el 27 de mayo a Prime Video.

La producción expandirá la historia del personaje que Cage interpretó en Spider-Man: Into the Spider-Verse. La trama presentará a un investigador privado envejecido dentro del Nueva York de los años treinta, inmerso en una estética noir clásica con elementos de cómic. El elenco también incluye a Brendan Gleeson, Li Jun Li, Lukas Haas, Karen Rodriguez y Abraham Popoola.

La carrera de Nicolas Cage está construida alrededor de personajes al borde del colapso mental. Tenemos películas como Adiós a Las Vegas, Mandy, Vampire’s Kiss, Enemigo Interno o Pig, que muestran distintas versiones de esa energía interpretativa catártica que definió su imagen pública. El actor llegó a describir su método como “nouveau shamanic”, una forma de actuación llena de expresividad corporal.

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