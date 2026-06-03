‘Me volvió loco’: Francis Ford Coppola asegura que Shia LaBeouf fue más difícil de dirigir que Marlon Brando

El director habla de sus tensiones con Shia LaBeouf, a quien describió como un actor poco razonable

La producción de ‘Megalópolis’ ya cargaba con una leyenda propia antes de llegar al público: décadas de desarrollo, financiamiento personal de Francis Ford Coppola, una ambición casi desmedida y una recepción dividida desde su paso por Cannes. Pero el documental ‘Megadoc’, dirigido por Mike Figgis, abrió otra ventana al proceso creativo de la película: la relación tensa entre el cineasta y Shia LaBeouf, uno de los integrantes de su amplio reparto.

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¿Qué reveló ‘Megadoc’ sobre Francis Ford Coppola y Shia LaBeouf?

De acuerdo con Collider, ‘Megadoc’ sigue el proceso de creación de ‘Megalópolis’, desde los ensayos hasta su estreno en el Festival de Cannes. El documental muestra varias conversaciones tensas entre Francis Ford Coppola y Shia LaBeouf, quien interpreta a Clodio Pulcher, el primo envidioso de Cesar Catilina, personaje encarnado por Adam Driver.

Foto policial de Shia LaBeouf (imagen: Orleans Parish Sheriff’s Office)

Según el artículo, ambos chocaban por detalles muy específicos sobre cómo LaBeouf debía interpretar ciertas escenas. La resistencia constante del actor habría terminado por frustrar al director, especialmente mientras la producción crecía en escala y complejidad. En el documental, Coppola describe a LaBeouf como “no razonable”, aunque también reconoce el resultado de su trabajo frente a la cámara: “Me volvió loco, pero su actuación es genial.”

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La frase más fuerte viene de una anécdota contada por el propio LaBeouf a Mike Figgis. Según el actor, Coppola le dijo: “Has sido el mayor dolor en el c**o de los actores con los que he trabajado.” LaBeouf, sorprendido por la comparación implícita con otros colaboradores del director, respondió: “¿En serio? ¿De cualquer otro actor? ¿Acaso llegué a la selva con 317 kilos de sobrepeso? ¿Renuncié 10 días antes de terminar el rodaje?”

La sombra de Marlon Brando y ‘Apocalypse Now’

La respuesta de Shia LaBeouf apuntaba directamente a Marlon Brando, cuya participación en ‘Apocalypse Now’ forma parte de una de las producciones más caóticas en la historia del cine. Brando llegó al rodaje con una preparación problemática para interpretar al coronel Kurtz, y su presencia obligó a Coppola a modificar la manera en que el personaje aparecía en pantalla.

El peso de esa comparación no es menor. Francis Ford Coppola trabajó con Brando en ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, dos películas fundamentales de su filmografía, pero también tuvo que lidiar con una personalidad conocida por sus exigencias, improvisaciones y comportamiento impredecible. Que LaBeouf haya sido señalado, al menos en ese momento de tensión, como una dificultad mayor habla del nivel de desgaste que atravesó el director durante ‘Megalópolis’.

Collider también señala que Coppola terminó escribiendo un correo a LaBeouf para disculparse por su explosión, atribuyéndola al estrés acumulado durante la producción. Ese detalle matiza el conflicto: no se trata únicamente de una enemistad abierta, sino de una relación creativa marcada por choques, presión y una película difícil de controlar.

‘Megalópolis’, una película tan caótica como su proceso

‘Megalópolis’ fue durante décadas uno de los grandes proyectos personales de Francis Ford Coppola. La película, protagonizada por Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Jon Voight, Laurence Fishburne y Shia LaBeouf, imagina una Nueva Roma moderna y decadente, donde un arquitecto visionario intenta reconstruir la sociedad frente a fuerzas políticas que buscan conservar el poder.

Marlon Brando en ‘El padrino’ (imagen: Paramount Pictures)

La recepción fue tan extrema como su producción. Algunos la vieron como una obra ambiciosa y libre; otros, como un proyecto desbordado, confuso y difícil de defender desde los estándares tradicionales de Hollywood. Según Collider, ‘Megadoc’ ayuda a entender cómo una película tan extraña pudo llegar a existir: no como una obra calculada, sino como el resultado de la fe absoluta de Coppola en su propia visión.

En ese contexto, la tensión con Shia LaBeouf se convierte en una pieza más del rompecabezas. Para Coppola, el actor pudo haber sido una fuente constante de frustración. Para el documental, también fue parte de la energía impredecible que rodeó a ‘Megalópolis’. Y para quienes siguen la carrera del director, la comparación con Marlon Brando deja una frase difícil de ignorar: incluso después de ‘Apocalypse Now’, Coppola todavía podía encontrarse con alguien capaz de volverlo loco.

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