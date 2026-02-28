Shia LaBeouf niega tener un problema con el alcohol y es arrestado nuevamente en Nueva Orleans

El panorama legal de Shia LaBeouf volvió a complicarse este fin de semana en New Orleans. Poco después de declarar públicamente que no considera tener un problema con el alcohol, el actor fue arrestado nuevamente en la ciudad por un nuevo cargo de agresión, según confirmó TMZ.

También te puede interesar: Caso Shia LaBeouf: Testimonios hablan del comportamiento errático del actor días antes de su arresto

El nuevo arresto se produjo el sábado 28 de febrero alrededor de la 1:30 PM hora local, de acuerdo con registros oficiales citados por el medio. No está claro si el nuevo cargo está directamente vinculado al altercado ocurrido el 17 de febrero durante las celebraciones de Mardi Gras, aunque previamente se había reportado la emisión de una nueva orden judicial relacionada con ese incidente.

Shia LaBeouf en 2025 (Fotografía: Alessandro Bremec/NurPhoto)

¿Qué dijo Shia LaBeouf tras su primer arresto?

En días recientes, LaBeouf ofreció una entrevista a Andrew Callaghan para Channel 5 en la que habló sobre el caso y rechazó que su conducta esté ligada a un problema con la bebida.

También lee: Maddox, hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, elimina el ‘Pitt’ de su nombre en nueva película

“Mi comportamiento… Tengo que lidiar con eso. ¿Significa eso que tengo que ir a rehabilitación otra vez? Simplemente no me interesa, hermano. No creo que mis respuestas estén ahí. No las tengo. De verdad, de verdad, no las tengo. Si de verdad estuvieran, iría. No creo que tenga un problema con la bebida.”

También sostuvo: “Creo que tengo un problema diferente y lo voy a abordar. Creo que tengo complejo de hombre pequeño.” Y añadió: “Creo que es algo que tiene que ver con la ira y el ego más que con mi consumo de alcohol, pero ahí es donde estoy ahora en mi camino y estoy tratando de navegarlo. Lo resolveré.”

El altercado en Mardi Gras y la orden judicial

El primer arresto ocurrió durante las celebraciones de Mardi Gras en el French Quarter. El actor fue acusado de dos cargos de agresión simple tras un altercado en un bar. De acuerdo con un comunicado del New Orleans Police Department compartido con Variety, LaBeouf estaba “causando disturbios y volviéndose cada vez más agresivo”. El reporte añadió que, una vez fuera del establecimiento, “La víctima informó haber sido golpeada por LaBeouf, quien usó sus puños cerrados contra ella varias veces”.

Tras esa detención inicial, fue liberado sin pagar fianza. Sin embargo, posteriormente un juez fijó una fianza de 100 mil dólares, lo reprendió por el presunto uso de insultos homofóbicos durante el arresto y le ordenó someterse a tratamiento por consumo de sustancias, además de pruebas antidrogas semanales.

Foto policial de Shia LaBeouf (imagen: Orleans Parish Sheriff’s Office)

Nuevo arresto y proceso en curso

Este sábado, LaBeouf fue ingresado nuevamente en una cárcel del condado por un nuevo cargo de agresión. TMZ señaló que no está confirmado si se trata de una extensión del caso anterior o de un hecho distinto.

El actor enfrenta ahora un proceso judicial que incluye condiciones estrictas impuestas por la corte, mientras sus declaraciones públicas han añadido una nueva dimensión a la controversia. Por el momento, las autoridades no han detallado más información sobre el nuevo cargo, y el caso continúa abierto.

Con información de Variety y TMZ.

No te vayas sin leer: Mark Ruffalo, Stephen King y Jack White, entre las celebridades que condenan el ataque de EU a Irán

