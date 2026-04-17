Bryan Cranston dice que Shia LaBeauf es una persona que debería ‘buscar ayuda’

La estrella de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, Bryan Cranston, habló sobre Shia LaBeauf, actor que posee una de las trayectorias más turbulentas de Hollywood. Durante una nueva intervención con la prensa, el intérprete de Hal Wilkerson lanzó un comentario en el que solicitó a Shia “pedir ayuda”.

Bryan Cranston le dice a Shia LaBeauf que consiga ayuda

Todo pasó durante una nueva entrevista con Esquire en medio de la promoción de La vida sigue siendo injusta. Frankie Muniz recordó que alguna vez estuvo apunto de protagonizar El misterio de los excavadores antes de optar por Agente Cody Banks, una decisión que, según él mismo reconoció, todavía le provoca preguntas sobre la vida y la carrera que pudo haber tenido:

“Yo estaba contratado para estar en la película El misterio de los excavadores, y ya estaba a punto de comenzar el rodaje, y entonces se aprobó Cody Banks. Me dijeron: ‘¿Cuál quieres hacer?’ Yo elegí de inmediato Agente Cody Banks, pero recuerdo que todos me presionaban para hacer Holes por la historia, porque era un poco más dramática. Shia LaBeouf terminó haciéndola, y eso impulsó su carrera en el cine.”

Shia LaBeauf en Mardi Gras 2026

Fue entonces cuando Cranston intervino: “Podrías haber tenido la vida de Shia LaBeauf” y, enseguida, remató con un “¡Shia, consigue ayuda!”.

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Shia y el incidente en Mardi Gras 2026

Hace apenas unas semanas, Shia LaBeouf volvió a meterse en problemas en Nueva Orleans durante Mardi Gras. Fue arrestado el 17 de febrero tras presuntamente agredir a dos hombres y enfrentó dos cargos de agresión simple. Luego, registros judiciales mostraron un arresto más el 28 de febrero con otro cargo menor del mismo tipo.

Después de ese episodio, LaBeouf habló para Channel 5 y dijo que su conducta es algo con lo que debe lidiar, pero también aclaró que no cree que rehabilitación sea la respuesta para él en este momento. Añadió que no piensa tener un problema de alcohol y que lo suyo estaría más ligado a la ira, el ego y un “complejo de hombre pequeño”.

¿Que otras polémicas ha protagonizado Shia?

En pantalla, se nos viene la cara de Shia a la mente gracias a producciones como Transformers, Paranoia, Honey Boy: Un Niño Encantador y The Peanut Butter Falcon, películas que demostraron de sobra su registro dramático y esa intensidad rara que carga en cada película. Esa dualidad es una de las razones por las que su caída siempre llama la atención de la prensa y resulta tan frustrante para sus fans.

Bryan Cranston en Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta

Fuera del cine, el episodio más grave de los últimos años fue la demanda presentada por FKA Twigs en 2020, donde lo acusó de abuso físico y emocional. Ese caso se resolvió con un acuerdo privado en julio de 2025 y fue desestimado con perjuicio, lo que impide volver a presentarlo. LaBeouf negó varias de las acusaciones, aunque en distintos momentos también reconoció un historial personal de conducta dañina.

Antes de eso, ya había sido obligado por un tribunal a asistir a rehabilitación tras su arresto de 2017 en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada. LaBeouf lleva años entre arrestos, peleas, declaraciones desconcertantes y periodos de aparente intento de recomposición que luego vuelven a quebrarse.

Bryan Cranston vuelve como Hal en Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta

Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta se estrenó el 10 de abril como una miniserie revival de cuatro episodios en Disney+, con Bryan Cranston, Frankie Muniz y gran parte del elenco original retomando sus papeles casi dos décadas después.

En esta nueva etapa vemos a Malcolm ya adulto y apartado de su familia, al menos hasta que Hal y Lois exigen su presencia en la celebración de sus 40 años de matrimonio. El regreso fue todo hito que le valió críticas positivas y altos números de audiencia, además de recordarle al público el tipo de actor que es Cranston cuando los vemos someterse a la ternura desquiciada.

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