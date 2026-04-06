Bryan Cranston dice que la comedia es esencial ahora mismo: ‘La gente que mira noticias las 24 horas no sabe el daño que se hace’

El famoso Bryan Cranston vuelve a poner en exhibición una idea que atraviesa tanto su carrera como su presente creativo. El actor de 70 años, quien en el pasado trabajó entre registros dramáticos y humorísticos, opina que la comedia cumple una función vital en la vida cotidiana, y que perderse de ella es igual hacerse daño a sí mismo.

Bryan Cranston afirma que la comedia es muy importante hoy

Fue en una nueva entrevista con The Guardian donde el actor expresó con claridad su postura. Cranston sostiene que “la comedia es esencial ahora mismo”, sobre todo en este contexto que vivimos, donde el flujo de noticias puede resultar abrumador y, en ocasiones, muy desgastante para el público.

El actor señaló que el consumo reiterado de información puede tener efectos perjudiciales. “No es solo importante; es esencial”, dijo, y advirtió sobre el impacto de vivir con noticias activas todo el día. “La gente que mira noticias las 24 horas no sabe el daño que se hace. Es como tener una casa llena de asbesto o con radiación constante”, aseguró para el medio de comunicación.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

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El trabajo de Cranston en cine y televisión

Para no pocos fans, el punto más alto de toda su carrera en el entretenimiento llegó con Breaking Bad, la exitosa y multipremiada serie de Vince Gilligan en AMC, donde interpretó al química y creador de metanfetaminas Walter White. Este personaje le valió fama a nivel mundial y también varios Emmy.

Antes de ese punto, su presencia ya era familiar para el público televisivo gracias a Malcolm el de en medio, donde dio vida a Hal, un personaje que funge como padre de familia, pero que a la vez es torpe, tierno y con un talento inhumano para los momentos divertidos. Esa serie lo posicionó como una de las cara más populares de la comedia en pantalla chica, no solo en Estados Unidos, también en mucho países de América Latina y el resto del mundo.

Su carrera no se detuvo ahí. Cranston ha participado en proyectos como El Estudio, donde interpreta a Griffin Mill, un ejecutivo con intereses corporativos que contrastan con el mundo creativo. También ha pasado por el cine y el teatro, dando forma a una trayectoria ambiciosa que se imbuye en diversos géneros del entretenimiento.

Bryan regresa este mes con Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

El regreso de Malcolm in the Middle está a punto de materializarse en el revival titulado Life’s Still Unfair (la vida todavía es injusta), que reunirá nuevamente a la familia en un formato de cuatro episodios de media hora. El proyecto, concebido inicialmente como una película, terminó adaptándose a este esquema para su distribución en streaming a tra´ves de Hulu y Disney+.

La historia retomará a los personajes años después del final original, emitido en el año 2006. Malcolm, ahora adulto, ha construido una vida propia, aunque el reencuentro con su familia lo arrastra de nuevo al caos que siempre definió la serie. La reunión ocurre debido al aniversario de Hal y Lois, quienes quieren ver a todos sus hijos en el mismo lugar.

Bryan Cranston en Breaking Bad

Frankie Muniz volverá como Malcolm, Jane Kaczmarek vuelve como Lois y, claro, Cranston como Hal. También participan Christopher Masterson, Justin Berfield y otros actores que formaron parte de la serie original, con algunos ajustes en el reparto.

Por otro lado, Kiana Madeira interpreta a Tristan, pareja de Malcolm, mientras que Keeley Karsten da vida a Leah, su hija. La dinámica familiar se expande y llevará el tono que caracterizó a la serie original, aunque adaptado a una nueva etapa de vida.

La producción estuvo a cargo de Satin City Productions, Regency Television y 20th Television, con Linwood Boomer nuevamente involucrado como creador. La dirección recayó en Ken Kwapis, quien ya había trabajado en episodios anteriores de la serie y es un experto en el estilo de la familia Wilkerson.

El rodaje se llevó a cabo entre abril y mayo de 2025 en Vancouver Film Studios. El revival se estrena este 10 de abril, con todos sus episodios disponibles desde el primer día.

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