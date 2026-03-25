‘Malcolm el de en medio’: Así fue como la NASCAR alteró los planes de rodaje para el revival con Frankie Muniz

El esperadísimo regreso de Malcolm el de en medio nos devolverá a la familia disfuncional que marcó a toda una generación. Sin embargo, hacerlo realidad también tuvo sus retos. A diferencia de otros revivals, donde el desafío suele ser creativo, aquí el obstáculo tuvo que ver con calendarios y Frankie Muniz, un protagonista que hace tiempo que no vive únicamente frente a cámaras.

Recordado por su papel como Malcolm, Muniz desarrolló una segunda vida profesional lejos de los sets, una que lo mantiene viajando y compitiendo en circuitos de alta velocidad. Esa transformación obligó al equipo del revival a replantear la manera en que se organiza una grabación, haciendo posible un caso poco común donde la televisión tuvo que ajustarse a las reglas del automovilismo.

La carrera de Frankie Muniz en el automovilismo

El actor decidió hace años enfocar su tiempo en competir de manera profesional y se integró al circuito de NASCAR, específicamente en la Craftsman Truck Series. Su participación con el equipo Reaume Brothers Racing lo llevo hasta un mundo donde la disciplina y la logística semanal son determinantes.

El cambio de rumbo no implicó una ruptura total con la actuación, pero sí modificó la prioridad de sus proyectos. En lugar de girar alrededor de un calendario de producción, su rutina debe reajustarse a entrenamientos y carreras que ocupan prácticamente toda la semana. Cualquier compromiso televisivo debía encontrar una forma de coexistir con esa agenda.

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Los compromisos de Muniz en NASCAR alteraron el rodaje de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

El equipo de producción de Life’s Still Unfair tomó una decisión poco convencional al modificar completamente el calendario de rodaje para adaptarse a las carreras de Muniz. Se sustituyó el esquema tradicional de lunes a viernes y la serie se filmó de domingo a jueves, lo cual permitió que el actor pudiera continuar con su participación en NASCAR.

El propio Muniz explicó cómo funcionó esa dinámica en entrevista con Entertainment Weekly: “Filmaba de domingo a miércoles, volaba el jueves, competía el viernes y regresaba volando el sábado”. La rutina fue exigente y cada semana implicaba un ciclo agotador entre el set y la pista. Aun así, el actor no expresó queja alguna; más bien, celebró el valor de haber podido participar nuevamente en la serie.

“Fue muy cansado, pero también sé lo increíble que es tener la oportunidad de hacer esto de nuevo, así que no iba a quejarme en absoluto”, dijo, reconocimiendo el esfuerzo tanto personal como del equipo. La producción, por su parte, tuvo que reorganizar tiempos, escenas y logística para sostener ese ritmo sin comprometer el resultado final.

Frankie Muniz también se dedica al automovilismo

Claro que el regreso de Malcolm no podía concretarse sin su protagonista original, y eso obligó a todos los involucrados a encontrar soluciones que en otro contexto habrían parecido imposibles.

Lo que sabemos sobre el revival de Malcolm el de en medio

El revival consta de cuatro episodios y se estrenará el 10 de abril a través de Hulu y Disney+. La historia retoma a Malcolm en una etapa adulta, donde mantiene cierta distancia con su familia, hasta que un evento especial lo obliga a volver a ese entorno que definió su juventud.

El proyecto también traerá de vuelta a Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Christopher Masterson. Además, Linwood Boomer, creador de la serie original, vuelve como guionista y productor ejecutivo. Muniz, por su parte, dijo que esta experiencia fue distinta a la de su etapa como actor infantil. “Ahora, llego a la escena con un plan. Hacer la preparación vuelve el proceso realmente, realmente divertido”, comentó.

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