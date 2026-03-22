Jane Kaczmarek, actriz de Lois en ‘Malcolm el de en medio’, se casó a los 69 años con su novio de la secundaria

La vida de Jane Kaczmarek dio un giro que parece escrito como una comedia romántica tardía. La actriz, recordada por su trabajo en la televisión de inicios de siglo, sorprendió a sus fans con una historia personal que conecta pasado y presente. En sus redes sociales confirmó que ahora está casada con su amor de la escuela secundaria y que la boda se celebró el año pasado.

Lois imparable

Durante la emisión de Malcolm el de en medio, entre 2000 y 2006, Jane Kaczmarek moldeó una figura materna que nos hizo sentir miedo y diversión. Su interpretación como la memorable Lois le valió siete nominaciones consecutivas al Emmy y le dio a toda una generación un personaje que no podemos superar

Años después, el personaje sigue vivo entre nosotros porque representa una maternidad que tal vez nos hace pensar en nuestra propia historia (muy de América Latina, quizás). El carácter fuerte y autoritario de Los la convirtió en alguien imposible de ignorar dentro del paisaje televisivo.

Jane Kaczmarek y Rusty Long (Foto: Instagram)

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Jane Kaczmarek se casó

La noticia de su boda reciente tiene raíces en su juventud. A inicios de los años setenta, en una escuela de Wisconsin, Kaczmarek conoció a Rusty Long, entonces una figura brillante en el equipo de tenis. La relación, como tantas otras de esa etapa, terminó con la graduación y la dispersión de caminos.

Cada uno siguió su rumbo y no se vieron por mucho años. Ella ingresó al mundo de la actuación y formó una familia con el actor Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos antes de su separación en 2010. Long desarrolló su carrera como abogado y también formó una familia, con hijos y posteriormente nietos.

El reencuentro ocurrió en 2024, durante una reunión escolar que hizo saltar chispas. “Fue inmediatamente”, dijo la actriz para la revista People sobre ese primer momento. A partir de ahí, el vínculo que parecía suspendido en el tiempo adquirió nueva vida.

Meses después, en una reunión social en Pasadena, Long tomó la palabra y declaró: “Me gustaría brindar por el romance. He estado enamorado de Jane toda mi vida y quiero pedirle que se case conmigo”. Ella dijo que sí y el 5 de julio de 2025 celebraron su boda en Wisconsin, rodeados de familiares, amigos y un entorno natural. La propia Kaczmarek, quien cumplió 70 años en diciembre, dijo que todo ha resultado muy bien. “Es como un cuento de hadas”, afirmó.

¿Cuándo se estrena Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair?

Boda de Jane y Rusty (Foto: Instagram)

El regreso de Malcolm in the Middle, bajo el título Life’s Still Unfair, recupera a varios de sus protagonistas en una historia situada décadas después del final original. La nueva trama sigue a Malcolm en su vida adulta, ahora con una hija, enfrentando de nuevo el caos familiar.

Jane Kaczmarek vuelve a su papel como Lois junto a Bryan Cranston y Frankie Muniz, quienes regresan para encarnar a Hal y Malcolm. El proyecto, concebido inicialmente como una película, terminó por estructurarse en una miniserie de cuatro episodios.

El estreno está previsto para el 10 de abril de 2026 en Hulu y Hulu on Disney+, con dirección de Ken Kwapis, quien ya había trabajado en la serie original. La producción busca mantener el ritmo narrativo que caracterizó a la historia, ahora con una mirada sobre la adultez y las relaciones familiares.

Los primeros avances nos muestran a una familia Wilkerson que no ha cambiado mucho respecto a lo que vimos en la serie original, pero vaya que nos llenarán de diversión con sus nuevas peripecias a una edad adulta.

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