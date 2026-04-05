‘Malcolm el de en medio’: Erik Per Sullivan rechazó volver como Dewey pese a una gran oferta de dinero, revela actriz de Lois

El regreso de Malcolm el de en medio tiene casi a toda la familia de vuelta, pero Erik Per Sullivan, el actor que dio vida a Dewey, decidió no participar en el revival pese a que la producción hizo un intento serio por convencerlo. Fue Jane Kaczmarek, la inolvidable Lois, quien habló sobre lo que pasó con uno de los exniños actores más famosos de la televisión estadounidense.

La nueva miniserie, titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, reunirá a Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield en un evento de cuatro episodios que llegará el 10 de abril a Disney+. No obstante, Dewey aparecerá con el rostro de Caleb Ellsworth-Clark, quien tomará el papel del hermano más musical de los Wilkerson.

Erik Per Sullivan rechazó gran oferta de dinero

En entrevista con The Guardian, Kaczmarek contó que a Sullivan le ofrecieron una enorme cantidad de dinero para aparecer en Life’s Still Unfair, pero él dijo que no:

Erik Per Sullivan y Frankie Muniz

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“Está estudiando a Charles Dickens y es un estudiante increíble. Le ofrecieron montones de dinero para regresar y él simplemente dijo: ‘No, gracias’.”

¿Por qué Erik Per Sullivan no volverá como Dewey?

Todo lo que se ha dicho públicamente sostiene que Sullivan dejó la actuación porque ya no quería dedicarse a esa vida. The Guardian mencionó que el actor de 34 años esta cursando un posgrado en la universidad de Harvard y que ha permanecido fuera del medio por años, concentrado en su formación académica y en una existencia mucho más privada.

Caleb Ellsworth-Clark interpretará a Dewey en esta nueva etapa, una decisión que todavía está a punto de ser evaluada por los fans debido a que se trata de uno de los personajes más queridos de la serie original. Dewey era la rareza luminosa del hogar, con una actitud algo alejada a la de sus hermanos mayores; descubrir cómo lo interpretará el nuevo actor es quizá uno de los puntos más comentados del revival.

¿De qué trata el revival de Malcolm, cuántos capítulos tiene y cuándo se estrena?

Life’s Still Unfair nos traerá un reencuentro familiar casi veinte años después del final de la serie. Malcolm vive apartado de su familia, pero deberá volver al torbellino cuando Hal y Lois exijan su presencia para celebrar su aniversario. Una vez más, seremos testigos de la familia incapaz de comportarse con calma ni siquiera en una ocasión que debería ser tierna.

Erik Per Sullivan

El revival constará de cuatro episodios y recupera a Linwood Boomer como creador y a Ken Kwapis en la dirección. Keeley Karsten interpretará a Leah, la hija de Malcolm; Kiana Madeira será Tristan, su pareja; Anthony Timpano encarnará a Jamie ya adulto; y Vaughan Murrae dará vida a Kelly. El revival empujará a Malcolm hacia otro momento de su vida, aunque siga atrapado por la misma familia imposible.

Los primeros tráilers de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair ya se encuentran disponibles en todas las redes sociales y nos demuestras que los Wilkerson no escatimarán en espectáculo y locura. Aunque ya todos son personas en edades muy maduras, la dinámica frenética no ha cambiado ni un ápice. Es quizá esa tendencia caótica, lo que la convirtió en una de las comedias preferidas por América Latina: los avances en español tienen más reproducciones que las habladas en inglés.

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