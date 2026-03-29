‘Malcolm el de en medio’: Creador de la serie no descarta spin-off del revival basado en este nuevo personaje

Pocas, pero muy pocas comedias de principios de siglo conservan es energía familiar y encantadora como Malcolm el de en medio. Su casa siempre nos pareció al borde del colapso, pero de ese caos surgió una de las familias más queridas de la televisión. Ahora, con el regreso de los Wilkerson ya convertido en realidad, apareció otra posibilidad que abre una ruta distinta para la franquicia: el equipo creativo no cierra la puerta a una nueva serie nacida de uno de los rostros recién llegados.

Quienes están detrás del revival, Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, creen que el nuevo escenario ofrece una gran oportunidad para más porque el desorden familiar ya no dependerá solo de Malcolm, Hal, Lois y sus hermanos. Hay una generación nueva y una dinámica doméstica que puede crecer sin olvidar el mismo aire neurótico que convirtió a la serie original en un clásico.

El milagro de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

Los nuevos capítulos recuperarán a la familia casi veinte años después del final original. Malcolm es un hombre que ha levantado cierta distancia respecto de su clan. Sin embargo, la tranquilidad le dura poco, pues la maquinaria de Hal y Lois, siempre caótica y emocionante, lo arrastra una vez más al desastre.

Frankie Muniz en el nuevo revival

Malcolm vuelve por obligación familiar y esta vez lo acompaña su hija Leah, además de Tristan, su pareja, lo que altera el equilibrio de la historia y nos lleva hacia nuevas formas de heredar la ansiedad y el impulso de supervivencia que siempre distinguieron a la familia. El revival también recupera a Hal, Lois, Francis, Reese, Piama y Stevie, además de reintroducir a Dewey con un nuevo actor y sumar a Jamie y Kelly a la hecatombe doméstica.

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El proyecto, que en un inicio fue pensado como una película de dos horas, terminó como una miniserie de cuatro episodios de media hora. Ese formato concentra el reencuentro y nos permite regresar a esa histeria y ternura cotidiana que hizo tan especial a la serie. Ken Kwapis, veterano del programa original, dirige los cuatro capítulos, mientras Linwood Boomer volvió para conducir la escritura junto con otros guionistas de Malcolm.

Las posibilidades de un spin-off

Durante la promoción del revival claro que apareció la pregunta sobre si esta nueva etapa podría desembocar en otro programa, acaso centrado en Leah (Keeley Karsten), la hija de Malcolm. La respuesta no fue un no tajante y el equipo dejó ver que ese camino les parece posible.

Jane Kaczmarek, actriz de Lois, habló de un conjunto fresco de personajes y circunstancias que valdría la pena explorar. Tracy Katsky Boomer fue aún más directa al sostener que la joven actriz podría sostener una serie por sí sola. Linwood Boomer no tiene dudas sobre el talento de Karsten:

Jane Kaczmarek y Bryan Cranston en el revival

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“Keeley es una estrella aún por descubrir. Como intérprete, tiene un potencial increíble que sería absurdo que la industria del entretenimiento no aprovechara.”

La vida de Frankie Muniz

Muniz, la gran estrella de Malcolm, ya no vive únicamente dentro del oficio actoral. Hace años su vida tomó otra dirección y hoy está mucho más vinculada al automovilismo que a los sets de televisión. Muniz compite en NASCAR, ha orientado gran parte de su rutina hacia ese terreno y construyó una identidad pública muy distinta a la del niño prodigio que lo lanzó a la fama mundial.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair será el retorno hacia esa comedia familiar que inmortalizó a la serie original. Aunque Muniz se mantiene relativamente activo en la industria del entretenimiento con apariciones ocasionales en cine y televisión, lo que su público realmente esperaba era este regreso a la historia que todos amamos.

Los cuatro capítulos del nuevo revival de Malcolm llegarán a la plataforma de Disney+ el próximo 10 de abril. ¿Logrará recuperar toda la esencia que vimos hace más de 20 años?