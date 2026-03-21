‘Me enoja’: Actriz de Disney critica a Shia LaBeouf y cuestiona su legado

La declaración se suma a los recientes problemas legales del actor en Nueva Orleans

Shia LaBeouf y la polémica parecen estar unidos de forma inseparable. Cuando no es una cosa, es otra: ahora su propio pasado en Disney Channel ha provocado la reacción de una excolega. La actriz Christy Carlson Romano, quien trabajó con él en ‘Even Stevens’ (también conocida como ‘Mano a mano’), cuestionó recientemente su legado dentro de la industria del entretenimiento, en medio de una serie de escándalos recientes que han vuelto a poner bajo escrutinio la trayectoria del actor.

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Romano afirmó en redes sociales que el actor “no merece” ser considerado uno de los íconos de Disney Channel, en un comentario que posteriormente eliminó.

¿Por qué Christy Carlson Romano dice que LaBeouf no merece ese reconocimiento?

El comentario de Romano surgió en medio de una conversación viral en redes sobre qué figuras deberían integrar el llamado “Disney Mount Rushmore” (Monte Rushmore de Disney). La discusión cobró relevancia después de que Raven-Symoné incluyera a LaBeouf entre sus elecciones, junto a nombres como Hilary Duff.

Christy Carlson Romano y Shia LaBeouf en ‘Even Stevens’ (imagen: Disney Channel)

Sin embargo, no todos coincidieron con esa selección. Demi Lovato reaccionó en otra entrevista señalando: “Eh, estoy bien con eso. Podemos pasar.” Posteriormente, Romano publicó en X: “Shia no merece estar en el Monte Rushmore. Escribiré un artículo en Substack sobre esto para que entiendan por qué”.

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La actriz también expresó su molestia con la discusión en general al escribir: “Esto del Monte Rushmore me enoja mucho.” Aunque eliminó los mensajes poco después, el comentario fue reportado por medios especializados.

Una relación profesional con antecedentes de distancia

Romano y LaBeouf interpretaron a los hermanos Ren y Louis Stevens durante las tres temporadas de ‘Even Stevens’ (2000–2003), una de las producciones más populares de Disney Channel en ese periodo. La historia concluyó con la película ‘The Even Stevens Movie‘, consolidando la notoriedad de ambos actores entre el público juvenil.

Años después, Romano insinuó que su relación con LaBeouf no era tan cercana como el público podría imaginar. En 2021 declaró: “Me siento honrada de que la gente piense que todavía mantengo contacto con él […] Pero en realidad, no fue así.” También señaló sentirse “ignorada” cuando el actor ganó el Daytime Emmy en 2003 y no la mencionó en su discurso de agradecimiento.

Las declaraciones recientes se suman a un momento particularmente complejo en la vida pública del actor, marcado por controversias que han vuelto a poner su trayectoria bajo escrutinio.

De estrella infantil a una carrera marcada por polémicas

LaBeouf alcanzó la fama en Disney Channel antes de consolidarse como protagonista de franquicias de alto perfil y posteriormente de cine independiente. Sin embargo, su carrera ha estado acompañada por episodios polémicos durante más de una década.

Shia LaBeouf (Imagen: Channel 5 with Andrew Callaghan)

En 2017 fue arrestado en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada. En 2020 enfrentó una demanda presentada por FKA twigs, quien lo acusó de abuso físico y emocional; el caso se resolvió en 2025.

Más recientemente, el actor fue arrestado en febrero de 2026 durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, donde enfrentó dos cargos de agresión simple tras un altercado en un bar. Posteriormente, un juez lo reprendió por el presunto uso de insultos homofóbicos durante el incidente y ordenó que se someta a tratamiento por consumo de sustancias, además de pruebas antidrogas semanales. Días después se reportó un nuevo cargo de agresión relacionado con el mismo episodio.

La controversia se amplificó tras una entrevista con Channel 5, en la que el actor atribuyó su comportamiento errático a un “complejo del hombre pequeño”. Sus declaraciones provocaron que el guionista Adam G. Simon respondiera en redes sociales y describiera su actitud como “un cupcake de narcisismo espolvoreado con un poco de sociopatía”.

Con información de Variety.

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