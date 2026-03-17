Disney pierde a su CEO estrella: Bob Iger y cómo transformó para siempre a la industria del cine y logró miles de millones de dólares en taquilla

La salida de Bob Iger como director ejecutivo de The Walt Disney Company es el cierre de un ciclo que cambió para siempre la lógica del entretenimiento en el mundo. Escuchamos su nombre e inmediatamente lo relacionamos con decisiones que cambiaron el rumbo de la compañía y alteraron la manera en que Hollywood concibe sus grandes apuestas. La empresa que deja atrás no es la misma que encontró al inicio de su gestión.

El anuncio de su relevo se anunció a principios de año y dejará la gran silla a partir de mañana, 18 de marzo. En los pasillos de la industria, su figura trae consenso y reservas al mismo tiempo, sobre todo por la forma en que manejó su sucesión anterior. Aun así, su influencia atraviesa cada rincón del imperio Disney.

La trayectoria de Bob Iger

Antes de ocupar el puesto de CEO, Iger construyó su carrera dentro de ABC, donde inició en 1974. Su ascenso lo llevó a tomar roles importantes en la cadena hasta integrarse en la estructura corporativa de Disney tras la adquisición de Capital Cities/ABC. Ese recorrido moldeó su conocimiento del negocio televisivo y del entretenimiento masivo.

Fue hasta 2005 cuando asumió el papel como CEO de Disney, cargo que mantuvo por casi quince años en su primera etapa. Tras dejar el puesto en 2020, permaneció como presidente ejecutivo durante un periodo de transición que terminaría siendo problemático. Regresó en 2022, cuando la compañía enfrentaba decisiones difíciles y buscaba estabilidad en su liderazgo.

Kathleen Kennedy y Bob Iger

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El fracaso de Bob Chapek y el retorno de Iger

El relevo en la dirección no salió como se había planeado y dejó en shock a toda la industria. Bob Chapek, elegido por el propio Iger, tomó el mando en un momento crítico, justo antes del golpe de la pandemia en los parques temáticos y el cine. A esa presión se sumaron conflictos con talento creativo y ajustes internos que generaron más problemas de los que Chapek podía manejar.

La situación derivó en su salida y en el regreso de Iger, quien retomó el control con la tarea de reorganizar la compañía y sacarla de la oscuridad. En ese segundo periodo, el ejecutivo reconfiguró la estructura directiva y enfrentó disputas públicas, tanto dentro como fuera de la industria. Con los años la situación se estabilizó y Disney logró nuevas glorias.

Los máximos logros de Iger en Disney

El núcleo de su legado se encuentra en una serie de adquisiciones que cambiaron Disney para siempre. En 2006, la compra de Pixar por 7.4 mil millones de dólares le dio nueva vida a la animación del estudio. A esa operación siguió Marvel en 2009 por 4 mil millones y Lucasfilm en 2012 por la misma cifra, decisiones que ampliaron el alcance de la compañía y les aseguraron IPs ricas en contenido y ganacias.

Pixar generó más de 40 mil millones de dólares en ingresos, mientras que Marvel aportó cerca de 13 mil millones y Lucasfilm alrededor de 12 mil millones. A eso se suman franquicias que superaron los mil millones de dólares en taquilla en años recientes, lo cual reivindicó el peso de estas propiedades en el mercado y el toque Midas de Iger.

Bob Iger y Kevin Feige

El viraje hacia el streaming también forma parte de su gestión. Bajo su dirección, Disney construyó su plataforma digital hasta alcanzar rentabilidad, al mismo tiempo que le dio mucha fuerza a su división de experiencias tras la recuperación posterior a la pandemia. Aunque algunas decisiones, como la compra de 21st Century Fox, provocaron críticas, la operación terminó integrando activos ahora indispensables como Hulu.

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Quién reemplazará a Iger y qué sigue para él

El relevo queda en manos de Josh D’Amaro, quien dirigía la división de parques y experiencias. La transición, en contraste con la anterior, se presenta más ordenada que la de Chapek.

Iger, por su parte, no se alejará del todo del espacio público. Ha manifestado interés en dedicar tiempo a proyectos personales, entre ellos su participación en el club Angel City FC. Lo más probables es que seguirá vinculado a grandes organizaciones, ya sea como asesor o integrante de consejos directivos, un lazo inquebrantable con el mundo empresarial.

Con información de Variety.