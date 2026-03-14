‘Hoppers: Operación Castor’ lidera la taquilla en su segunda semana mientras ‘Scream 7’ supera los $100 millones

La nueva película animada de Pixar se mantiene en el primer lugar de la taquilla

El panorama de la taquilla en Estados Unidos mantiene a Pixar en lo más alto. ‘Hoppers: Operación Castor’, la nueva película animada del estudio propiedad de Disney, se perfila para conservar el primer lugar durante su segundo fin de semana en cartelera. Mientras tanto, otros títulos importantes siguen generando movimiento en los cines, desde nuevas adaptaciones literarias hasta franquicias consolidadas del terror.

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Según reportes de taquilla publicados el 14 de marzo, el mercado cinematográfico atraviesa un fin de semana marcado por varios hitos: el sólido rendimiento de la propuesta original de Pixar, el buen debut de una adaptación de Colleen Hoover y un nuevo récord para la saga ‘Scream’.

¿Cuánto está recaudando ‘Hoppers: Operación Castor’ en su segunda semana?

La película animada se encamina a mantenerse en el primer lugar de la taquilla doméstica con una caída moderada respecto a su estreno. Basándose en los ingresos del viernes, que alcanzaron aproximadamente $7.1 millones, el filme proyecta cerrar el fin de semana con entre $28 y $30 millones en Estados Unidos.

Concept art de ‘Hoppers’ (Disney)

Este desempeño representa una disminución aproximada del 33% respecto a su debut, un descenso considerado sólido para una producción familiar que continúa atrayendo tanto a familias como a jóvenes adultos. La película se beneficia además de buenas calificaciones tanto de críticos como del público, lo que ha ayudado a mantener el interés en salas.

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En su primer fin de semana, ‘Hoppers: Operación Castor’ ya había marcado un hito para Pixar con $46 millones en Estados Unidos y $88 millones a nivel global, convirtiéndose en el mayor estreno de una película animada original de Hollywood desde ‘Coco’ en 2017.

‘Reminders of Him’ debuta con buenos números en la taquilla

Otra de las novedades del fin de semana es ‘Reminders of Him’, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, que logró encabezar la recaudación del viernes con $8 millones. Gracias a fuertes calificaciones del público, el filme apunta a cerrar su primer fin de semana con entre $19 y $20 millones en el mercado doméstico.

El estreno representa una señal positiva para las adaptaciones de las novelas de Hoover. El éxito previo de ‘It Ends With Us’ convirtió a la autora en una figura relevante para Hollywood, aunque esa película también quedó envuelta en una disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, lo que generó dudas sobre el futuro de este tipo de proyectos.

Otros títulos también siguen presentes en el ranking. La película de terror ‘Undertone’, de A24, se perfila para debutar en tercer lugar con cerca de $9 millones, mientras que la animación ‘GOAT’, de Sony Pictures Animation, continúa acumulando ingresos y podría superar $90 millones en Estados Unidos.

‘Scream 7’ rompe un récord para la franquicia

La saga de terror también está celebrando un logro importante. ‘Scream 7’ superó la marca de $100 millones en la taquilla doméstica en apenas 15 días, estableciendo un nuevo récord dentro de la franquicia.

‘Scream 7’ (imagen: Paramount Pictures)

La película alcanzó esa cifra mucho más rápido que ‘Scream VI’, que tardó 28 días en lograr el mismo resultado, lo que confirma la fuerte respuesta del público a la más reciente entrega de la serie slasher.

Mientras tanto, otros proyectos siguen su propio camino en taquilla. ‘The Bride!’, dirigida por Maggie Gyllenhaal, continúa enfrentando dificultades después de un estreno considerado decepcionante, mientras que el drama ‘Hamnet’, nominado al Óscar a mejor película, se prepara para superar los $100 millones globales el mismo día de la ceremonia de los premios.

En conjunto, el fin de semana demuestra que la taquilla sigue dependiendo de una mezcla de propuestas: animación familiar, franquicias consolidadas y adaptaciones literarias capaces de movilizar a distintos sectores del público.

Con información de The Hollywood Reporter.

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