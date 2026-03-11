‘Enredados’: Kathryn Hahn y todo sobre los actores que protagonizarán el live-action de Disney

Sabia es mamá, dice la canción de Gothel, y muy pronto la escucharemos en la voz de Hahn

Disney continúa regresando a algunos de los títulos más recordados de su catálogo animado mediante nuevas versiones con actores reales. En los últimos años, esta estrategia ha transformado historias clásicas en producciones llenas de nostalgia y Enredados es la siguiente. Esta tarde se reveló que Kathryn Hahn interpretará a la antagonista y es buen momento para habla sobre el resto del elenco.

El nuevo proyecto trasladará la aventura de Rapunzel a un formato distinto, con actores reales que encarnarán a la princesa, Flynn Rider y a la astuta villana cuyas acciones permean todo el relato.

Además de Kathryn Hahn, quiénes son los actores del nuevo live-action de Enredados

En enero, Disney confirmó que la actriz australiana Teagan Croft, de 21 años, interpretará a Rapunzel en la adaptación. Croft es famosa por su trabajo en televisión y por formar parte de proyectos dirigidos a audiencias jóvenes como Titans, lo que la coloca como una figura muy cercana al público que sigue las producciones del estudio.

Teagan Croft será Rapunzel (Foto: Getty)

En la historia, Rapunzel es una joven que ha pasado casi toda su vida encerrada en una torre debido a la manipulación de la mujer que la crió. Su cabello posee propiedades mágicas que curan enfermedades, heridas o cualquier desgaste causado por el tiempo.

El papel de Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, de 25 años. El actor ganó popularidad gracias a la franquicia Zombies de Disney, donde construyó una base de seguidores dentro del público juvenil.

En declaraciones a Entertainment Tonight, Manheim reconoció la responsabilidad que implica interpretar a un personaje muy querido por los fanáticos de la versión animada.

“Estoy nervioso por muchas cosas, no voy a mentir. Tengo mucho respeto por Flynn en esta película, es uno de mis personajes favoritos. Estoy un poco nervioso porque sé que todo el mundo ama a Flynn y estoy tratando de hacer lo mejor posible para satisfacer lo que la gente espera. Pero, por otro lado, solo puedo ser fiel a mí mismo e intentar encarnar el espíritu del dibujo animado”.

La villana de la historia, Madre Gothel, será interpretada por Kathryn Hahn. La actriz ha construido una carrera reconocida tanto en comedia como en producciones dramáticas, y en los últimos años ha ganado popularidad gracias a sus participaciones en series y películas de alto perfil como Agatha en Todas Partes o Glass Onion: Un Misterio de Knives Out.

Milo Manheim será Flynn Ryder (Foto: Teen Vogue)

Por qué Enredados es un clásico del siglo XXI

La película animada Enredados se estrenó en 2010 como una reinterpretación moderna del cuento de Rapunzel. La producción nos dio humor, aventura, romance, drama y números musicales con una historia centrada en la libertad personal del personaje principal. Disney utilizó una técnica que fusionó animación digital con una estética inspirada en ilustraciones clásicas, lo que engrandeció a la película con un aspecto único dentro del catálogo del estudio.

La película recaudó cerca de 600 millones de dólares en taquilla global y con el tiempo la transformamos en uno de los títulos más recordados de Disney durante el siglo XXI.

Lo que sabemos del live-action de Enredados con Kathryn Hahn

El guin de la nueva adaptación fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson y será dirigida por Michael Gracey, cineasta conocido por su trabajo en musicales cinematográficos como El Gran Showman. Su experiencia en proyectos de excelso espectáculo visual e historia musical lo privilegia con una posición interesante para reinterpretar la historia.

Por ahora, Disney no ha revelado una fecha oficial de estreno para la película. Tampoco se han dado a conocer todos los integrantes del reparto ni el calendario completo de producción.

Live-actions de Disney que no tuvieron suerte en taquilla

No todas las adaptaciones con actores reales han tenido el mismo desempeño comercial. Por ejemplo, Dumbo, dirigida por Tim Burton en 2019, recaudó alrededor de 353 millones de dólares en todo el mundo. Aunque no fue un fracaso absoluto, su presupuesto cercano a los 170 millones redujo considerablemente su margen de ganancia.

Pinocho, estrenada en 2022 directamente en streaming tras cambios en su estrategia de distribución, tampoco logró convertirse en un fenómeno cultural comparable al de otros remakes del estudio.

Otra producción que generó resultados modestos fue Peter Pan y Wendy, que también se estrenó en plataformas digitales. Su recepción entre el público fue más discreta que la de otras adaptaciones.

La versión live-action de Enredados se suma ahora a esa lista de producciones que deberán convencer al público de que aún hay espacio para reinterpretar los clásicos animados de Disney. ¿Lo logrará?

