Director creativo de Pixar explica por qué eliminaron una escena LGBT en ‘Elio’

Las películas de Pixar siempre tienen algo para decir. El estudio vende entretenimiento familiar, pero también propone historias que dialogan con emociones complejas. Por esa razón, cada decisión creativa dentro del estudio termina observada con lupa. Uno de los casos más complejos es el de Elio, abordado recientemente por uno de los ejecutivos más importantes del estudio animado.

Elio llegó a las salas con un argumento de ciencia ficción accesible para el público infantil, pero su proceso creativo estuvo lejos de ser tranquilo. Antes del estreno ocurrieron cambios importantes que alteraron el rumbo de la historia.

Pete Docter, director creativo de Pixar y responsable de clásicos como Monsters Inc., Up, una aventura de altura e IntensaMente, habló sobre el desarrollo de la película. Sus declaraciones explican por qué algunas ideas presentes en versiones tempranas del proyecto no llegaron al corte final.

Elio es la historia de un niño solitario que no logra encajar con otros chicos de su edad y que, frente a ese aislamiento, dirige su mirada hacia el cielo. El protagonista imagina que, en algún lugar del universo, existe un sitio donde sí podría ser comprendido. Esa fantasía se convierte en el motor de una aventura de ciencia ficción con mucho humor y una reflexión sobre la identidad.

La película propone un viaje cósmico que funciona como metáfora del crecimiento personal. El personaje central atraviesa una serie de encuentros con criaturas de otros mundos mientras intenta entender su propio lugar en el universo.

Elio llegó a las salas a mediados del año pasado con una recepción moderada en taquilla. El filme recaudó alrededor de 150 millones de dólares a nivel mundial, una cifra respetable para muchos estudios, aunque más complicada si se considera que su presupuesto de producción también rondó los 150 millones. Aún con este panorama, las críticas fueron positivas.

Ese contexto explica por qué la producción pasó por un proceso de revisión profundo antes de su lanzamiento. Durante las primeras proyecciones internas, el material no generó la reacción que el estudio esperaba entre el público.

Pete Docter habla sobre Elio

La revisión del proyecto llevó a una decisión drástica dentro del estudio. Pixar ordenó rehacer una parte considerable de la película cuando una gran porción de la animación ya estaba terminada. En medio de ese proceso, el director original del filme, Adrian Molina, dejó el proyecto. El control creativo pasó entonces a Madeline Sharafian y Domee Shi, quienes encabezaron una reconfiguración del material.

Uno de los cambios más comentados tuvo que ver con una línea argumental que insinuaba la orientación del protagonista. Versiones tempranas del proyecto incluían detalles que sugerían que Elio estaba enamorado de otro niño. Según reportes citados por el Wall Street Journal, esas versiones mostraban al personaje con ciertos elementos de diseño asociados con esa identidad y una secuencia donde imaginaba una vida junto a su interés romántico masculino.

Pete Docter explicó la decisión de retirar ese contenido durante una conversación con el mismo medio. “Estamos haciendo una película, no cientos de millones de dólares en terapia”, dijo al referirse al enfoque que el estudio buscaba para la historia

Películas infantiles que abordan la temática LGBT

La diversidad afectiva no es completamente ajena al cine infantil contemporáneo. En los últimos años han aparecido varias producciones que introducen personajes o situaciones relacionadas con este tema. Uno de los ejemplos más citados es Lightyear, la película de Pixar ambientada en el universo de Toy Story. Incluyó una breve escena donde dos mujeres comparten un beso, lo que generó discusión internacional sobre la representación dentro del cine familiar.

Otro caso ocurrió en Unidos, también de Pixar, donde un personaje secundario menciona a su novia en una conversación. Aunque se trató de un momento pequeño dentro de la trama, fue considerado un paso importante para el estudio.

Fuera de Pixar, otras producciones animadas han explorado estos temas de manera más abierta. La película La familia Mitchell vs. las máquinas, producida por Sony Animation, presenta a una protagonista que tiene una relación romántica con otra chica, algo que se menciona de forma natural dentro de la historia.

La animación también ha encontrado ejemplos en la televisión y el streaming. Series como She-Ra y las Princesas de Poder o La Casa Búho introdujeron relaciones entre personajes del mismo sexo como parte central de sus relatos.

