‘Hoppers: Operación Castor’ triunfa en taquilla y y logra el mejor debut original de Pixar desde ‘Coco’

Las películas de Pixar siempre encuentran el rincón adecuado en los corazones de las personas; Hoppers: Operación Castor no es la excepción. La nueva propuesta animada del estudio adquirido por The Walt Disney Company en 2006 pisa fuerte en taquilla y acaba de lograr un estreno de fin de semana muy sólido. Ahora sus números se encuentran por encima de la aclamada Coco de 2017.

¿De qué trata Hoppers: Operación Castor?

Dirigida por Daniel Chong, Hoppers nos cuenta la fantástica aventura de Mabel, una estudiante universitaria que, con la ayuda de una muy avanzada tecnología, logra trasladar su consciencia al cuerpo de un castor sintético. Esta nueva realidad le permite interactuar con la fauna silvestre, incluso entender su lengua, y descubrir las dinámicas que prevalecen en su entorno, incluyendo la ley de la cadena alimenticia.

Mabel, en su forma de Castor, logra convencer a los animales de iniciar una rebelión contra los humanos, quienes poco a poco robaron sus tierras y acabaron con el bosque. Aunque algunas cosas no siguen el camino que ella esperaba, Hoppers: Operación Castor es un acercamiento incómodo, pero lleno de comedia, a una de las realidades más discutidas sobre la relación entre el hombre y el reino animal.

Hoppers tiene como director a Daniel Chong (Foto: Pixar)

En el reparto de Hoppers: Operación Castor encontramos a Piper Curda como Mabel, Jon Hamm como el alcalde Jerry Generazzo, Bobby Moynihan como el rey George, Dave Franco como el rey insecto, Melissa Villaseñor como Ellen, Meryl Streep como la reina insecto, y el fallecido Isiah Whitlock Jr. como el rey pájaro.

Hoppers: Operación Castor triunfa en taquilla

La nueva película de Pixar abrió su primer fin de semana con un global de 88 millones de dólares. De acuerdo con los reportes, Hoppers: Operación Cast es el mejor estreno original de Pixar desde Coco en 2017, que logró 50.8 millones en su debut. Con “original” nos referimos a una cinta que no es secuela o no pertenece a una franquicia ya existente. Cabe recalcar que los números de Toy Story 4, Los Increíbles 2 o Buscando a Dory, estrenadas después de 2016, no entran en esta categoría.

En este sentido, Hoppers: Operación Castor no solo venció a Coco, también dejó atrás las taquillas de estreno de películas originales como Elementos (29.6 millones de dólares), Unidos (39.1 millones) y Un Gran Dinosaurio (39.2 millones). Soul, Luca y Red también son originales, pero no tuvieron estrenos tradicionales en cines del mundo (se lanzaron en streaming durante la pandemia), por lo que carecen de un debut comparable.

El triunfo de Hoppers es un indicador de que las historias originales en Pixar están recuperando el interés de los espectadores. Aunque durante varios años las franquicias dominaron el panorama de la taquilla, y parecía que los estudios dependían completamente de ellas, en Hollywood se ha dado un giro hacia las ideas frescas. Con 88 millones de inicio, la aventura de Mabel todavía parece tener un largo camino que recorrer.

Hoppers se estrenó este 5 de marzo en México (Foto: Pixar)

Las películas más taquilleras de Pixar

Desde su fundación en la década de 1990, Pixar se convirtió en uno de los estudios de animación más queridos de Hollywood. Su primera película, Toy Story de 1995, revolucionó la industria al ser el primer largometraje animado completamente por computadora.

A lo largo de los años, el estudio produjo varias de las películas animadas más exitosas de la historia. Entre ellas destacan Los Increíbles 2, que en 2018 rompió récords con un debut de 182.7 millones de dólares, así como IntensaMente 2, que en 2024 también logró un estreno masivo en cines.

Aunque muchas de estas cintas forman parte de franquicias, Pixar mantiene una reputación por apostar regularmente por historias originales. Películas como IntensaMente, Ratatouille o Wall-E surgieron de ideas completamente nuevas y se convirtieron en clásicos del cine animado.

Con Hoppers: Operación Castor, el estudio exclama fuerte y claro que todavía puede sorprender al público con conceptos frescos y universos creativos. Si su desempeño en taquilla se mantiene estable durante las próximas semanas, la película podría consolidarse como uno de los mayores éxitos recientes de Pixar.

Con información de Variety y Discussing Film.

