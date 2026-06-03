Quentin Tarantino critica al Hollywood actual y dice que se volvió una ‘fábrica de salchichas insípidas’

Quentin Tarantino volvió a lanzar una crítica frontal contra el estado actual de la industria cinematográfica. El director de ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’ y ‘Once Upon a Time in Hollywood’ escribió para Sight & Sound una reflexión en la que deja claro que su relación con los estrenos recientes está marcada más por el desencanto que por el entusiasmo.

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El cineasta, destacado tanto por su influencia en el cine independiente de los noventa como por sus opiniones tajantes sobre otros directores, actores y tendencias de Hollywood, no centró sus comentarios en una sola película. Su crítica apunta a una sensación más amplia: la de una industria que, según él, perdió buena parte de aquello que hacía del cine una experiencia absorbente.

Quentin Tarantino (WireImage)

¿Qué dijo Quentin Tarantino sobre el Hollywood actual?

En el texto citado por Variety, Quentin Tarantino aseguró que hoy le resulta “casi imposible” ver una película nueva sin despedazarla mentalmente. El director explicó que, al enfrentarse a los estrenos recientes, suele quedar atrapado en los defectos, las decisiones complacientes y los errores de casting.

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Su frase más dura fue dirigida contra el sistema de producción contemporáneo: “Fallos, inverosimilitudes, complacencia con el público, actores mal elegidos o simplemente estupideces suelen hundir todas las nuevas películas que salen de la fábrica de salchichas insípidas que antes se hacía llamar Hollywood”.

La declaración reafirma la inconformidad de Tarantino con una industria que, desde su perspectiva, se ha vuelto más uniforme, menos arriesgada y demasiado pendiente de satisfacer expectativas externas. En esta ocasión, sin embargo, el tono fue especialmente áspero, pues también afirmó que el propio concepto de lo que hoy se entiende como película le provoca más desprecio que generosidad.

Tarantino dice prefiere leer un libro antes que ver muchas películas nuevas

El desencanto de Quentin Tarantino no significa que rechace absolutamente todo lo producido en años recientes. El director reconoció que ha visto películas que sí le gustaron, entre ellas ‘West Side Story’ (2021) y ‘Horizon: An American Saga’ capítulos 1 y 2, estrenados en 2024.

Aun así, aclaró que esos títulos no le devolvieron del todo la sensación que antes encontraba con frecuencia en el cine. Según escribió, ninguna de esas películas logró llevarlo a “la tierra mágica del disfrute” que solía visitar de forma regular y que era, precisamente, la razón por la que amaba el cine por encima de otras formas de arte.

Su conclusión fue todavía más directa: “En estos días prefiero leer un libro”. La declaración es sorprendente, porque marca distancia entre Tarantino y el medio que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del cine moderno.

‘The Rip’, la película reciente que sí logró atraparlo

Pese a sus críticas, Quentin Tarantino sí encontró una excepción reciente. El director elogió ‘The Rip’, thriller criminal de Netflix dirigido por Joe Carnahan y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon.

Matt Damon y Ben Affleck en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

La película sigue a dos agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade que descubren corrupción interna relacionada con 20 millones de dólares en efectivo del cártel.

Tarantino escribió que la película sí logró capturarlo durante toda su duración: “Se ha estrenado una nueva película llena de suspense que me atrapó y me mantuvo enganchado durante toda su duración”. También la describió como “Un emocionante thriller policíaco con una premisa novedosa que logra cumplir con las expectativas de maneras realmente ingeniosas”.

El cineasta destacó varios elementos del filme, entre ellos la dirección de Joe Carnahan, el elenco, la fotografía de Juan Miguel Azpiroz y, sobre todo, el guion escrito por Carnahan y Michael McGrale. Mientras tanto, su propia carrera como director sigue en pausa: Variety recuerda que Tarantino trabaja actualmente en la obra teatral ‘The Popinjay Cavalier’, prevista para estrenarse en el West End de Londres en 2027, mientras aún no anuncia cuál será su décima y supuestamente última película.

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