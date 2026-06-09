Showrunner de ‘La casa del dragón’ advierte que la temporada 3 es ‘extremadamente oscura’ y no tendrá finales felices

‘La casa del dragón’ se prepara para regresar con una tercera temporada que no suavizará el destino de la familia Targaryen. A unos días de su estreno en HBO Max, Ryan Condal, showrunner de la serie, adelantó que los nuevos episodios llevarán la historia a un territorio todavía más sombrío, mientras la Danza de los Dragones deja atrás las tensiones políticas y familiares para convertirse en una guerra abierta entre los Verdes y los Negros.

También te puede interesar: ‘La Casa del Dragón’: Ryan Condal critica a fans tóxicos por atacar a las actrices jóvenes

¿Qué dijo Ryan Condal sobre la temporada 3 de ‘La casa del dragón’?

Durante una conferencia de prensa retomada por GamesRadar+, Ryan Condal habló sobre el tono que tendrá la tercera temporada de ‘La casa del dragón’. El showrunner fue claro al señalar que el público no debería esperar un camino amable para los personajes principales de la serie, especialmente dentro de un universo como Westeros.

Escena de batalla de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: HBO)

“Quiero decir, no lo sé. ¿De verdad esperamos finales felices en Poniente? Creo que esta serie llega a lugares extremadamente oscuros, lugares que ya hemos visitado, lugares que aún están por venir”.

También lee: ‘La Casa del Dragón 3’: Ryan Condal promete que la Batalla del Gaznate será algo nunca antes hecho en la TV

La advertencia llega después de una segunda temporada que ya llevó a pantalla momentos brutales, incluido el arco de “Blood and Cheese”. Sin embargo, el nuevo tramo de la historia promete ir más lejos, sobre todo porque el conflicto Targaryen entrará en una etapa de guerra total. La temporada 3 estrenará el 21 de junio en HBO Max en E.U. y, de acuerdo con la información difundida hasta ahora, abrirá con la Batalla del Gaznate, uno de los choques navales más importantes del universo creado por George R.R. Martin.

Una adaptación fiel, pero no una marcha vacía hacia la tragedia

Condal también explicó que uno de los mayores retos de adaptar Fuego y sangre es evitar que la historia se convierta únicamente en una sucesión de desgracias. El libro de George R.R. Martin funciona como una crónica histórica de la dinastía Targaryen, y la parte dedicada a la Danza de los Dragones está marcada por traiciones, muertes, disputas sucesorias y destrucción familiar.

“Pero debo decir que uno de los grandes desafíos de adaptar Fuego y Sangre es no convertirlo en una marcha fúnebre desoladora y sin rumbo, simplemente por la naturaleza de la historia”.

El showrunner recordó que la historia está inspirada en The Anarchy, un periodo oscuro de la historia británica en el que una familia se destruyó por la disputa sobre si una mujer debía ocupar el trono. Esa referencia histórica conecta directamente con la lucha entre Rhaenyra Targaryen y Aegon II, cuyo conflicto ya no se sostiene solo en el reclamo legal, sino en el costo humano de una guerra que involucra ejércitos, casas nobles y dragones.

Condal añadió que, pese a esa oscuridad, la serie busca conservar algún rastro de humanidad. “Diré, ya sabes, incluso, incluso los destellos de luz más tenues en la lluvia de la tormenta más oscura, la única luz a través de la nube parece mucho más brillante.”

La temporada 4 ya se escribe con el cierre en mente

La tercera temporada será especialmente importante porque ‘La casa del dragón’ se encamina hacia su final. Condal ha señalado que su plan es cerrar la serie con una cuarta temporada, lo que convierte los nuevos episodios en el tramo previo al desenlace de la guerra civil Targaryen.

En ese contexto, el showrunner aseguró que la adaptación mantiene su fidelidad a Fuego y sangre: “Sí, creo que ya sabes que estamos creando una adaptación muy fiel de Fuego y Sangre y de la historia de Poniente en este punto”.

Lord Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, en la Batalla del Gaznate en la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: EW)

Aun con ese apego al material original, Condal dejó claro que la serie no apunta hacia un desenlace amable. Mientras trabaja en la cuarta temporada, el showrunner tiene presente que Westeros rara vez ofrece cierres luminosos, aunque busca que el público no termine solo con una sensación de destrucción absoluta, sino con algún elemento emocional al cual aferrarse cuando la historia llegue a su final.

Esa postura anticipa una recta final sin concesiones para ‘La casa del dragón’. La caída de los Targaryen seguirá marcada por decisiones cada vez más crueles, pérdidas familiares y una guerra que nació dentro de la propia dinastía. HBO parece encaminar la serie hacia un cierre trágico, pero no necesariamente vacío de sentido humano.

Con informacion de GamesRadar+.

No te vayas sin leer: Showrunner de ‘La Casa del Dragón’ responde a su ruptura creativa con George R.R. Martin

