Paramount acusa a Netflix de sabotear compra de Warner Bros., pero la compañía lo califica de ‘absurdo’

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance volvió a tensar el ambiente en Hollywood, ahora por un cruce directo con Netflix. Mientras el acuerdo sigue bajo revisión de reguladores en Reino Unido y E.U., la compañía encabezada por David Ellison sostiene que su rival intenta influir en autoridades y otros actores de la industria para frenar una operación valuada en alrededor de US$111 mil millones.

También te puede interesar: ¿De qué trata ‘Turbulencia en la oficina’, la película con Jennifer Lopez que lidera el Top 10 de Netflix?

¿Por qué Paramount acusa a Netflix de intentar frenar la compra de Warner Bros. Discovery?

Makan Delrahim, jefe legal de Paramount Skydance, envió una carta el 5 de junio a abogados de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de E.U., en respuesta a un documento presentado por el sindicato International Brotherhood of Teamsters. En esa carta, el abogado acusó a Netflix de emprender una campaña contra la transacción.

Los estudios Paramount (Fotografía: Ethan Swope)

“La respuesta de pánico de Netflix y su campaña de tierra arrasada para intentar envenenar a los reguladores y otras partes interesadas contra la transacción demuestran la seriedad con la que Netflix se toma a Paramount como un competidor de gran envergadura”, escribió Delrahim.

También lee: ‘Avatar: The Last Airbender’: Actor del tío Iroh dice que ‘a Paramount no le interesa la marca y es una corporación malvada’

El señalamiento ocurre después de que Netflix llegara a un acuerdo a finales de 2025 para comprar los negocios de estudios y streaming de Warner Bros. Discovery, antes de retirarse de la puja en febrero, cuando Paramount elevó su oferta por toda la compañía. Desde entonces, la operación quedó en manos de revisiones regulatorias y posibles acciones legales por razones antimonopolio.

Según la versión de Paramount, Netflix habría intentado convencer a Teamsters y a otros actores de que la fusión entre Disney y los activos de 21st Century Fox, concretada en 2019, dejó efectos negativos en la producción de contenido y en las oportunidades laborales. Delrahim rechazó esa comparación y sostuvo que el caso no refleja lo que pasaría con Paramount y Warner Bros. Discovery.

Netflix rechaza las acusaciones y dice que ya dejó atrás la operación

Consultado por Variety, un portavoz de Netflix negó las acusaciones de Paramount Skydance y afirmó que la compañía ya no está involucrada en esa puja.

“Estas afirmaciones de Paramount Skydance son absurdas. Nos retiramos de este acuerdo hace meses y seguimos centrados en nuestro propio negocio, no en el de ellos. En última instancia, corresponde a los reguladores aprobar este acuerdo y determinar si beneficia a la industria y a todos los implicados”, dijo el representante de la plataforma.

Por otro lado, el sindicato International Brotherhood of Teamsters pidió al Departamento de Justicia bloquear la fusión, salvo que Paramount acepte “salvaguardias sustanciales y exigibles” contra recortes laborales y a favor de una mayor producción en E.U. El sindicato señaló que la operación representa una “amenaza directa para los trabajadores del cine y la televisión en todo el país”, incluidos casi 15 mil Motion Picture Teamsters.

Delrahim rechazó esas preocupaciones y afirmó que la empresa combinada tendría incentivos para producir más contenido. “Más películas y series en producción significan más hojas de rodaje, más días de rodaje, más trabajo de transporte, casting y catering”, escribió el abogado.

El argumento de Paramount se apoya también en una promesa atribuida a David Ellison: la compañía fusionada estrenaría al menos 30 películas al año. Para la empresa, esa escala sería necesaria para competir contra actores como Netflix, Disney+, Hulu y Prime Video.

David Ellison en 2025 (imagen: Getty)

La compra todavía enfrenta revisión regulatoria

La disputa pública ocurre mientras la operación sigue bajo revisión. La autoridad de competencia del Reino Unido, la Competition and Markets Authority, ya inició una investigación sobre el acuerdo. En E.U., Paramount espera luz verde del Departamento de Justicia, mientras fiscales estatales, incluido Rob Bonta, de California, podrían avanzar con acciones legales para intentar bloquear la compra por motivos antimonopolio.

A ese escenario se suma un dato financiero delicado: Paramount informó en una presentación ante la FCC que la nueva compañía tendría 49.5% de propiedad extranjera. Según Variety, alrededor de 38.5% del capital quedaría en manos de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi, países que habrían comprometido US$24 mil millones para respaldar la oferta por Warner Bros. Discovery.

No te vayas sin leer: ‘In the Hand of Dante’: De qué trata la ambiciosa película de Netflix con Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino y Martin Scorsese

