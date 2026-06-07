‘Avatar: The Last Airbender’: Actor del tío Iroh dice que ‘a Paramount no le interesa la marca y es una corporación malvada’

Greg Baldwin, voz del tío Iroh en la serie de Avatar: The Last Airbender después de la muerte de Mako, habló sobre el trato que Paramount le ha dado a la franquicia en los últimos meses. El actor reaccionó tras conocerse que el RPG anunciado para el universo de Avatar ya no sigue en producción.

Pero el juego no parece ser el único malestar de Baldwin, pues recordemos que la película animada Avatar Aang: The Last Airbender, con un estreno fijo para streaming, sufrió una filtración masiva en esta nueva etapa de Avatar Studios que intenta desesperadamente crecer bajo Paramount. Por su parte, Netflix prepara el regreso de su adaptación live action, separada del equipo animado original.

Greg Baldwin carga contra Paramount

Greg Baldwin escribió en X que podía hablar con libertad porque tiene 65 años y, según sus propias palabras, ya no le quedan muchas ganas de medir lo que dice. Su enojo marchó hacia la dirigencia de Paramount tras la cancelación del videojuego RPG de Avatar: The Last Airbender, un AAA que prometía grandes aventuras a los fans:

Greg Baldwin

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“Trabajando como asistente legal en varios estudios de Los Ángeles durante treinta años, tuve la oportunidad de observar de cerca a los ejecutivos de los estudios. Por lo general, son un grupo escurridizo y despistado que no debería estar cerca de nada remotamente creativo… pero el nuevo régimen de Paramount es directamente malvado. Se los aseguro.”

El actor continúo con los señalamientos a ejecutivos:

“Estos bastardos sin alma no sienten más que desprecio por una serie sobre la gracia, la redención y la lucha contra el fascismo. ATLA es un misterio para ellos. No. Valoran. La. Franquicia. De todos modos, Nickelodeon nunca volverá a contratarme. Paramount no se preocupa por ATLA. En conclusión… que te jodan, Paramount.”

La película filtrada de Avatar

El golpe para Avatar Studios fue la filtración de Avatar Aang: The Last Airbender, primera película animada del estudio. El proyecto, antes conocido como The Legend of Aang: The Last Airbender, todavía se estrenará en Paramount+ el 9 de octubre, pese a que el archivo de la cinta se encuentra gratis en cualquier lugar.

La película nos devuelve al equipo Avatar varios años después de la derrota del Señor del Fuego Ozai. Aang encuentra a un viejo maestro aire y descubre un poder antiguo que podría salvar su cultura de la extinción. Junto a sus amigos emprende una búsqueda por todo el mundo antes de que el poder caiga en manos equivocadas.

Greg Baldwin

La película iba a llegar primero a salas de cine, pero Paramount la movió a streaming y esa decisión dio pie a mucho enojo entre fans y miembros del equipo creativo. La cinta se presentó como una producción grande de Avatar Studios, con animación pensada para lucir en pantallas amplias.

Otros proyectos anunciados por Avatar Studios

Paramount+ anunció en diciembre del año pasado que sería el hogar exclusivo del contenido animado de Avatar Studios. También presentó la serie 2D Avatar: Seven Havens, la cual ocurre después de The Legend of Korra y presenta a una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar. La serie tendrá dos libros de 13 episodios cada uno; Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, creadores de Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra, son cocreadores y productores ejecutivos, con Ethan Spaulding y Sehaj Sethi dentro del equipo.

¿Y la serie de Netflix?

Netflix confirmó que la segunda temporada del live-action Avatar: The Last Airbender llegará el 25 de junio; las temporadas 2 y 3 se grabaron en simultáneo. La nueva entrega llevará a Aang, Katara y Sokka hacia el Reino Tierra después de la batalla en la Tribu Agua del Norte e introducirá a Toph, interpretada por Miyako, y profundizará la amenaza de Azula dentro de la Nación del Fuego. Los primeros clips ya están disponibles y nos muestras las recreaciones de varios momentos clásicos de la serie animada, ¿podrá estar a la altura?

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