‘Supergirl’: James Gunn explica por qué Kara Zor-El tiene perforaciones aunque su piel es a prueba de balas

Una de las imágenes promocionales de Supergirl provocó una duda bastante específica entre fans del DCU. ¿Cómo es posible que Kara Zor-El pueda usar perforaciones si su cuerpo, bajo el sol amarillo, resiste balas y golpes que matarían al ser humano promedio? James Gunn no dejó pasar la oportunidad y respondió con una explicación interna del universo que ahora construye junto a Peter Safran.

La película, protagonizada por Milly Alcock, llegará a cines el 26 de junio y será el segundo gran capítulo cinematográfico del nuevo DCU tras Superman con David Corenswet. La duda sobre las perforaciones puede parecer una nimiedad, pero expone detalles muy importantes sobre la estructura biológica de los kryptonianos, algo que cualquier fans de estos superhéroes debe conocer.

¿Por qué Supergirl tiene perforaciones?

La incógnita apareció en Threads, donde un usuario le pregunto a Gunn sobre las orejas perforadas de Supergirl, rasgos que saltan a la vista en uno de los pósters; el director contestó con una aclaración breve. “Como se explica en Superman, de la misma manera en que ella puede emborracharse: va a un planeta con un sol rojo. Sin mencionar que fue criada en un fragmento de Krypton, así que ni siquiera experimentó superpoderes hasta la adolescencia”, escribió Gunn en la publicación que aparece en la imagen compartida.

En la mitología de DC, los kryptonianos adquieren sus dones casi divinos bajo un sol amarillo, como el de la Tierra, y pierden gran parte de ellos bajo un sol rojo. Ahí Kara podría beber, lastimarse, perforarse las orejas o vivir una experiencia física más cercana a la de cualquier persona humana. Recordemos que Kara, a diferencia de su primo privilegiado, no creció en Kansas, rodeada de afecto humano. Su historia de vida es áspera, en los restos de Krypton, por lo que sus poderes llegaron tarde y no definieron toda su infancia.

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Las diferencias entre Superman y Supergirl

La nueva Supergirl no es una copia femenina de Superman, en absoluto. Este nuevo personaje del universo cinematográfico es más duro e impulsivo, caracterizado por una tragedia que Kal-El no vivió del mismo modo. A Clark lo criaron en la Tierra, con una familia amorosa, comunidad, entendimiento del planeta Tierra y valores humanos. Kara, en cambio, vio morir a su mundo y creció en un ambiente fracturado, sin la oportunidad de tener la estabilidad que convirtió a Superman en una figura luminosa.

En lugar de la bondad casi campesina de Clark, Kara carga con duelo, rabia, deseo de justicia y un cansancio que no encontraremos en el pulcro Superman. Milly Alcock interpreta a una Supergirl que viaja por la galaxia y lleva a cuestas una relación conflictiva con su propia leyenda como heroína de Kryptón.

¿De qué trata exactamente la nueva película de Supergirl?

Esta producción toma como base narrativa la miniserie de cómics escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. La película conserva personajes y grandes líneas de la historieta, pero no será una adaptación página por página. Presenta a Kara Zor-El durante una travesía intergaláctica, viaje en el que conoce a Ruthye Marye Knoll, interpretada por Eve Ridley, una joven que arrastra su propio dolor y que empuja a Supergirl hacia una misión peligrosa.

Matthias Schoenaerts interpreta a Krem of the Yellow Hills, el villano principal. En el elenco también veremos a David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze y Jason Momoa como Lobo. Craig Gillespie dirige la película a partir de un guion de Ana Nogueira. James Gunn y Peter Safran producen para DC Studios.

Milly Alcock vs el bullying en redes

Alcock, de 26 años, llegó al papel con una fama previa muy fuerte gracias a La Casa del Dragón, donde interpretó a la joven princesa Rhaenyra Targaryen. Esa experiencia la preparó para entrar en otro territorio lleno de fans intensos y opiniones duras sobre personajes femeninos. En una entrevista reciente con Vanity Fair, la actriz habló sobre lo difícil que puede llegar a ser cargar con una franquicia siendo mujer:

“La Casa del Dragón definitivamente me hizo darme cuenta de que simplemente existir como mujer en ese espacio es algo que la gente comenta. Nos hemos vuelto muy cómodos con esta extraña idea de tener una especie de control sobre los cuerpos de las mujeres. No puedo detenerlos. Solo puedo ser yo misma.”

En otro encuentro más reciente con Variety, Alcock concluyó que prefiere mantenerse, de alguna manera, alejada de internet, pero es difícil: “¡Soy de la Generación Z! Sí, crecí en internet, así que estoy intentando activamente no interactuar, aunque ¿cómo no hacerlo?”

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