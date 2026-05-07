¿Matthew Lillard se unirá al DCU? James Gunn habría contratado al actor para ‘Man of Tomorrow’, secuela de ‘Superman’

Matthew Lillard vive uno de los regresos más curiosos de Hollywood. Después de pasar años como referente de películas de culto noventeras y franquicias juveniles, el actor ahora tiene varios proyectos importantes en boga. Todo parece indicar que el universo cinematográfico de DC será el siguiente territorio en abrirle la puerta.

Un nuevo reporte de Deadline afirma que James Gunn ya habría sumado a Lillard al elenco de Man of Tomorrow, continuación de Superman. Aunque DC Studios evitó confirmar detalles sobre el personaje que interpretará, la información ya tiene a los fans de DC y de Lillard especulando sobre el mañana.

Lo que se sabe sobre Matthew Lillard en Man of Tomorrow

De acuerdo con la fuente, Matthew Lillard se integró oficialmente a la producción dirigida por James Gunn, quien además escribió el guion y produce la película para DC Studios. David Corenswet regresará como Clark Kent después del éxito de Superman, acompañado nuevamente por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor.



James Gunn y Matthew Lillard

La nueva cinta también incluirá a Lars Eidinger como Brainiac, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific y Sara Sampaio como Eve Teschmacher. Hasta ahora no existe información concreta sobre el rol de Lillard.

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Apenas en los últimos meses, Lillard regresó como Stu Macher en Scream 7 y participó en Daredevil: Born Again. Su agenda incluye además la nueva adaptación televisiva de Carrie producida por A24. Ahora mismo, su carrera luce como un auténtico renacimiento dentro del entretenimiento comercial estadounidense.

El éxito de Superman y el futuro de Man of Tomorrow

Superman, estrenada en julio del año pasado, fue en el primer gran triunfo cinematográfico del nuevo DCU liderado por James Gunn y Peter Safran. La película alcanzó los 618 millones de dólares en taquilla a nivel global. Un desempeño así era muy necesario porque DC llevaba años atravesando problemas de identidad y proyectos incapaces de construir algo estable.

La versión de David Corenswet nos dio un Superman más luminoso y emotivo, alejándose parcialmente del tono pesado que definió otras etapas recientes del personaje en pantalla.

Man of Tomorrow llegará a cines el 9 de julio de 2027.

Matthew Lillard piensa que no le agrada a la gente

Matthew Lillard en Daredevil: Born Again

En otra entrevista a finales de abril para el podcast Phase Hero, Matthew Lillard habló con humor sobre su inesperado regreso mediático. El actor aseguró que cree que Hollywood sólo lo está contratando por nostalgia y no necesariamente por talento: “Creo que por eso estoy trabajando. No creo que realmente le agrade a nadie. Sólo extrañan los viejos tiempos”, bromeó.

También comentó que Scooby-Doo y Scooby-Doo 2 parecen más populares ahora que cuando llegaron originalmente a cines:

“Creo que hay una extraña nostalgia en nuestra industria y en el espíritu de la época, porque la gente añora los viejos tiempos. Sinceramente, creo que una de las razones por las que estoy viviendo este momento es porque me reconocieron en aquel entonces, así que me están volviendo a contratar.”

Después de que Quentin Tarantino dijera públicamente que no le interesaba Matthew Lillard como actor, internet respondió con una ola enorme de apoyo hacia él. “Nadie tiene que amar a ningún actor”, explicó más tarde, aunque reconoció que la reacción colectiva lo conmovió profundamente.

Para millones de personas, Matthew Lillard es Stu Macher en Scream, uno de los asesinos más caóticos y memorables del cine slasher noventero. Otros lo recuerdan como Shaggy Rogers en las películas live-action de Scooby-Doo, donde sorprendió con una inigualable fidelidad al personaje animado.

También dejó buenas impresiones en Hackers, Serial Mom, SLC Punk!, Ella es Así y Trece Fantasmas, títulos que terminaron convirtiéndose en referencias para toda una generación criada entre VHS y televisión tradicional.

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