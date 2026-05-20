‘Supergirl’: Milly Alcock habla de las críticas que recibió por defender a las mujeres y cómo aprendió a ignorarlas

Milly Alcock todavía no ha visto ‘Supergirl’, pero ya carga con una parte importante de lo que significa ponerse el traje de Kara Zor-El en el nuevo universo de DC. La actriz australiana, conocida por interpretar a la joven Rhaenyra Targaryen en ‘House of the Dragon’, habló con Variety sobre la presión de encabezar una película de superhéroes, la versión más punk y dañada emocionalmente de Kara, y también sobre los ataques de trolls que recibió en internet después de señalar la forma en que el público suele opinar sobre los cuerpos de las mujeres.

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¿Qué dijo Milly Alcock sobre las críticas que recibió en internet?

Durante la promoción de ‘Supergirl’, Milly Alcock habló previamente con Vanity Fair sobre lo que aprendió tras su paso por ‘House of the Dragon’. La actriz señaló que “El simple hecho de existir como mujer en ese espacio es algo que la gente comenta. Nos hemos acostumbrado demasiado a tener esta extraña sensación de posesión sobre los cuerpos de las mujeres.” El comentario desató una oleada de críticas en redes sociales, algo que la propia intérprete retomó ahora en su entrevista con Variety.

Milly Alcock (imagen: Getty)

La reacción le pareció reveladora. “Ni siquiera dije ‘hombres’, ¡dije ‘gente’!”, dijo Alcock. “Y se enojaron mucho. Yo estaba como, ‘¡Están demostrando mi punto! ¡Están demostrando mi punto!’” La actriz no presentó el episodio como algo aislado, sino como parte de una dinámica más amplia del fandom contemporáneo, donde las figuras públicas, y especialmente las mujeres, quedan expuestas a un nivel de vigilancia y hostilidad de parte de trolls que puede volverse difícil de manejar.

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Alcock admitió que, como parte de la Generación Z, no siempre le resulta sencillo alejarse del teléfono o ignorar lo que se dice de ella. “¡Soy de la Generación Z! Sí, crecí en internet, así que estoy intentando activamente no interactuar, aunque ¿cómo no hacerlo?”, explicó. También contó que una de las cosas que le ha ayudado es volver a situaciones cotidianas: sentarse en un café, leer, observar personas y participar de la vida real fuera del ruido digital.

El antecedente de ‘House of the Dragon’ y el fandom tóxico

La actriz ya había enfrentado una experiencia incómoda con el fandom después del estreno de ‘House of the Dragon’. En la primera temporada, Milly Alcock interpretó a la versión joven de Rhaenyra, mientras Emma D’Arcy tomó el papel después del salto temporal. Una parte del público comenzó a enfrentar a ambas versiones del personaje, algo que la actriz describió como doloroso, sobre todo por el efecto que podía tener sobre D’Arcy.

Ryan Condal, cocreador de la serie, también criticó esa dinámica. “Todos deberían haber estado celebrando el éxito y la buena acogida de ese programa. Y, francamente, la gente debería buscar otra cosa que hacer con su tiempo”, declaró. Para Alcock, esa experiencia funcionó como una especie de advertencia sobre la relación entre internet, fama y franquicias masivas.

El caso de ‘Supergirl’ llega en un terreno todavía más delicado. El cine de superhéroes ha sido durante años uno de los espacios donde más se han organizado ataques contra actrices, películas y personajes femeninos. Por eso, el papel de Kara no solo implica una responsabilidad industrial dentro del nuevo DCU de James Gunn y Peter Safran, sino también una exposición directa a discusiones que suelen salirse rápido del terreno cinematográfico.

Una Supergirl punk, herida y lejos de la imagen perfecta

La versión de Kara que interpretará Milly Alcock no busca repetir la imagen más limpia o luminosa de otras adaptaciones. Según Variety, el metraje mostrado en CinemaCon presenta a la heroína con una camiseta vintage de Blondie, gabardina café, comentarios sarcásticos y una actitud cercana a Han Solo. La película, basada en elementos de ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, muestra a una Kara marcada por el trauma de haber visto morir a Krypton y a sus seres queridos.

Peter Safran describió esta versión de Supergirl como una figura mucho más endurecida que las encarnaciones previas del personaje, marcada por pérdidas profundas y por una historia personal dolorosa. Para Milly Alcock, esa dimensión emocional fue una de las puertas de entrada al papel, ya que encontró en Kara una forma de evasión parecida a la que ella misma reconocía en ciertos momentos de su vida: esconderse, evitar el conflicto y actuar como si nada estuviera ocurriendo. Esa conexión hizo que el personaje le resultara más cercano, aunque también aumentó el peso de aceptar un proyecto de esa escala.

Póster de ‘Supergirl’ (imagen: DC Studios)

La actriz explicó que el miedo fue, precisamente, una de las razones por las que decidió tomar el papel. En lugar de rechazarlo por la presión que implicaba encabezar una película de DC, entendió que la incomodidad podía ser una señal de que debía asumir el desafío. Para ella, aceptar ‘Supergirl’ significó lanzarse a una oportunidad enorme, incluso si todavía no se sentía del todo preparada.

En la película, Kara no inicia como una heroína segura de sí misma ni como una figura ejemplar desde el primer momento. Ana Nogueira, guionista de ‘Supergirl’, la plantea como alguien desordenado, lastimado y atrapado en una etapa autodestructiva que la película aborda sin perder del todo el humor.

Desde la mirada de Alcock, el arco del personaje consiste en dejar de mirar únicamente su propio dolor y entender que el traje tiene sentido cuando sirve para proteger a otros. Ahí, su proceso personal y la forma en que ha aprendido a lidiar con los ataques en redes terminan conectándose: mantenerse firme también implica no dejar que el ruido externo defina quién es.

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