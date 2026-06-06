‘La Casa del Dragón 3’: Ryan Condal promete que la Batalla del Gaznate será algo nunca antes hecho en la TV

Ryan Condal adelantó que esta secuencia es "diferente a todo lo que se ha hecho antes", debido a su escala de producción

La guerra civil Targaryen entrará en una etapa más violenta cuando ‘La Casa del Dragón’ regrese con su tercera temporada. Después de un cierre de temporada que dejó a las facciones listas para avanzar hacia el choque directo, Ryan Condal, showrunner y cocreador de la serie, adelantó que los nuevos episodios comenzarán con una secuencia de escala inédita para la producción: la Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más importantes de la Danza de los Dragones.

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¿Qué dijo Ryan Condal sobre la Batalla del Gaznate?

Durante un panel realizado en SXSW London, Ryan Condal explicó que la tercera temporada retomará de forma directa los conflictos que quedaron abiertos al final de la segunda entrega. El showrunner señaló que las divisiones entre los bandos no solo continuarán, sino que también aparecerán nuevas fracturas internas entre personajes movidos por ambición, orgullo, poder y lealtades familiares.

Escena del tráiler de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: HBO)

El punto de arranque será la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval que en la historia de Westeros forma parte de los episodios más brutales de la guerra sucesoria conocida como la Danza de los Dragones. Condal aseguró que esta secuencia ha sido una preocupación creativa y logística para el equipo durante años, debido a la magnitud que requería su adaptación.

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Su declaración más llamativa fue directa: “Esta secuencia, puedo afirmarlo con seguridad, es diferente a todo lo que se ha hecho antes en televisión”. El showrunner añadió que el nivel de construcción realizado para un solo episodio fue “algo loco y, francamente, irresponsable”, aunque también necesario para contar la historia como debía ser contada.

Una producción marcada por barcos, agua y combates físicos

La producción no se limitó a sugerir la batalla desde lejos. El diseñador de producción Jim Clay explicó que el equipo construyó una versión a escala real del barco de Corlys Velaryon, “The Queen That Never Was”, y lo colocó primero en un tanque seco sobre un gimbal. Después, parte de esa construcción fue llevada a un tanque húmedo, también con movimiento, para filmar escenas con agua, cubierta resbalosa y violencia coreografiada.

Clay mencionó que ‘Master and Commander’ sirvió como una de las inspiraciones para la secuencia. También se construyó el barco “The Bitchfist”, asociado con Sharako Lohar, personaje interpretado por Abigail Thorn. La actriz contó que se preparó físicamente entre temporadas y que entrenó espada y boxeo con el equipo de dobles.

Steve Toussaint, quien interpreta a Corlys Velaryon, recordó que el director Loni Peristere habló con el elenco antes del rodaje para explicar no solo la mecánica de la batalla, sino también el trayecto emocional de los personajes dentro del caos. El actor señaló que la armadura dificultó varios movimientos ensayados durante el entrenamiento.

La temporada más grande de ‘La Casa del Dragón’

Además de la Batalla del Gaznate, Condal adelantó que la temporada 3 tendrá una sensación de avance constante. Según explicó, los hechos puestos en marcha al final de la temporada 2 provocarán que la historia avance con mayor velocidad y con menos margen para contener la destrucción que se aproxima.

Lord Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, en la Batalla del Gaznate en la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: EW)

El showrunner también afirmó que esta será la temporada más grande que han realizado hasta ahora, no solo por el número de días de rodaje, sino también por la cantidad de locaciones y construcciones requeridas. En ese contexto, la Batalla del Gaznate no funcionará únicamente como espectáculo visual, sino como el momento que empuja a la serie hacia una fase más dura de la guerra Targaryen.

Con ese arranque, ‘La Casa del Dragón’ buscará cumplir una de las promesas que quedaron pendientes tras la segunda temporada: mostrar en pantalla la escala real del conflicto y el costo humano de una guerra alimentada por la cercanía al Trono de Hierro.

Con información de Variety.

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