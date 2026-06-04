‘La Casa del Dragón’: Actor promete que la temporada 3 iniciará con una de las batallas más grandes de ‘Game of Thrones’

‘La Casa del Dragón’ prepara un regreso marcado por fuego, sangre y una escala mucho mayor a la vista en sus primeras dos temporadas. La tercera entrega de la serie de HBO, programada para estrenarse el 21 de junio en E.U., abrirá con la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval clave dentro de la Danza de los Dragones. Ahora, Steve Toussaint, actor que interpreta a Lord Corlys Velaryon, adelantó que el episodio será una experiencia caótica y brutal.

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¿Qué dijo Steve Toussaint sobre la batalla inicial de ‘La Casa del Dragón’?

Durante su participación en SXSW London, en un evento de Deadline Studio, Steve Toussaint habló sobre la apertura de la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’. El actor señaló que los seguidores que conocen la historia de George R.R. Martin han esperado durante mucho tiempo este enfrentamiento marítimo, considerado uno de los choques navales más importantes del universo de ‘Game of Thrones’.

Lord Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, en la Batalla del Gaznate en la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: EW)

“Quienes conocen la historia han estado emocionados y esperando esta batalla naval en particular”, dijo Toussaint. El actor también destacó que su personaje, Corlys Velaryon, y Alyn of Hull, interpretado por Abubakar Salim, estarán en el centro de la acción: “Por suerte para mí, mi personaje y su hijo [Alyn de Hull, interpretado por Abubakar Salim] son ​​fundamentales para eso.”

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La batalla se desarrollará en el Gaznate, un paso marítimo estratégico dentro de Westeros, donde las facciones enfrentadas de la familia Targaryen llevarán el conflicto a una escala más destructiva. La temporada 3 retomará así la guerra civil que divide a los Verdes, defensores del reclamo de Aegon II, y los Negros, partidarios de Rhaenyra Targaryen.

Barcos, tanques de agua y sangre en el set

Toussaint también dio detalles concretos sobre el tamaño de la producción. Aunque dijo desconocer el presupuesto exacto del episodio, dejó claro que HBO invirtió una cantidad considerable para llevar la batalla a la pantalla. “No sé cuál era el presupuesto, pero era mucho. Construyeron tres barcos, construyeron dos tanques (uno húmedo y otro seco) y luego simplemente nos lanzaron un montón de cañones de agua.”

El actor remató la descripción con una imagen mucho más gráfica del rodaje: “Les cortamos la cabeza a la gente, nos derramaron sangre encima y es un caos.” La descripción coincide con lo revelado previamente por Entertainment Weekly, donde Ryan Condal, showrunner de ‘La Casa del Dragón’, calificó el episodio como “Posiblemente el episodio de televisión más loco jamás realizado.” La producción también construyó escenarios secos y húmedos, utilizó cañones de agua y preparó una secuencia donde dragones, flotas y soldados chocarán en varios frentes.

Corlys Velaryon llega a un punto decisivo

La Batalla del Gaznate no solo será importante por su escala, sino por el lugar que ocupa en el arco de Corlys Velaryon. Toussaint recordó que, cuando se reunió por primera vez con Ryan Condal y Miguel Sapochnik, la conversación sobre el personaje giró alrededor de la paternidad. Según explicó, Corlys no solo es un gran navegante y guerrero: muchas de sus decisiones nacen de su deseo de ver a Rhaenys en el trono y de proteger el legado de sus hijos.

Abigail Thorn como Sharako Lohar en la Batalla de la Garganta en la tercera temporada de ‘La casa del dragon’ (imagen: EW)

Ese punto vuelve más significativo que Corlys y Alyn estén al centro del combate. El personaje ha sido presentado como uno de los hombres más poderosos y ricos de Westeros, pero también como alguien golpeado por pérdidas personales que han ido erosionando su posición. La temporada 3 parece colocarlo frente a una prueba mayor, justo cuando la guerra deja de ser una amenaza contenida y se convierte en una catástrofe abierta.

Con esta apertura, ‘La Casa del Dragón’ buscará responder a quienes esperaban una etapa más explosiva después de la segunda temporada. La promesa es clara: el conflicto Targaryen ya no estará dominado solo por intrigas palaciegas, sino por barcos en llamas, dragones en combate y una batalla naval que HBO quiere convertir en uno de los grandes momentos de Westeros.

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