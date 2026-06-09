Bryan Cranston asegura que ‘Pluribus’ revolucionó las historias de invasión alienígena

Bryan Cranston volvió a hablar del universo creativo de Vince Gilligan, aunque esta vez no para recordar únicamente su paso por ‘Breaking Bad’. En una conversación con Rhea Seehorn para Variety y CNN, el actor destacó el giro revolucionario que ‘Pluribus’ dio a las historias de invasión alienígena, al presentar una amenaza que no llega con violencia explícita ni monstruos, sino con felicidad, calma y una inquietante idea de unidad colectiva.

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¿Por qué Bryan Cranston cree que ‘Pluribus’ cambió las reglas del género?

Durante la charla, Bryan Cranston explicó que vio ‘Pluribus’ como espectador, sin conocer de antemano hacia dónde iba la historia. Eso le permitió acercarse a la serie desde la misma incertidumbre que cualquier fan de Vince Gilligan. Para el actor, una de las claves está en la forma en que la producción toma elementos clásicos de la ciencia ficción y los invierte.

Rhea Seehorn en ‘Pluribus’ (imagen: Apple TV+)

“Lo que me pareció interesante al ver ‘Pluribus’ fue que tomas los clichés de todas las historias de ciencia ficción sobre invasiones alienígenas que hayas escuchado, y es completamente lo contrario. Siempre son feos. Quieren matarte. Y él le dio la vuelta a todo”, dijo Cranston sobre cómo Gilligan revolucionó las historias de extraterrestres invasores.

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La observación resume bien el punto de partida de la serie. En ‘Pluribus’, la invasión no se presenta como una guerra abierta contra la humanidad. El peligro está en un fenómeno global conocido como “La Unión”, que transforma a casi todos los seres humanos en personas aparentemente felices, optimistas y conectadas a una mente colectiva. La amenaza no destruye cuerpos de inmediato; elimina la individualidad.

Rhea Seehorn interpreta a una mujer que debe salvar al mundo de la felicidad

La serie, ya estrenada en Apple TV, está protagonizada por Rhea Seehorn, recordada por su trabajo como Kim Wexler en ‘Better Call Saul’. Aquí interpreta a Carol Sturka, una escritora miserable que se convierte en una de las pocas personas inmunes al fenómeno que cambió al planeta.

En la misma entrevista, Seehorn recordó la premisa que Vince Gilligan usaba para explicar la serie: “¿Y si la persona más miserable del planeta tuviera que salvar al mundo de la felicidad?”. Esa frase funciona como una síntesis del conflicto central. Carol no se enfrenta a una amenaza tradicional, sino a una versión forzada de bienestar que el resto del mundo acepta como algo deseable.

La actriz también defendió el carácter difícil de su personaje. Carol está en duelo, perdió a su esposa y vive rodeada de una humanidad que espera asimilarla. Por eso, para Seehorn, su enojo no debe leerse como simple antipatía, sino como una respuesta honesta ante una situación extrema. La protagonista no quiere ser “curada” por un sistema que ya borró a casi todos.

El método de Vince Gilligan vuelve a poner a sus actores frente a la incertidumbre

La conversación entre Bryan Cranston y Rhea Seehorn también permitió comparar el proceso de ‘Pluribus’ con el de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’. Ambos actores señalaron que en las series de Vince Gilligan no suelen recibir toda la información de la temporada, sino los guiones de forma gradual.

Bryan Cranston y Vince Gilligan. Detrás de cámaras de ‘Breaking Bad’ (imagen: Doug Hyun)

Bryan Cranston recordó que esa forma de trabajo ya lo había sorprendido durante ‘Breaking Bad’. En una escena, Walter White negaba haber envenenado a un niño y desviaba las sospechas hacia Gus Fring, mientras intentaba convencer a Jesse Pinkman de que él no era responsable. Sin embargo, cuando recibió el siguiente guion, el actor descubrió que Walter sí había cometido ese acto, algo que él mismo no sabía al momento de interpretar la escena.

Para Rhea Seehorn, ese mismo método también atraviesa su experiencia con Carol en ‘Pluribus’. La actriz señaló que no conoce el rumbo exacto de la segunda temporada, aunque el equipo creativo ya trabaja en los nuevos episodios. Esa incertidumbre no opera como un obstáculo, sino como parte del estilo de Vince Gilligan: los personajes quedan atrapados en situaciones límite y los actores avanzan con información parcial, casi al mismo ritmo que sus propios papeles.

Con información de Variety.

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