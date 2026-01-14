‘Pluribus’ y cómo Vince Gilligan cambió la historia que había imaginado años atrás

Pluribus llegó y no pidió permiso para ascender como una de las series más extrañas y comentadas de los últimos años. En cuestión de días pasó a ser uno de esos títulos que obligan a revisar la trayectoria de su creador. En un inicio, el anuncio de una nueva serie de Vince Gilligan era motivo de curiosidad, pero también de cuidado. Después de Breaking Bad y Better Call Saul, cualquier proyecto parecía condenado a vivir bajo sus sombras. Pero Gilligan dio las piruetas correctas y reestructuró con éxito su propio método narrativo.

La serie, producida para Apple TV+, nos ofrece un quiebre súbito de la realidad cotidiana, y obliga a los personajes y al espectador a replantear ideas sobre identidad y poder. Ese giro hace que Pluribus se mueva hacia terrenos que Gilligan había explorado solo de manera tangencial en proyectos anteriores.

Pluribus, el nuevo triunfo de Vince Gilligan

Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, es una novelista de romance que vive atrapada entre el éxito comercial y una aversión hacia su propia obra. Tras regresar a casa después de un acontecimiento inexplicable que transforma al mundo entero en una mente colectiva, Carol descubre que ella misma ha quedado fuera de ese fenómeno al tener una especie de inmunidad. Se enfrentará a un planeta donde todos los demás se han fundido en un “nosotros” absoluto.

Rhea Seehorn se llevó el Globo de Oro por su actuación en Pluribus (Foto: TNS)

La serie cabalga a un ritmo vertiginoso y concentra sus golpes en los primeros episodios, lo que establece un escenario apocalíptico sin recurrir a los códigos habituales del género. No se omite la sensación de extrañeza y ni la creencia de que hay una amenaza latente. Lo que hace Gilligan es construir la tensión a partir de la psicología y de los vínculos rotos.

Pluribus se transformó en el mejor estreno de Apple TV hasta la fecha y dominó las redes durante semanas. El domingo pasado, la serie se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz en serie dramática para Rhea Seehorn, quien ya desde Better Call Saul se merecía el premio y muchos otros reconocimientos.

Cómo Vince Gilligan cambió la historia que había imaginado

La génesis de Pluribus se remonta a casi una década atrás. Gilligan reveló a Collider que la idea original partía de un protagonista masculino, una elección que durante años le pareció natural y casi automática. En ese primer boceto, la historia recaía en un hombre enfrentado a un mundo transformado por fuerzas incomprensibles, una figura más cercana al arquetipo clásico del sobreviviente.

Con el tiempo, y mientras el proyecto maduraba, el creador comenzó a cuestionar esa decisión. El recuerdo de su colaboración con Rhea Seehorn en Better Call Saul fue vital. Gilligan se preguntó por qué seguía recurriendo a un hombre como eje y qué ocurriría si desplazaba esa inercia creativa. Al imaginar a Seehorn en el papel principal, la historia adquirió matices que antes no estaban ahí.

“¿Por qué esta serie tiene que ser sobre un hombre? ¿Por qué tiene que ser mi opción por defecto? ¿Por qué no puede ser una mujer, un personaje femenino?”

¿Pluribus funciona mejor con una mujer protagonista?

Rhea Seehorn como Carol en Pluribus (Foto: Apple TV)

La respuesta parece estar en la textura misma de la serie. Con Carol como protagonista, Pluribus introduce una perspectiva menos asociada al dominio inmediato y más cercana a la observación y la cautela. Carol busca entender el nuevo mundo, procesar la pérdida, asumir que hay un peligro y, si es posible, revertirlo.

Ese contraste adquiere otra coloración cuando aparecen personajes que, como Carol, también conservan su individualidad. Algunos de ellos reaccionan con euforia ante la nueva realidad, viendo en la mente colectiva una oportunidad de control o placer. Frente a esas respuestas, Carol se decanta por resistir y sus emociones se encuentra muy lejos de ver la nueva realidad como algo bueno para la humanidad.

Varios de los matices que Pluribus gana a través de una mujer protagonista, hubieran sido muy diferentes con un protagonista hombre.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Pluribus?

Apple TV confirmó el año pasado una segunda temporada. Por ahora, no existe una fecha de estreno anunciada, pero el proyecto ya está en desarrollo, con Gilligan de nuevo al frente.

