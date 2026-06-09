Natalie Portman y director de ‘Emilia Pérez’ defienden a cineasta israelí ante boicot

El debate por los boicots culturales contra Israel volvió a escalar dentro del cine europeo después de que el director israelí Nadav Lapid, conocido por sus críticas al gobierno de Benjamin Netanyahu, quedara fuera de una participación prevista en el Festival Internacional de Cine de Marsella. El caso provocó una respuesta pública de figuras como Natalie Portman, Justine Triet y Jacques Audiard, quienes firmaron una carta abierta contra la presión ejercida sobre el cineasta.

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¿Por qué Nadav Lapid se retiró del Festival de Marsella?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Nadav Lapid iba a asistir en julio al Festival Internacional de Cine de Marsella como parte del jurado. Sin embargo, el realizador terminó retirándose después de que cineastas pro-Palestina amenazaran con sacar sus películas de la selección si él continuaba dentro del evento.

Nadav Lapid (imagen: IMDb)

La controversia no se originó por una defensa pública de Lapid al gobierno israelí. Al contrario, el director vive en Francia desde 2021 y ha sido descrito como una de las voces más críticas contra Benjamin Netanyahu. Su película más reciente, ‘Yes’, es una sátira sobre la radicalización de la sociedad israelí contemporánea y sobre la complicidad del medio artístico de su país en las muertes ocurridas en Gaza y Cisjordania.

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El punto que detonó las acusaciones fue el financiamiento parcial de ‘Yes’ por parte del Israel Film Fund. Para algunos activistas pro-Palestina, ese vínculo institucional bastó para considerar que Lapid debía ser incluido dentro del boicot cultural contra Israel. Para sus defensores, en cambio, el caso muestra el riesgo de reducir a un artista a su nacionalidad o a los mecanismos de financiamiento disponibles en su país.

Natalie Portman, Justine Triet y Jacques Audiard firman carta contra el boicot

La respuesta llegó a través de una carta abierta publicada en el diario francés Le Monde y firmada por más de 350 figuras del cine francés e internacional. Entre los nombres mencionados están Natalie Portman, Justine Triet, directora de ‘Anatomía de una caída’, y Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’. También aparecen productores como Saïd Ben Saïd y Judith Lou Lévy, además de cineastas como Stéphane Demoustier y Mati Diop.

La carta calificó el boicot contra Lapid como “an intellectual failure.” Sus firmantes sostienen que el caso debería generar alarma porque afecta precisamente a un cineasta que ha denunciado de forma constante las tendencias fascistas y colonialistas de su propio gobierno.

Uno de los pasajes centrales del texto plantea el argumento de manera directa: “Sean cuales sean los crímenes que su estado pueda cometer, nadie puede ser reducido a un pasaporte.” La frase sintetiza la postura de quienes consideran que el boicot, aplicado de esa forma, termina castigando a creadores disidentes que no representan necesariamente a las autoridades de su país.

La carta también compara la situación de Lapid con la de cineastas rusos o iraníes críticos de sus gobiernos. Según sus firmantes, mantener abiertas las invitaciones a artistas disidentes puede ejercer mayor presión política que expulsarlos de espacios culturales internacionales.

El cine israelí queda atrapado entre el boicot y la disidencia

El caso de Nadav Lapid ocurre en medio de una discusión más amplia sobre la relación entre cine, instituciones culturales e Israel. Desde 2025, campañas como Film Workers for Palestine han pedido a trabajadores de la industria no colaborar con instituciones cinematográficas israelíes consideradas cómplices de las políticas del Estado israelí hacia los palestinos.

Natalie Portman (imagen: Getty)

Esa postura ha recibido apoyo de artistas y cineastas internacionales, pero también críticas de estudios, productores y asociaciones que advierten sobre el riesgo de aislar a voces críticas.

El ejemplo de Lapid complica el debate porque no encaja con la imagen de un artista alineado con el poder. Su obra ha sido incómoda para sectores conservadores israelíes y su cine suele cuestionar el nacionalismo, la violencia y la obediencia social. Por eso, su retiro de Marsella fue leído por sus defensores como una señal preocupante: el boicot cultural puede terminar golpeando también a quienes han usado el cine para denunciar a sus propios gobiernos.

La carta menciona además el caso del director ruso Andrey Zvyagintsev, quien ganó el Gran Premio en Cannes por ‘Minotaur’ y utilizó la ceremonia para pedir a Vladimir Putin que “termine la carincería” en Ucrania. Para los firmantes, ese tipo de gestos solo es posible cuando los festivales conservan espacio para artistas disidentes, incluso cuando provienen de países señalados por crímenes de Estado.

Con información de The Hollywood Reporter.

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