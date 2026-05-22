Milly Alcock asegura que muchos de los haters de ‘Supergirl’ son ‘papás cristianos’

Milly Alcock volvió a quedar expuesta al lado más áspero del fandom antes del estreno de ‘Supergirl’, una de las próximas apuestas del nuevo universo de DC. La actriz australiana, elegida para interpretar a Kara Zor-El, habló en una entrevista reciente sobre los ataques que ha recibido en redes sociales, pero desestimó la mayoría al atribuirlo a cuentas anónimas y a personas conservadoras, específicamente cristianos y padres de familia.

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¿Qué dijo Milly Alcock sobre los haters de ‘Supergirl’?

En entrevista con Variety, Milly Alcock se refirió a los usuarios que la han criticado en internet y señaló que muchos comentarios provienen de perfiles anónimos o cuentas creadas para atacar sin dar la cara. La actriz no habló únicamente de fans molestos por decisiones creativas de ‘Supergirl’, sino de una dinámica más amplia de hostilidad en redes, donde las figuras públicas quedan sometidas a escrutinio constante.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: DC Studios)

“Y proviene de muchas personas cuyos perfiles no tienen foto, que son cuentas anónimas,” dijo Alcock. “O el nombre de alguien y luego ‘Padre de cuatro, cristiano’, lo cual me parece divertidísimo.”

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Su punto central no fue una crítica general contra padres o cristianos, sino una observación sobre el tipo de usuarios que suelen participar en campañas de enojo digital. La actriz también dejó claro que no todas las opiniones tienen el mismo peso para ella. “Pero, ¿a quién le importa realmente la opinión de quién?” comentó. “Si estás molestando a la gente adecuada, vas por buen camino.”

La presión sobre las mujeres en franquicias grandes

Los comentarios de Milly Alcock conectan con declaraciones previas que hizo durante la promoción de ‘Supergirl’, cuando habló sobre la manera en que las mujeres dentro de franquicias populares suelen recibir críticas simplemente por ocupar un espacio visible. La actriz ya había vivido una experiencia intensa con el fandom después de interpretar a la joven Rhaenyra Targaryen en ‘House of the Dragon’, serie derivada de ‘Game of Thrones’.

“Definitivamente me hizo darme cuenta de que el simple hecho de existir como mujer en ese espacio es algo que la gente comenta,” dijo Alcock al hablar de su paso por ‘House of the Dragon’ y su llegada al nuevo DCU. “Nos hemos acostumbrado mucho a tener esta extraña posesión de los cuerpos de las mujeres.”

La actriz también intentó explicar por qué algunos públicos desarrollan relaciones tan intensas con celebridades y personajes de ficción. Según Page Six, Alcock señaló que la desconfianza hacia las instituciones ha llevado a muchas personas a buscar orientación y validación en comunidades digitales. En ese contexto, los fans pueden establecer vínculos poco sanos con figuras públicas que, tarde o temprano, no cumplirán todas sus expectativas.

“Simplemente crea una relación poco saludable con una persona”, dijo Alcock sobre esa dinámica. La frase ayuda a entender por qué la actriz no reduce el problema a una pelea entre fans y celebridades. Para ella, el asunto tiene que ver con una cultura digital que convierte a los intérpretes en blanco de frustraciones personales, políticas o identitarias.

Los retos que enfrenta ‘Supergirl’ antes de llegar a cines

Más allá de la conversación sobre trolls, ‘Supergirl’ llega con varios retos encima. Forbes publicó un texto que expresa dudas sobre el desempeño de la película dentro del nuevo DCU. Aunque reconoció que Milly Alcock parece una elección sólida para el papel, señaló que el entusiasmo en línea no parece crecer con la fuerza esperada a pocas semanas del estreno.

Una de las dudas señaladas por Forbes tiene que ver con la presencia del traje de Supergirl. De acuerdo con lo que adelantó Milly Alcock en Variety, la película no lo utilizaría tanto como algunos espectadores podrían esperar, ya que el uso del uniforme forma parte del recorrido del personaje.

Esa decisión podría incomodar a ciertos fans de cómics, sobre todo cuando una cinta de superhéroes tarda demasiado en entregar la imagen clásica que el público asocia con su protagonista. Forbes relacionó ese recurso con una crítica frecuente hacia las historias que anuncian un elemento atractivo, pero lo reservan casi por completo para el cierre.

Milly Alcock en ‘La casa del dragón’ (imagen: HBO)

El tono de la película también podría generar división. Craig Gillespie, director de ‘Supergirl’, ha descrito a Kara como una figura más descuidada, con una camiseta vintage de Blondie, sin maquillaje y sin interés en proyectar una imagen pulida. La intención parece ser mostrar una Kara Zor-El más rebelde, sarcástica y emocionalmente lastimada, tomando como base algunos elementos de ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, pero alejándose de una representación más tradicional o idealizada del personaje.

Forbes también mencionó otros posibles desafíos para la cinta, entre ellos una historia que, según sus avances, todavía no comunica con total claridad su rumbo, además de un villano como Krem, poco reconocible para el público general. A eso se suma la exigencia de mantener el impulso del nuevo universo de DC después de ‘Superman’.

En ese escenario, ‘Supergirl’ no solo tendrá que enfrentar la conversación provocada por los haters que han seguido a Milly Alcock desde antes dl estreno; también deberá demostrar que esta nueva versión de Kara puede sostener una película propia frente a fans, crítica y audiencias generales.

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