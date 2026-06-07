¿De qué trata ‘Turbulencia en la oficina’, la película con Jennifer Lopez que lidera el Top 10 de Netflix?

La comedia romántica sigue a Jackie Cruz, una ejecutiva de Air Cruz que mantiene una estricta política contra las relaciones entre empleados

‘Turbulencia en la oficina’, la nueva comedia romántica de Netflix protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein, llegó a la plataforma el 5 de junio de 2026 y rápidamente se colocó entre los títulos más vistos del servicio. La película, dirigida por Ol Parker, apuesta por una fórmula clásica del género: dos personas dedicadas casi por completo al trabajo, una regla que les impide estar juntas y una relación secreta que amenaza con salirse de control.

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La producción también ha llamado la atención por marcar el regreso de Jennifer Lopez a un terreno que conoce bien. Después de títulos como ‘Maid in Manhattan’, ‘Monster-in-Law’ y ‘The Wedding Planner’, la actriz vuelve a una comedia romántica construida directamente para ella, según explicó el propio Brett Goldstein, quien además de coprotagonizar la cinta escribió el guion junto a Joe Kelly.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein en ‘Turbulencia en la oficina’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘Turbulencia en la oficina’?

La historia sigue a Jackie Cruz, presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, una aerolínea que dirige con disciplina y una política estricta contra las relaciones sentimentales entre empleados. Su vida personal parece estar subordinada por completo a su carrera, hasta que aparece Daniel Blanchflower, un abogado británico que entra a trabajar en la compañía.

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De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la película presenta a Jackie como una ejecutiva que “dirige su empresa con mano firme, incluyendo una estricta política antifraternización para todos sus empleados. Cuando un nuevo y atractivo empleado llamado Daniel Blanchflower (Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa política se pone a prueba.”

La relación entre Jackie y Daniel comienza en medio de tensiones laborales, riesgos legales y una dinámica profesional que vuelve más delicado cualquier vínculo sentimental. La película se mueve entre el romance secreto, la comedia física y los conflictos corporativos, con un tono más adulto que el de otras comedias románticas recientes de Netflix.

El conflicto central no está solo en que Jackie y Daniel se atraigan, sino en que ambos tienen razones para evitar esa relación. Ella debe proteger la imagen y estabilidad de su empresa. Él intenta adaptarse a un entorno laboral estadounidense que le resulta extraño, mientras lidia con asuntos personales que complican todavía más su llegada a Air Cruz.

Betty Gilpin en ‘Turbulencia en la oficina’ (imagen: Netflix)

Jennifer Lopez vuelve a la comedia romántica

Uno de los elementos más comentados de ‘Turbulencia en la oficina’ es que el proyecto fue pensado desde el inicio para Jennifer Lopez. Brett Goldstein, conocido por su trabajo en ‘Ted Lasso’, contó a Tudum que él y Joe Kelly querían escribir una comedia romántica en una línea más cercana a las que marcaron el género en décadas pasadas.

El actor y guionista también explicó que no tenían un plan alternativo si Lopez rechazaba la película. “Así que se lo enviamos con una nota que decía: «Lo escribimos para ti. Estás en lo más alto de nuestra lista. Es una lista de una sola persona. Si no haces esto, no vamos a hacer esta película, pero no hay presión. ¡Esperamos que la disfrutes!»’”

Esa intención se nota en el tipo de personaje que interpreta la actriz. Jackie Cruz no es una protagonista ingenua ni una mujer que descubre el amor por accidente desde una posición vulnerable. Es una ejecutiva poderosa, acostumbrada a tomar decisiones difíciles, que se enfrenta a una situación incómoda precisamente porque rompe las reglas que ella misma impuso.

Un elenco amplio alrededor de Jackie y Daniel

Además de Jennifer Lopez y Brett Goldstein, la película reúne a un reparto numeroso. Entre los nombres principales aparecen Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos, Rick Hoffman, Jodie Whittaker, Scott Seiss, Will Sasso, Mary Wiseman, Tony Plana, Roger Bart, Natalie Ortega, Jackie Sandler, Michelle Hurd y Mo Welch.

Edward James Olmos interpreta al capitán Jack Cruz, fundador de Air Cruz y padre de Jackie. Su presencia también marca un reencuentro con Jennifer Lopez, con quien trabajó en ‘Selena’ en 1997. Dentro de la historia, su personaje funciona como una figura importante para entender la presión que pesa sobre Jackie como heredera y líder de la empresa.

Betty Gilpin, por su parte, interpreta a Sydney, la mano derecha de Jackie. Su participación ha llamado la atención por una escena de parto bastante peculiar, sobre la que la actriz habló durante la premiere de la película en Los Ángeles. En entrevista con Variety, Gilpin contó que la escena involucró una prótesis y un bebé animatrónico.

Betty Gilpin en un evento de ‘Turbulencia en la oficina’ (imagen: IMDb)

Una comedia romántica con recepción dividida

Aunque ‘Turbulencia en la oficina’ ha tenido una fuerte presencia en Netflix desde su estreno, la recepción crítica ha sido mixta. Algunas reseñas han destacado la química entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein, además del intento de recuperar el tono de las comedias románticas de estudio. Otras han señalado que el humor no siempre funciona y que la película depende demasiado de fórmulas conocidas.

Entre las opiniones positivas, Alex Harrison, de ScreenRant, escribió: “Es un poco desaliñada, quizás, e inevitablemente eché de menos el brillo de la fotografía analógica que tanto aportó a las películas de aquella época. Pero la verdad es que no me puedo quejar. Al ver ‘Office Romance’, mi estado habitual era una sonrisa de satisfacción.”

Brian Truitt, de USA Today, también rescató el tono de la cinta: “La película no puede escapar de todos los tópicos habituales del género ni del sentimentalismo excesivo, pero eso se ve atenuado por un sentido del humor pícaro y arrebatos de comedia desenfrenada.”

‘Turbulencia de oficina’ (imagen: Netflix)

Del lado menos entusiasta, Benjamin Lee, de The Guardian, consideró que el resultado no termina de encontrar el tono adecuado. En su reseña escribió que Lopez cumple como protagonista, pero que la película alrededor de ella no logra estar a su nivel. Monica Castillo, de The AV Club, fue más dura con la comedia y el romance: “Si bien el romance aquí se siente endeble en el mejor de los casos, la comedia está en peor estado, confundiendo a menudo la incómoda sobreexposición con chistes. Si esto pretendía ser un regreso a la buena forma para Lopez, no es un regreso satisfactorio.”

¿Vale la pena verla en Netflix?

‘Turbulencia en la oficina’ no intenta reinventar la comedia romántica. Su atractivo está en recuperar una estructura conocida, apoyarse en el carisma de Jennifer Lopez y combinar el romance de oficina con un humor más subido de tono. Para quienes buscan una película ligera de fin de semana, su posición en el Top 10 de Netflix puede funcionar como una señal clara de curiosidad del público.

La película dura alrededor de 115 minutos y está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2026. Su propuesta puede resultar familiar para quienes crecieron con las comedias románticas de los años 2000, pero también incorpora un tono más explícito y algunas situaciones absurdas que la acercan a la comedia contemporánea de streaming.

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