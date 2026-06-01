‘Euphoria’: Sydney Sweeney pidió no eliminar ninguna de sus escenas con desnudos en la temporada final

Sydney Sweeney finalizó Euphoria con una de las etapas más expuestas de Cassie Howard, personaje que vivió todo tipo de altibajos, pero los de la temporada 3 fueron los peores. La actriz, que hace tiempo que vive como una de las figuras más solicitadas de Hollywood, vuelve a dar de qué hablar tras nuevas revelaciones de Sam Levinson, creador, director y guionistas de la serie.

Spoilers del capítulo final de Euphoria a continuación.

Lo que Sydney Sweeney le dijo a Sam Levinson

Sam Levinson contó a The New York Times que pensó en filmar la tercera temporada sin desnudos para Cassie, pese a que la historia del personaje la llevaba hacia el mundo de OnlyFans. El creador de Euphoria consideró buscar formas de no rodar escenas explícitas, tal vez para evitar nuevas críticas sobre la sexualización del personaje.

Sydney pronto quedó escandalizada con la idea: “¿Hablas en serio? Estoy interpretando a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que van a intentar esquivar eso?”, dijo la actriz, de acuerdo con el relato de Levinson. Él aceptó el punto y reconoció que el camino del personaje hacía difícil ocultar aquello que la historia estaba explorando.

Levinson también explicó que, al audicionar para un papel como Cassie, las intérpretes saben que el personaje exige cierto nivel de desnudez. Aun así, remarcó que nadie puede obligar a una actriz a hacer una escena íntima si después cambia de opinión.

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“Creo firmemente que las mejores y más honestas interpretaciones ocurren cuando un actor se siente libre y seguro. Así es como obtienes una gran actuación. No puedes lograrlo si existe cualquier tipo de tensión. La emoción va a quedar bloqueada. Y eso es algo que sé desde mis días estudiando actuación. Así que mi trabajo es crear el mejor entorno posible, el más adecuado para que el actor pueda interpretar a este personaje.”

Sobre trabajar junto a Sydney Sweeney y tocar el tema de OnlyFans, Levinson declaró:

“Hay mucha confianza entre nosotros. Y miren, estamos abordando este mundo de OnlyFans donde a las mujeres les pagan por, literalmente, susurrarle a un micrófono con forma de oreja. Hay un nivel de absurdo en todo eso que simplemente es divertido, y siempre estamos intentando encontrar maneras de hacerlo sentir auténtico, humorístico y dramático, además de hablar sobre los deseos y aspiraciones más profundos del personaje.

Para el final de Euphoria, Cassie sigue “atrapada” en el mundo de OnlyFans, algo que no parece hacerla feliz, a la par de que no parece encontrar otro camino que le permita mantener una situación económica estable. Vive junto a Maddy en la casa que solía compartir con el difunto Nate.

Honey Trap, la nueva empresa de Sydney

Apenas terminó Euphoria, Sweeney ya dio otro paso importante como productora. La actriz fundó Honey Trap, compañía que dirigirá junto a Kaylee McGregor como presidenta de producción y desarrollo, y firmó un acuerdo de primera opción con Sony Pictures. Sweeney ya trabajó con Sony en Con Todos Menos Contigo, comedia romántica que protagonizó y produjo de manera ejecutiva, y que terminó con más de 220 millones de dólares a nivel mundial.

Honey Trap también tiene mucha relación con Barbarella, remake de TriStar Pictures que dirigirá Edgar Wright. Sweeney producirá y protagonizará el proyecto, basado en la historieta francesa que ya tuvo una adaptación de culto con Jane Fonda en 1968.

Con Honey Trap, Sweeney quiere llegar todavía más lejos en la acumulación de créditos hollywoodenses mediante producción, además, sabe que el dinero real está justo en ese rubo. La empresa ya publicó su primer comunicado oficial:

“En Honey Trap, creemos que las historias más inolvidables viven en la contradicción. Belleza y peligro, intimidad y poder, vulnerabilidad y control. Nuestra misión es crear cine y televisión audaces y cinematográficos que desafíen la percepción, provoquen conversación y dejen una huella emocional duradera. Estamos comprometidos con impulsar a cineastas visionarios, personajes complejos e historias que vayan más allá de las expectativas, mientras siguen siendo profundamente entretenidas y emocionalmente accesibles para audiencias de todo el mundo.”

Con información de Deadline.

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