‘Euphoria’: Sam Levinson confirma que no habrá más temporadas de la serie

Euphoria terminó oficialmente su viaje por HBO después de tres temporadas y siete años de una presencia imposible de ignorar en la cultura de las redes sociales. La serie creada por Sam Levinson acabó con su episodio In God We Trust, emitido ayer domingo 31 de mayo, y dejó atrás una historia que ahora mismo tiene a internet en discusión por cada detalle.

Aunque el desenlace llevaba meses rodeado de sospechas, la confirmación se hizo realidad justo hasta la noche final. HBO respaldó la declaración de Levinson y convirtió a la temporada 3 en la conclusión absoluta de la serie, una decisión que ya parecía probable por los retrasos y la nueva agenda de sus protagonistas.

Sam Levinson declara que Euphoria se acabó

El mismo Levinson confirmó que no habrá cuarta temporada de Euphoria durante una entrevista con Popcast, el podcast musical de The New York Times. El creador explicó que la historia que buscaba contar llegó a su desenlace centrado en las consecuencias de la adicción.

Sam Levinson, creador de Euphoria

“En términos de la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, esto se siente como el final para mí”, dijo Levinson. Con estas declaraciones pierden todas sus fuerzas las teorías sobre una posible continuación, aunque a inicios de 2026 todavía se hablaba de alguna idea para seguir adelante.

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La tercera temporada tardó muchos años en llegar y la diferencia se nota. Entre la segunda entrega y el nuevo bloque de episodios pasaron más de cuatro años. Este tiempo quedó para siempre atravesado por por huelgas en Hollywood, ajustes creativos, la muerte de Angus Cloud y la pérdida del productor Kevin Turen en 2023.

También vino ese problema práctica que todos conocemos, pues el elenco ya no era el mismo grupo de jóvenes actores que empezó la serie en 2019. Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney se convirtieron en estrellas globales y compromisos imposibles de acomodar con facilidad.

El propio Levinson había dicho antes del estreno que escribía cada temporada como si fuera la última. Al ser presionado sobre una cuarta parte, respondió que por ahora quería pasar tiempo con su esposa e hijos.

Final de Euphoria explicado

En el episodio In God We Trust, Rue murió por una sobredosis de pastillas contaminadas con fentanilo, entregadas por Alamo Brown. El desenlace también fue una despedida a Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco y murió en 2023 por una sobredosis accidental. Levinson explicó que la muerte de Rue fue pensada como un homenaje y una oración hacia el futuro.

Ali, interpretado por Colman Domingo, encuentra el cuerpo de Rue y después busca venganza contra Alamo. El episodio también muestra una secuencia onírica donde Rue, en sus últimos minutos de vida, imagina un reencuentro con Fez y sus padres.

Zendaya como Rue Bennett en Euphoria

El penúltimo episodio ya había preparado el terreno con la muerte de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi. El final hizo todavía más grande esa sensación de derrumbe al incluir otros decesos importantes, entre ellas la de Laurie, la traficante que reaparece perseguida por las consecuencias de sus propios crímenes y que prefiere suicidarse antes que ir a prisión.

Con la muerte de Nate y Alamo, Maddy y Cassie quedan liberadas de todas deuda, aunque no parece que puedan dejar la vida de exposición mediática.

Euphoria, el remake de Sam Levinson

Euphoria nació como una adaptación estadounidense de una serie israelí del mismo nombre. La versión original fue creada por Ron Leshem, Daphna Levin y Tmira Yardeni, y HBO tomó esa base para construir un drama propio sobre adolescencia, drogas, sexo, identidad, trauma, redes sociales, amor y amistad.

Sam Levinson transformó ese punto de partida en una obra, al menos a nivel visual, más barroca, con narración en primera persona, estilización extrema y una mirada muy estadounidense sobre la juventud posterior a internet.

El reparto principal incluyó a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y Colman Domingo.

Pese a todo, críticas negativas y virtudes, el impacto de Euphoria no se puede negar, pues la serie cambió la manera en que muchos productos juveniles retrataron el deseo, la noche, el maquillaje, la tristeza y el cuerpo adolescente.

Descanse en paz, Euphoria.

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