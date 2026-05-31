‘Euphoria’: Alexa Demie dice que no se retirará de la actuación, pese a críticas y rumores

Alexa Demie cerrará una etapa importante con el final de Euphoria el día de hoy, pero eso no significa que vaya a desaparecer de la actuación. La intérprete de Maddy Perez quebró el silencio alrededor de los rumores sobre su supuesto retiro, alimentados por viejas declaraciones sacadas de contexto y por su ya conocida distancia frente a la maquinaria de la fama.

La actriz de 35 años, una de las figuras más reservadas del elenco de HBO, habló justo cuando la serie que la hizo estrella llega a su final esta noche. Mientras otros compañeros multiplicaron estrenos, premios, entrevistas, campañas y viralidad en general, Demie prefirió la cautela y dejó que el misterio creciera como parte de su imagen pública.

Alexa Demie no se retirará

La actriz respondió a las versiones que aseguraban que abandonaría Hollywood después del final de la serie y prefirió mantener su siguiente paso bajo reserva, fiel a una relación muy medida con la exposición pública. Fue en una nueva entrevista publicada por The Hollywood Reporter, donde dijo: “Hay metas y cosas que quiero, pero estoy eligiendo mantenerlas en privado”.

Alexa Demie para The Hollywood Reporter

Los rumores nacieron por un episodio de 2020 de The A24 Podcast, donde Demie habló con Nathan Fielder sobre una etapa temprana de su carrera. En aquel momento cuestionó si había un sitio real para actrices de ascendencia latina en una industria que parecía reservar los mejores papeles para mujeres blancas.

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La confusión se hizo todavía más grande porque Demie en realidad aparece poco en entrevistas y en muy raras ocasiones participa en la dinámica habitual de celebridad permanente que aparece en todos los programas o campañas posibles, o con gran actividad en Instagram. Sobre la fama, concluyó: “Es como… ¿alguna vez pensaron que quizá yo no la quiero? La gente realmente te quita la autoridad sobre tu propia vida. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir?”

Las pocas oportunidades para una actriz de ascendencia latina en Hollywood

Demie también habló sobre una experiencia de sus veintes, antes de Euphoria, cuando acudió a un casting en Los Ángeles y leyó la descripción de un papel principal. La lista aceptaba varios orígenes étnicos, pero dejaba fuera cualquier ascendencia hispana: “Lo estaba leyendo y realmente me golpeó… y seguía teniendo esa experiencia. Estaba cansada de entrar a esas salas.”

También explicó que en esa edad era común decirse a sí misma que iba a renunciar: “Fue durante esa etapa en la que eres joven y cada pocos meses dices: ‘Voy a renunciar, voy a renunciar.’ Pero conociéndome, nunca habría renunciado. Mi energía es más bien de: ‘No, voy a demostrarles que sí puedo hacerlo’.Ese impulso la llevó a Maddy Perez, un personaje que escrito para otra imagen dentro de los prejuicios iniciales de HBO.

HBO no quería a Alexa Demie como Maddy en un inicio

La llegada de Demie a Euphoria tuvo obstáculos internos, pues Sam Levinson, creador de la serie, también para THR, reveló que HBO no la veía inicialmente como la opción correcta para Maddy, porque imaginaban al personaje como una porrista rubia dentro de un molde más tradicional:

“Recuerdo haberla llevado aparte para darle algunos consejos. Creo que estaba usando algo rojo, y yo sabía que los ejecutivos inmediatamente pensarían: ‘Oh, es demasiado latina’. Así que le dije: ‘No uses nada rojo’, para suavizar lo que sabía que sería su percepción inicial.”

Demie, sin embargo, convirtió la última prueba en una declaración y recordó la escena del carnaval, donde Maddy enfrenta a la familia de Nate y rompe el decorado de falsa respetabilidad que intenta aplastarla: “Yo era como Juana de Arco. En ese punto ya no se trataba de conseguir el papel en la serie, sino de entrar a esa sala y ser vista.”

El final de Euphoria promete cerrar el ciclo de Maddy, al menos dentro de la serie principal. Levinson dijo que espera que los fans sientan que el personaje queda finalmente libre, aunque tendremos que esperar unas horas para averiguar lo que eso significa.

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