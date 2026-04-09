Alexa Demie dice que su personaje tendrá un final agridulce en ‘Euphoria’: ‘No es feliz, pero se le acerca’

El regreso de Euphoria con su tercera temporada implica un salto temporal dentro de la historia y también la resolución para varios de sus personajes más complejos. Entre ellos destaca Maddie Perez, cuya actriz, Alexa Demie, se entrevistó con The Hollywood Reporter para confirmar que su final no será feliz. Lejos de un desenlace completamente luminoso o devastador, la actriz se inclinó hacia un punto intermedio

Los altibajos de Maddie Perez

Desde su aparición en 2019, Maddie se presentó como un personaje que parece tener dominio absoluto de su entorno. Su presencia, apariencia y forma de hablar proyectan seguridad, aunque detrás de todo eso existe una historia llena de inseguridades y relaciones de dependencia emocional, como la que mantuvo con Nate Jacobs, el personaje de Jacob Elordi.

Su noviazgo con Nate definió buena parte de su historia en las primeras temporadas, una relación atravesada por los celos y la manipulación que puso a Maddie en situaciones límite, mismas que revelaron las fisuras de su aparente fortaleza. A lo largo de ese proceso, el personaje mostró momentos de lucidez que contrastan con las decisiones que la devuelven a ese mismo círculo.

Alexa Demie en la premiere de Euphoria 3

En la segunda temporada, su historia tomó un giro distinto. La distancia con Nate abrió la posibilidad de un cambio, aunque ese proceso no fue lineal. Maddie se acercó a nuevos espacios y comenzó a cuestionar aquello que antes parecía incuestionable.

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Alexa Demie habla sobre el final de Maddie

Durante la alfombra roja por la premiere de Euphoria, acontecida este 7 de abril, The Hollywood Reporter cuestionó a Alexa Demie sobre el final de Maddie Perez. Aunque la actriz de 35 años dijo explícitamente que no quería revelar nada, alcanzó a ofrecer algunos detalles precisos sobre lo que vivirá su personaje: “Es Euphoria, no es un final feliz, pero está cerca.”

Sobre la estética visual de la temporada 4, Demie lo describió como “elevado”:

“La cinematografía siempre ha sido hermosa, pero esta se siente especialmente cinematográfica. Sé que [Levinson] estuvo jugando con referencias del western, también del noir. Se siente muy cinematográfica, es muy especial esta temporada, los colores, todo se ajusta de una manera enriquecedora. En cierto sentido, se siente eleveda.”

Aunque no confirmó que la temporada 3 será la última temporada, Alexa sí comentó que “se siente como si lo fuera”.

¿Quiénes actúan en la temporada 3 de Euphoria y cuándo se estrena?

Hunter Schafer, Alexa Demie, Sydney Sweeney y Maude Apatow en la premiere de Euphoria 3

La tercera temporada de Euphoria llegará esta semana, con su primer episodio programado para el día 12 de abril. El estreno será regreso de una de las series más comentadas de HBO, ahora con una historia que abandona por completo el entorno escolar para situar a sus personajes en una etapa distinta de sus vidas.

Zendaya retoma su papel como Rue Bennett, acompañada por Hunter Schafer como Jules Vaughn. El elenco principal también incluye a Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow y la propia Alexa Demie, quienes continúan desarrollando historias que quedaron abiertas en la temporada anterior.

A ellos se suman figuras como Rosalía, Marshawn Lynch y Sharon Stone, quienes participan en esta nueva etapa junto a un grupo amplio de actores cuyos personajes conectarán con las versiones adultas de los que ya conocíamos.

El proyecto sigue bajo la dirección creativa de Sam Levinson, quien mantiene el control narrativo y estético de la serie. La temporada 3 estará conformado por 8 capítulos y no parece haber señales de que HBO vaya a desarrollar más en el futuro. ¿La era “eufórica” está a punto de terminar para siempre?

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