‘The Drama’, con Zendaya, genera polémica por giro relacionado con la tragedia de Columbine

El filme ha generado polémica tras revelarse que uno de sus giros narrativos hace referencia a una acción violenta

La próxima película ‘The Drama‘, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, ha comenzado a generar controversia antes de su estreno debido a la naturaleza de uno de sus giros narrativos. El filme, producido por A24, había sido presentado como una historia romántica poco convencional, pero recientes reportes han provocado reacciones por la forma en que se aborda un tema sensible vinculado a la violencia escolar.

También te puede interesar: ‘The Drama’: Zendaya y Robert Pattinson revelan cómo afrontaron el reto de interpretar a una pareja en apuros

La discusión surgió a partir de comentarios de una persona directamente relacionada con la masacre de la secundaria de Columbine, uno de los episodios más impactantes en la historia reciente de Estados Unidos.

¿Por qué el giro de ‘The Drama’ ha provocado críticas?

De acuerdo con información publicada por TMZ, el personaje interpretado por Zendaya revela a su prometido, interpretado por Pattinson, que en el pasado había considerado llevar a cabo un tiroteo escolar, aunque finalmente no lo hizo.

Robert Pattinson y Zendaya en ‘The Drama’ (imagen: A24)

El reporte señala que esta revelación forma parte del conflicto principal de la película, descrita por su director como una historia de amor poco convencional. Sin embargo, el tema ha generado incomodidad en algunos sectores debido a su relación conceptual con hechos reales.

También lee: Zendaya revela que vio toda la saga de ‘Crepúsculo’ por primera vez antes de trabajar con Robert Pattinson

La reacción más visible proviene de Tom Mauser, cuyo hijo, Daniel Mauser, murió durante el ataque ocurrido en 1999 en el instituto Columbine.

Mauser expresó su rechazo a la idea de utilizar ese tipo de elemento narrativo en una comedia romántica oscura, señalando que el enfoque podría resultar problemático. Según el medio, considera que el tratamiento del tema podría “humanizar” a los tiradores y “normalizar” los tiroteos.

El reporte también aclara que la violencia no se muestra en pantalla y que el personaje no lleva a cabo el ataque dentro de la historia.

Lo que se sabe sobre la historia y el enfoque de la película

‘The Drama‘ es dirigida por Kristoffer Borgli, quien ha descrito la película como “una historia de amor muy caótica”. La trama sigue a una pareja comprometida cuya relación se ve alterada durante la semana de su boda tras la revelación de un secreto importante.

Zendaya ha señalado que los personajes presentan características poco convencionales y que la situación narrativa explora dinámicas complejas dentro de una relación. El propio director explicó que el elemento central de la historia se ha mantenido deliberadamente fuera de la promoción para preservar el impacto en la experiencia del espectador.

La película representa la primera colaboración directa entre Zendaya y Robert Pattinson, quienes posteriormente también coincidieron en otros proyectos en desarrollo.

Robert Pattinson y Zendaya, protagonistas de ‘The Drama’ (imagen: A24)

Estreno cercano y conversación pública en crecimiento

El estreno de ‘The Drama‘ está programado para el 3 de abril, en un contexto donde la carrera de Zendaya atraviesa una etapa de alta visibilidad mediática, con múltiples proyectos en distintas etapas de producción y promoción.

Hasta el momento, A24 no ha emitido comentarios públicos en respuesta a la controversia mencionada en el reporte.

La conversación en torno a la película continúa creciendo conforme se difunden nuevos detalles sobre su contenido, especialmente por tratarse de un proyecto que combina elementos de romance, comedia oscura y temas sensibles, lo que podría generar distintas interpretaciones entre la audiencia una vez que llegue a salas de cine.

No te vayas sin leer: Zendaya responde a fotos virales de su boda con Tom Holland: ‘Son IA, no son reales’