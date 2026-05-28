‘The Dog Stars’: De qué trata la nueva película de Jacob Elordi con Ridley Scott

The Dog Stars reúne a Jacob Elordi con el director Ridley Scott en una historia postapocalíptica donde la supervivencia se guarda en el interior de quienes todavía creen que puede existir el futuro. La película, basada en la novela de Peter Heller, llegará a salas cines bajo el sello de 20th Century Studios.

¿De qué trata The Dog Stars?

La película toma lugar después de una pandemia de gripe que casi borró a la humanidad. En ese paisaje desolado vive Hig, un piloto civil interpretado por Jacob Elordi, acompañado por su perro y por Bangley, un exmarine endurecido por la catástrofe y poco dado a la ternura.

Ridley no se quedó en el simple retrato de dos sobrevivientes atrincherados, pues Hig recibe una transmisión de radio que lo lleva a salir de su zona conocida, con la sospecha de que todavía hay vida posible más allá de su refugio.

Jacob Elordi en The Dog Stars

El avance presentado en CinemaCon hace varias semanas muestra a Hig recordando su vida anterior, cuando podía sentirse afortunado. Después, la película lo arroja al territorio del desastre. Ridley Scott vuelve así a los mundos quebrados, aunque en una escala menor que la de sus epopeyas históricas. La novela de Peter Heller se publicó en 2012, y la adaptación escrita por Mark L. Smith lleva ese material al cine con Scott al mando.

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¿Quiénes actúan y cuándo se estrena?

Jacob Elordi protagoniza como Hig, el piloto. Josh Brolin interpreta a Bangley, compañero de refugio y antiguo marine. Margaret Qualley aparece como Cima, una joven médica relacionada con el protagonista. Guy Pearce interpreta a Pops, padre de Cima y exintegrante de la Marina. El elenco también incluye a Allison Janney y a Benedict Wong, dos nombres que agregan peso dramático al proyecto.

La película pasó por varios movimientos de calendario y, por ahora, 20th Century Studios mantiene el estreno estadounidense para el 28 de agosto. La producción inició su rodaje en Italia durante abril de 2025, con locaciones en Bordano, Cansiglio, Avezzano, Roma y otros espacios cercanos a la capital italiana. También hubo trabajo en Cinecittà Studios y Pinewood Studios.

Antes de que Elordi entrara en el proyecto, Paul Mescal casi interpreta el papel principal. Los conflictos de agenda abrieron la puerta para que el actor de Euphoria tomara el lugar central en una película.

¿Jacob Elordi volverá en una cuarta temporada de Euphoria?

Jacob Elordi y Josh Brolin en The Dog Stars

Por ahora, no hay regreso previsto de Jacob Elordi a una cuarta temporada de Euphoria. La tercera temporada está en emisión y el arco de Nate Jacobs llegó a un punto terminal con una muerte brutal en el episodio previo al final.

Nate murió enterrado vivo tras ser mordido por una serpiente, dentro de una subtrama sobre deudas con mafiosos y la caída de su intento por convertirse en una figura respetable fuera de la sombra de East Highland. En la tercera temporada, el personaje apareció más hundido y atrapado en consecuencias que no podía controlar.

Con ese desenlace, Euphoria parece haber cerrado para siempre la puerta para Nate. Si HBO decidiera continuar el universo de la serie en otro punto, tendría que hacerlo sin uno de sus personajes más comentados o recurrir a recuerdos.

Los proyectos que engrandecieron a Elordi

Jacob Elordi alcanzó popularidad global con El Stand de los Besos, pero su transformación real llegó con Euphoria. Nate Jacobs le dio un papel lleno de violencia, un tipo de personaje que podía ser plano en otras manos.

Después, llegó Priscilla, de Sofia Coppola, donde interpretó a Elvis Presley. La película nos dejó verlo más allá del molde juvenil. Más adelante, Saltburn lo llevó a nuevas alturas. Su trabajo como Felix Catton se quedó para siempre en la mente de los fans.

También está, claro, Frankenstein de Guillermo del Toro, otro título para medir su posición actual en Hollywood. Pocos actores pasan en tan poco tiempo de una serie juvenil turbulenta a trabajar con Coppola, Fennell, del Toro y Ridley Scott. Elordi lo hizo y no deja de triunfar.

Con información de GD.

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