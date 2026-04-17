Pedro Almodóvar critica a Jacob Elordi: ‘¿Es un símbolo sexual o un actor respetado?’

Una vez más tenemos a Jacob Elordi bajo los reflectores, aunque esta vez no por un estreno ni por una alfombra roja. El motivo fue una reflexión de Pedro Almodóvar, quien habló sobre el ascenso del actor australiano y realizó un cuestionamiento sobre su verdadera naturaleza como estrella del entretenimiento. El director de cine y guionista español de 76 años parece no estar seguro de lo que ve cuando sale a colación uno de los protagonista de Euphoria.

Pedro Almodóvar habla sobre Jacob Elordi

Fue en el pódcast en español La Pija y la Quinqui donde Almodóvar confesó que lleva tiempo preguntándose si Jacob Elordi es “solo un símbolo sexual” o un “actor respetado”, y añadió que todavía necesita verlo en un papel más exigente:

En realidad, Almodóvar no niega el peso de Jacob Elordi como figura pública y, de hecho, reconoce que el actor de 29 años está encaminado a convertirse en una estrella grande. Sin embargo, planteó una reserva frente a la clase de materiales que ha tenido a la mano últimamente.

Ethan Hawke y Pedro Almodóvar

Variety reportó además que el director mencionó dos títulos recientes al hablar del australiano, Cumbres Borrascosas y Frankenstein. A la primera la describió como “muy mala”. En el caso de la cinta de Guillermo del Toro, su observación fue distinta, pues sugirió que un personaje como el monstruo no implica grandes desafíos para un actor porque casi todo se apoya en la apariencia.

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Elordi aún está en esa franja donde la industria y el público deben decidir qué clase de actor tienen enfrente.

Las mejores películas y series de Jacob Elordi

Su salto masivo llegó con El Stand de los Besos, donde interpretó a Noah Flynn y quedó fijado para una gran parte del público como figura juvenil de alto voltaje romántico. Más tarde, su trayectoria dio un giro mucho más oscuro con Nate Jacobs en Euphoria, el personaje que terminó por volverlo un una celebridad incluso incluso más allá del furor adolescente.

Pero el verdadero cambio de tono en cine vino con Priscilla y Saltburn, dos película de 2023 que empujaron su imagen hacia un territorio más ambiguo. En la película de Sofia Coppola interpretó a Elvis Presley desde una mirada alejada del triunfalismo; en la de Emerald Fennell dio vida a Felix Catton, un heredero singular, papel que lo colocó por primera vez en una conversación crítica más seria. Esas obras son parte del momento en que su carrera dejó de ser vista únicamente como fenómeno juvenil.

También fue estrella en El Camino Estrecho al Norte Profundo y luego apareció como la criatura en Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro para Netflix. Esa película, además, le dio la oportunidad de actuar con estrellas como Oscar Isaac y Mia Goth, además de concederle su primera nominación al premio de la Academia.

Jacob Elordi en Euphoria

A todo lo anterior se añade la criticadísima Cumbres Borrascosas, donde tomó el papel de Heathcliff junto a Margot Robbie como Catherine Earnshaw. Más allá de la división que la película desató, el proyecto volvió a enaltecer a Elordi como una de las celebridades más grandes de su generación, alguien que en muy pocos años se consolidó como pocos.

¿Cuál es la siguiente película de Jacob Elordi?

El siguiente gran paso de Jacob Elordi en cine es The Dog Stars, dirigida por Ridley Scott. Ahí comparte pantalla con Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce en una historia postapocalíptica basada en la novela de Peter Heller. Su estreno en salas está fijado para el 28 de agosto.

Ahora mismo, Jacob está disfrutando de las mieles de la viralidad gracias a la actual emisión de Euphoria, la cual estrenó el primer capítulo de su tercera, y aparentemente, última temporada el pasado domingo. El actor acaba de regresar como Nate Jacobs, aunque en una etapa más adulta y con más problemas ahora que está comprometido con Cassie en un giro que pocos esperaban.

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