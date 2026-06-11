‘El día de la revelación’: Steven Spielberg provoca enojo entre cristianos por comentarios sobre Dios y los extraterrestres

¿Una revelación como la de su película podría afectar las creencias religiosas?

Steven Spielberg se encuentra en plena promoción de ‘El día de la revelación’ (‘Disclosure Day’), su nueva película sobre vida extraterrestre, pero una declaración sobre el posible impacto religioso que tendría una confirmación de vida inteligente fuera de la Tierra, provocó molestia entre algunos usuarios cristianos en redes sociales, donde varios rechazaron la idea de que una película o una revelación alienígena pudiera poner en duda su fe, algo que ya ha sido abordado en el pasado por expertos en el tema.

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¿Qué dijo Steven Spielberg sobre Dios y los extraterrestres?

Durante una entrevista en CBS News Sunday Morning, Spielberg explicó que ‘El día de la revelación’ también aborda la postura de la Iglesia ante una posible confirmación de vida extraterrestre. La película sigue a un denunciante que intenta liberar evidencia clasificada sobre aliens, mientras el mundo enfrenta las consecuencias sociales, políticas y espirituales de esa revelación.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

El director planteó una pregunta directa sobre el lugar de Dios en un universo habitado por otras civilizaciones.

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“La película también toma la postura de la iglesia. ¿Qué implica esto para las creencias fundamentales que muchos de nosotros tenemos? ¿Es Dios nuestro Dios solo en este planeta? ¿O es Dios un dios para todo sistema donde haya civilización y vida inteligente, e incluso vida en desarrollo?”

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Steven Spielberg también habló del llamado “shock ontológico”, es decir, el golpe que podría producir una revelación capaz de alterar la forma en que las personas entienden la realidad.

“En la película hay una facción que representa una postura bastante acertada sobre por qué, posiblemente debido a un shock ontológico, a una dislocación social, si esta verdad… se supiera de la noche a la mañana, si el gobierno anunciara: ‘Sí, se lo hemos estado ocultando desde 1947’, eso afectaría a mucha gente.”

Cristianos reaccionan en redes a los comentarios del director

De acuerdo con Daily Mail, varios usuarios cristianos respondieron con enojo o burla ante la idea de que ‘El día de la revelación’ pudiera sacudir sus creencias. Uno de ellos escribió en X:

“Te puedo prometer que no lo hará. Ni por un segundo.”

Otro usuario ironizó sobre la larga historia del cine de ciencia ficción con extraterrestres:

“Llevamos 70 años viendo películas de ciencia ficción con extraterrestres. Creo que los cristianos sobrevivirán a esta película con su fe intacta.”

También hubo respuestas más extremas, con usuarios que vincularon a los aliens con fuerzas demoníacas o con ideas apocalípticas. Uno de los mensajes citados por el medio decía:

“Los extraterrestres son espíritus demoníacos y forman parte del engaño del fin de los tiempos. Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará. ¿Ves qué sencillo es?”

El artículo también recogió la postura de Eric Sammons, editor en jefe de Crisis Magazine, quien cuestionó la idea de que la existencia de vida extraterrestre sea un problema para el cristianismo.

“Las únicas personas que piensan que la existencia de extraterrestres afectaría al cristianismo son los no cristianos que no entienden absolutamente nada del cristianismo.”

Otra respuesta desde la astrobiología

Hace 11 años, Octavio Chon, filósofo y cofundador de la Asociación Peruana de Astrobiología, fue consultado sobre qué pasaría con Dios o la religión si se encontrara vida fuera de la Tierra, incluso vida microscópica en Marte. Su respuesta fue mucho menos alarmista.

“A mi parecer, Dios seguiría siendo adorado.”

Para Octavio Chon, un descubrimiento de esa magnitud no eliminaría la religión, sino que obligaría a las religiones a adaptarse a una nueva visión del cosmos.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

“La idea de Dios se afianzaría, diciendo que Él tiene criaturas por todo el universo. Por eso, ante un evento así, las religiones tendrán modificaciones.”

El astrobiólogo también comparó esa posible adaptación con otros cambios históricos en la forma en que las religiones han dialogado con la ciencia.

“Viéndolo de ese modo, la religión reconectaría los nuevos descubrimientos que se den en la astrobiología para adaptarse en un sentido que sus fieles puedan aceptar… tal como el catolicismo hizo con la idea de que el sol es el centro del sistema planetario.”

Mientras Spielberg usa ‘El día de la revelación’ para imaginar el impacto cultural de una verdad extraterrestre revelada de golpe, Chon ofrece una lectura más gradual: la fe no necesariamente desaparecería; probablemente buscaría una nueva forma de integrar ese descubrimiento.

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