¿‘El Día de la Revelación’ se inspira en hechos reales? Esto es lo que dijo Steven Spielberg

"La película está construida sobre una base de verdad", asegura el director de la película

Steven Spielberg regresa al cine de extraterrestres con ‘El día de la revelación’ (‘Disclosure Day’), pero el director insiste en que esta vez no trabaja desde la fantasía pura. La película, protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo y Colin Firth, imagina una revelación mundial sobre vida alienígena, aunque su origen está conectado con videos, audiencias públicas y reportes recientes sobre OVNIs, ahora llamados FANIs. Para el cineasta, la historia está bien aterrizada en la realidad, y se inspira en hechos reales.

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¿‘El día de la revelación’ está basada en hechos reales?

Steven Spielberg ha sido cuidadoso al explicar la naturaleza de ‘El día de la revelación’. No ha dicho que la película sea una recreación de hechos específicos ni una versión dramatizada de un caso concreto, pero sí ha afirmado que nació de acontecimientos reales vinculados con el debate público sobre fenómenos aéreos no identificados.

Emily Blunt en ‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

En una entrevista con TODAY, el director explicó que la idea comenzó a tomar forma después de que circularan videos de objetos voladores no identificados y luego se realizaran audiencias públicas del Congreso de E.U. sobre OVNIs/FANIs. Para él, ese cambio fue decisivo porque el tema dejó de estar confinado a la especulación marginal y empezó a recibir atención institucional y mediática.

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“No fue simplemente sensacionalista,” dijo Steven Spielberg. “Pero esto era algo que los principales medios de comunicación se tomaban muy en serio.”

La película sigue a personajes que intentan revelar al mundo la verdad sobre la vida extraterrestre, mientras fuerzas interesadas en mantener el secreto tratan de detenerlos. Aunque el relato pertenece a la ficción, el impulso detrás del proyecto viene de la inquietud que ha acompañado al cineasta desde niño.

“Simplemente un profundo interés en lo desconocido que se convierte en conocido, ¿sabes? Desde que era niño, me fascinaba el cielo y lo que hay allá arriba.”

Cuando le preguntaron si la humanidad está preparada para una revelación de ese tipo, Steven Spielberg respondió: “Bueno, estemos preparados o no, aquí viene. Es decir, esa es la premisa de nuestra película.”

Spielberg dice que la película está construida sobre una “base de verdad”

En una entrevista con ‘CBS Sunday Morning’, retomada por The Wrap, Steven Spielberg fue todavía más directo. El director reconoció que los personajes y los eventos de ‘El día de la revelación’ son ficticios, pero sostuvo que la película parte de una convicción personal sobre lo ocurrido durante décadas en los cielos y océanos del planeta.

“Los personajes y los acontecimientos de la película son ficticios, por supuesto, pero incluso más que en ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’, en términos de mi propio sistema de creencias, la credibilidad y el tema de la película es: ‘¿No es hora de que nos cuenten lo que ha estado sucediendo durante los últimos 80 o 90 años en nuestros océanos y en nuestros cielos?’”

Luego remató con una frase que se ha convertido en una de las claves de la promoción:

“La película está construida sobre una base de verdad, en mi humilde opinión.”

“La película está construida sobre una base de verdad, en mi humilde opinión”, asegura Steven Spielberg (imagen: Universal)

La película no es ni pretende ser tomada como documental, pero Steven Spielberg tampoco la describe como una simple fantasía. Para él, la historia pertenece a una línea de pensamiento que ya estaba presente en ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’, ‘E.T., el extraterrestre’, ‘Guerra de los Mundos’ e incluso en ‘Hombres de Negro’, saga que coprodujo.

“La idea de que hemos estado bajo observación y hemos tenido contacto con otras personas es algo a lo que siempre me he aferrado como una verdad fundamental,” explicó.

El cineasta también llamó a ‘El día de la revelación’ su “culminación de su cine de ciencia ficción”, una especie de película-síntesis de su relación con el género. Esa idea coincide con lo que dijo a Entertainment Weekly, donde presentó el proyecto como una culminación de su interés por la pregunta de si estamos solos o no.

Videos, audiencias y el cambio de postura de Spielberg

La postura actual de Steven Spielberg no siempre fue tan firme. En otras entrevistas recientes, el director explicó que durante décadas se consideró creyente en la posibilidad de vida extraterrestre, pero evitaba afirmar que seres de otros mundos hubieran visitado la Tierra porque él mismo nunca había visto un OVNI.

Emily Blunt en ‘El día de la revelación’ (imagen: Universal)

“Soy creyente desde que hice ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’ hace 50 años.” declaró a AP (vía ABC News). “Pero siempre decía: Hasta que no vea un FANI o un OVNI con mis propios ojos, no voy a afirmar categóricamente que la vida de allá afuera ha venido aquí.”

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Ese escepticismo cambió con el paso de los años, sobre todo por la acumulación de testimonios, videos y discusiones públicas. En su entrevista con TODAY, el director aclaró que no tiene información secreta sobre aliens viviendo entre nosotros, pero sí cree que la evidencia circunstancial sobre vida fuera de la Tierra se ha vuelto demasiado fuerte.

“Obviamente no tengo ninguna prueba, porque no tengo información privilegiada sobre la presencia de extraterrestres entre nosotros. Pero creo que la evidencia circunstancial que existe en este momento es abrumadoramente convincente de que no estamos solos.”

En la entrevista de AP, Steven Spielberg también señaló que ahora está dispuesto a cambiar su postura previa: “Pero he cambiado de opinión. Ahora estoy dispuesto a cambiar de parecer debido a la evidencia circunstancial, que es abrumadora.”

Ese cambio fue alimentado por las audiencias de 2023 sobre FANIs, donde compareció David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, quien declaró que el gobierno ocultó un programa de investigación sobre fenómenos anómalos no identificados. El Pentágono negó esa afirmación. Aun así, para Steven Spielberg, el simple hecho de que esos temas fueran discutidos bajo juramento y ante el público abrió una nueva etapa.

“Creo que la evidencia circunstancial que existe en este momento es abrumadoramente convincente de que no estamos solos”, declaró Spielberg (imagen: Universal)

Emily Blunt y Josh O’Connor también cambiaron su mirada sobre el tema

El impacto del tema no se limitó al director. En TODAY, Emily Blunt dijo que prepararse para ‘El día de la revelación’ cambió por completo su forma de pensar sobre la vida extraterrestre. La actriz, que interpreta a una meteoróloga afectada por una misteriosa fuerza alienígena, revisó audiencias, documentales, docuseries y testimonios de personas que aseguran haber tenido experiencias reales.

Josh O’Connor, quien interpreta a un experto en ciberseguridad con información capaz de probar la existencia de vida alienígena, dijo que la película le despertó hambre de conocimiento sobre el tema. Para él, una revelación de esa magnitud podría provocar un efecto de unión en un mundo dividido.

‘El día de la revelación’ no es una prueba cinematográfica de la existencia de vida extraterrestre, pero tampoco es una película nacida de la pura imaginación, tiene sus cimientos en videos oficiales, audiencias públicas, testimonios bajo juramento, desconfianza institucional y una pregunta que Steven Spielberg lleva casi toda la vida formulando. La diferencia es que ahora, según sus propias palabras, ya no mira esa pregunta solo como material para la ciencia ficción.

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