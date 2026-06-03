Steven Spielberg asegura que ahora cree que los extraterrestres han visitado la Tierra

El director también explicó que ‘Disclosure Day’, su nueva película sobre aliens, no la ve como ciencia ficción

Steven Spielberg ha vuelto al tema que marcó algunas de sus películas más recordadas, pero ahora lo hace desde un lugar distinto. A sus 79 años, el director prepara el estreno de ‘El día de la revelación‘ (‘Disclosure Day’), una historia sobre vida extraterrestre que, según él, no debe leerse solo como ciencia ficción. En una entrevista reciente, el cineasta explicó que su postura sobre los OVNIs cambió después de décadas de mantener cierto escepticismo.

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¿Por qué Steven Spielberg cambió de opinión sobre los OVNIs?

Durante una entrevista con AP, Steven Spielberg habló sobre su vieja fascinación por los extraterrestres y explicó que durante años evitó afirmar de manera categórica que seres de otros mundos hubieran llegado a la Tierra. Aunque siempre tuvo interés en el tema, mantenía una reserva clara: necesitaba verlo con sus propios ojos.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

“Soy creyente desde que hice ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’ hace 50 años. Pero siempre decía: hasta que no vea un FANI [Fenómenos Anómalos No Identificados] o un OVNI con mis propios ojos, no voy a afirmar categóricamente que la vida de allá afuera ha venido aquí.”

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Sin embargo, el director aseguró que esa postura cambió. De acuerdo con Steven Spielberg, la evidencia circunstancial acumulada en años recientes lo llevó a reconsiderar su posición sobre los UAPs y los OVNIs.

“Pero he cambiado de opinión. Ahora estoy dispuesto a cambiar de parecer debido a la evidencia circunstancial, que es abrumadora.”

La declaración llega en plena promoción de ‘El día de la revelación’, película que explora qué ocurriría si la humanidad recibiera pruebas de que no está sola. Para Steven Spielberg, el proyecto no parte únicamente de la imaginación, sino de una preocupación ligada al presente.

‘El día de la revelación’ no es ciencia ficción para Spielberg

Aunque ‘El día de la revelación’ será recibida por muchos como una película de ciencia ficción, Steven Spielberg no la define de esa manera. El director dijo que esta es su primera película que será considerada sci-fi, aunque él no la ve así.

“Es mi primera película que será considerada ciencia ficción, aunque yo no la considere ciencia ficción.”

Luego explicó que, para él, la historia está conectada con la evolución del mundo actual y con descubrimientos que, según su visión, ocurren mientras la conversación pública sobre los UAPs sigue creciendo.

“Refleja mucho mejor el mundo tal como está evolucionando y los descubrimientos que se están haciendo en este preciso momento.”

La película fue impulsada, en parte, por la audiencia de 2023 del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara sobre FANIs, donde participó David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. En esa audiencia, David Grusch testificó que el gobierno ocultó un programa de investigación sobre fenómenos anómalos no identificados. El Pentágono negó esa afirmación.

Una nueva película de aliens, pero “diferente”

‘El día de la revelación’ está protagonizada por Josh O’Connor como un denunciante de ciberseguridad con evidencia gubernamental sobre una historia de encuentros extraterrestres que habría sido mantenida en secreto. Colman Domingo interpreta al líder del movimiento de revelación, mientras Colin Firth aparece como un ejecutivo corporativo que intenta mantener todo oculto. Emily Blunt interpreta a Margaret Fairchild, una meteoróloga que empieza a vivir una misteriosa epifanía.

Cuando Steven Spielberg llamó a David Koepp, guionista de ‘Jurassic Park’ y ‘War of the Worlds’, para hablarle del proyecto, la descripción inicial fue breve, pero reveladora: “Oh, ya sabes, otra vez extraterrestres. Pero diferentes esta vez.”

Emily Blunt en ‘El día de la revelación’ (imagen: Universal)

Según David Koepp, el compromiso del director con el guion fue inusualmente intenso. El escritor contó que hubo un periodo en el que creía que Steven Spielberg releía el libreto todos los días durante un año y le enviaba decenas de mensajes con notas.

Para el cineasta, ‘El día de la revelación’ también conecta con una idea que considera esencial en cualquier película: la empatía. Aunque el relato gira alrededor de extraterrestres, Steven Spielberg dijo que la historia mira hacia algo mucho más humano.

“Creo que todas las películas deberían hacer mucho hincapié en la empatía porque a veces parece que la empatía escasea.”

‘El día de la revelación’ se estrenará el 11 de junio bajo distribución de Universal Pictures. Casi medio siglo después de ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’, Steven Spielberg vuelve a mirar al cielo, pero esta vez no habla solo desde la imaginación de un cineasta, sino desde una convicción que, según él, ya no puede ignorar.

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