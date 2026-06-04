‘El Día de la Revelación’ podría ser el mayor éxito de taquilla de Steven Spielberg en casi una década

El estreno marca el regreso del director a las historias sobre extraterrestres, un terreno clave en su filmografía

Steven Spielberg vuelve este verano al terreno del blockbuster con ‘El Día de la Revelación’, una película de ciencia ficción y ovnis que levantado altas expectativas desde mucho antes de su estreno. Después de varios años enfocado en proyectos más íntimos como ‘The Post’, ‘West Side Story’ y ‘The Fabelmans’, el director regresa a una escala más cercana a sus blockbusters clásicos, con una historia sobre lo que ocurriría si la humanidad recibiera pruebas de que no está sola.

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¿Qué tan fuerte podría abrir ‘El Día de la Revelación’ en taquilla?

De acuerdo con proyecciones de taquilla de Box Office Theory, ‘El Día de la Revelación’ apunta a una apertura doméstica de entre US$45 millones y US$59 millones cuando llegue a los cines. De cumplirse ese rango, la película tendría un arranque superior al de ‘Ready Player One’, que en 2018 debutó con US$41.7 millones en el mercado doméstico y terminó con US$583.4 millones a nivel mundial.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

Ese comparativo es importante porque ‘Ready Player One’ ha sido, hasta ahora, el mayor éxito reciente de Steven Spielberg dentro del cine comercial de gran escala. Para encontrar una película suya con una apertura más alta habría que regresar hasta ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’, que debutó con US$100 millones en 2008 y terminó con US$790 millones globales.

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El desempeño final de ‘El Día de la Revelación’ dependerá de su permanencia en cartelera y de su respuesta internacional. Aun así, las primeras cifras apuntan a un regreso fuerte para Steven Spielberg, especialmente en un mercado donde las películas originales de estudio suelen enfrentar más obstáculos frente a franquicias consolidadas.

Spielberg vuelve a los aliens, pero en otro contexto

‘El Día de la Revelación’ también se beneficia de un tema que históricamente ha funcionado muy bien para Steven Spielberg: los encuentros extraterrestres. Su carrera ya incluye películas como ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’, ‘E.T., el extraterrestre’ y ‘La Guerra de los Mundos’, tres aproximaciones muy distintas al contacto con vida de otros mundos.

La nueva cinta está protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo. Su sinopsis plantea una pregunta directa sobre el impacto emocional y social de una revelación extraterrestre:

“Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a ocho mil millones de personas.”

Además, el estreno llega en un momento donde la conversación sobre FANIs [Fenómenos Anómalos No Identificados], archivos oficiales y fenómenos aéreos no identificados ha ganado visibilidad pública. Esa coincidencia puede ayudar a que la película conecte con audiencias interesadas en ciencia ficción, misterio y debates recientes sobre posibles evidencias de vida extraterrestre.

Las primeras reacciones también podrían impulsar la película

El pronóstico favorable no llega solo por el nombre de Steven Spielberg. Las primeras reacciones de críticos y periodistas que ya vieron funciones previas han sido especialmente positivas.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

Algunos comentarios la han descrito como una de sus mejores películas en décadas, mientras otros han destacado el trabajo de Emily Blunt, la música de John Williams y el regreso del director al cine de ovnis.

Ese entusiasmo podría ser clave para sostener la película después de su primer fin de semana. La competencia de junio incluye estrenos como ‘Toy Story 5’, ‘Jackass: Best and Last’ y ‘Supergirl’, pero Slashfilm señala que, en el mercado actual, esas películas podrían coexistir por apuntar a públicos distintos.

Con un presupuesto de producción reportado de US$115 millones, ‘El Día de la Revelación’ necesita un recorrido sólido más allá de su estreno doméstico. Pero si las proyecciones se mantienen y el boca a boca acompaña, Steven Spielberg podría conseguir su mayor golpe de taquilla en casi una década.

Con información de Slash Film.

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