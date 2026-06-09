‘El Día de la Revelación’: Emily Blunt dice que estudió vida alienígena en documentales para la película de Steven Spielberg

La gran Emily Blunt se preparó para El Día de la Revelación con una ruta particular en el amplio rubro de los contactos del tercer tipo. La actriz británica es una de las protagonistas en la nueva película de Steven Spielberg, un thriller de ciencia ficción que por fin llega a salas de cine este 11 de junio.

¿De qué trata El Día de la Revelación?

Para hacer realidad esta propuesta, Spielberg unió fuerzas con David Koepp y volvió a territorio alienígena, un tema de la ciencia ficción que conoce bastante bien. La película aborda la historia de Daniel Kellner, interpretado por Josh O’Connor, un experto en ciberseguridad que roba información sobre contacto extraterrestre y décadas de encubrimiento; y de Margaret Fairchild, una meteoróloga de televisión interpretada por Blunt. Es ella quien empieza a experimentar fenómenos inexplicables, entre ellos habilidades telepáticas y una conexión extraña con Daniel.

Entre los personajes secundarios tenemos a Colin Firth, quien interpreta a Noah Scanlon, personaje decidido a mantener el secreto bajo control en la organización Wardex. Colman Domingo es Hugo Wakefield, un desertor de la mencionada estructura, mientras Eve Hewson da vida a Jane Blankenship, la pareja de Daniel.

El Día de la Revelación plantea que haría si descubrieras que no estamos solos en el universo, si alguien te lo mostrara, te lo probara, ¿te daría miedo?

No te pierdas: ‘Heart of the Beast’: De qué trata el ambicioso thriller de supervivencia con Brad Pitt

La preparación de Emily Blunt

Emily Blunt declaró para el medio Discussing Film que en realidad no tenía un modelo familiar para construir a Margaret. Su personaje atraviesa algo fuera de la experiencia cotidiana, así que la actriz buscó referencias en personas que narran encuentros y fenómenos relacionada a la vida extraterrestre: “No tenía nada de dónde impulsarme, nada en qué basar a mi personaje, más allá de ver documentales interminables sobre personas que han experimentado algo y la realidad de cómo se sintió para ellas”, comentó.

El enfoque de Blunt fue estudiar la reacción humana ante lo incomprensible; su Margaret es el puente entre el público y el misterio. La actriz también aprendió coreano y ruso para pronunciar diálogos específicos, con apoyo de entrenadores de acento. Además, durante el rodaje realizó una toma de cuatro minutos hablando una lengua alienígena sin procesamiento posterior de IA.

La producción

El Día de la Revelación fue dirigida por Steven Spielberg y escrita por David Koepp a partir de una historia del propio Spielberg. Koepp ya había trabajado con él en Parque Jurásico e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. La película se filmó entre febrero y mayo de 2025 en Atlanta, Nueva Jersey y Nueva York. La música fue compuesta por John Williams, en su colaboración número 30 con el director.

Las primeras críticas son positivas y en nuestro sitió debutó con un 90% de calificación. David Rooney de The Hollywood Reporter escribió:

Entérate: ‘Scary Movie 6’ se convierte en el mejor estreno de toda la franquicia y rompe récord en taquilla

“El acto final, que lleva a Margaret de vuelta al punto de partida, es profundamente conmovedor, aunque los pasos que Koepp da para llegar allí a veces resulten confusos (…) En cuanto a la técnica, Spielberg está en su mejor momento. Trabajando con su director de fotografía de siempre, Janusz Kaminski, quien aquí pinta con una paleta de colores apagados realzada por una iluminación exquisita, el director planifica cada plano para lograr el máximo impacto dramático”.

Ciencia ficción estilo Steven Spielberg

En Encuentros cercanos del tercer tipo, estrenada en 1977, Spielberg cambió la visión de la visita extraterrestre y nos inspiró a mirar el cielo con curiosidad. E.T., el extraterrestre tomó otra ruta en 1982, pues la criatura ya no era enigma colectivo, sino amistad. Allí, La Guerra de los Mundos, estrenada en 2005, nos mostró el lado más sombrío del contacto; aunque el final de aquella película no nos encanta, Steven logró un hito del cine junto a Tom Cruise. Con Inteligencia Artificial llevó su ciencia ficción hacia la tristeza y nos hizo pedazos.

El Día de la Revelación llega este fin de semana a salas de cine, no te la pierdas.

Con información de Entertainment Weeekly.