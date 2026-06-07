‘Scary Movie 6’ se convierte en el mejor estreno de toda la franquicia y rompe récord en taquilla

El “terror” de Scary Movie 6 ya está en salas de cine y podemos decir con certeza que ¡cocinó! La franquicia, nacida al calor de Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado y la cultura pop de los dosmiles, encontró otra oportunidad con el regreso de los Wayans y de sus rostros más famosos y queridos.

¿Scary Movie 6 alcanzó récord histórico?

La sexta entrega debutó con 55 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, además de 105.5 millones a nivel mundial. Con esos números de estreno, la película consiguió el mejor lanzamiento en toda la historia de la franquicia y ya tiene el primer lugar del fin de semana. Su recaudación supera el récord local previo de la saga obtenido por Scary Movie 3, que abrió con 49.7 millones de dólares en 2003. The Numbers reportó que Scary Movie 6 tuvo un presupuesto de 30 millones.

En los mercados internacionales, la nueva entrega añadió 50.5 millones de dólares en 53 territorios. Por otro lado, el tráiler de lanzamiento, sorprendentemente, acumuló más de 410 millones de vistas en sus primeros siete días. Aunque la franquicia estuvo ausente por mucho tiempo, y en realidad no mantiene una conexión sólida con la generación Z, target de muchos de los productos hoy en día, Scary Movie 6 probó tener lo necesario para triunfar en salas.

Scary Movie 6

Claro que el regreso de Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans y Craig Wayans como guionistas y productores fue muy importante para la producción. Marlon y Shawn también retomaron a Shorty y Ray, y Anna Faris y Regina Hall volvieron como las memorables Cindy Campbell y Brenda Meeks, columnas de toda la franquicia en opinión de su servidora.

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El historial taquillero de la saga Scary Movie

La primera Scary Movie, también conocida como Una película de miedo y estrenada en el año 2000, se mantiene como la #1 de la saga con 277.2 millones de dólares globales. Scary Movie 2 llegó en 2001 con un presupuesto mucho mayor, 45 millones de dólares, pero su trayectoria no fue tan espectacular, pues terminó con 141.1 millones a nivel mundial.

La gran Scary Movie 3 removió las aguas en 2003 y logró 155.2 millones globales, nada mal. Scary Movie 4, estrenada en 2006, costó 40 millones y su recaudación mundial quedó en 178.7 millones, una cifra bastante fuerte para una cuarta entrega de comedia.

Las cosas cambiaron con Scary Movie 5, lanzada en 2013, pues con 20 millones de presupuesto alcanzó 78.6 millones globales, el total más bajo de la saga antes del nuevo regreso. Tuvieron que pasar muchos años para que la marca se animara a lanzar una nueva propuesta sin temor al fracaso.

Scary Movie 6 venció a Amos del Universo

Scary Movie 6

El otro gran estreno del fin de semana fue Amos del Universo, de Amazon MGM Studios, pero la fantasía de He-Man quedó lejos del golpe cómico de Paramount y Miramax. La película protagonizada por Nicholas Galitzine abrió con 29.3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, frente a los 55 millones de Scary Movie 6.

Cabe mencionar que Amos del Universo tuvo un presupuesto mucho más grande, de 200 millones de dólares, mientras Scary Movie 6 costó 30 millones. El top doméstico del fin de semana dejó a Scary Movie 6 en primer lugar, seguida por Amos del Universo; Backrooms: Sin Salida cayó al tercer sitio con 25.9 millones en su segunda semana, y Obsesión quedó muy cerca con 25.6 millones en su cuarta vuelta.

La taquilla del terror anda muy fuerte estas semanas, ya que Backrooms llegó a 212 millones globales para A24, y Obsesión alcanzó 224.8 millones desde un presupuesto menor al millón de dólares, dos casos que conviven con el triunfo de Scary Movie 6. Algo muy interesante está pasando en las salas de cine gracias a estar propuestas originales del género y los analistas ya están dilucidando de qué se trata. ¿Se viene una epidemia de propuestas singulares en la pantalla grande? Crucemos los dedos.

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