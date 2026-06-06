‘Scary Movie 6’ y ‘Masters of the Universe’ lideran un fuerte fin de semana en la taquilla

La taquilla vuelve a tener un fin de semana cargado de estrenos reconocibles, secuelas esperadas y sorpresas recientes del terror. En medio del buen desempeño que todavía mantienen ‘Backrooms’ y ‘Obsession’, dos lanzamientos de mayor perfil entraron a la competencia con fuerza: ‘Scary Movie 6’, el regreso de la saga paródica con los Wayans nuevamente involucrados, y ‘Masters of the Universe’, la nueva adaptación live-action de la popular propiedad de Mattel.

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¿Cómo arrancó ‘Scary Movie 6’ en la taquilla?

‘Scary Movie 6’ tuvo un inicio sólido en Norteamérica y se perfila como la película más fuerte del fin de semana. De acuerdo con Variety, la cinta de Paramount y Miramax recaudó US$24.7 millones el viernes en 3,490 cines, una cifra que la coloca en ruta hacia un debut estimado de US$56 millones. De confirmarse esa proyección, la película superaría el récord de apertura de la franquicia, que hasta ahora pertenecía a ‘Scary Movie 4’, con US$49.7 millones en 2006.

Marlon Wayans en ‘Scream 6’ (imagen: EW)

En el panorama internacional, Deadline había proyectado antes del fin de semana que la comedia podía alcanzar alrededor de US$70 millones a nivel mundial. Ese cálculo contemplaba un estreno en 53 mercados fuera de E.U., incluidos Australia, Brasil, Francia, Alemania, Italia, México, España y Reino Unido, con una expectativa de entre US$25 millones y US$30 millones en taquilla internacional.

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Estos números son notables dado que la saga no tenía una entrega encabezada por los Wayans desde ‘Scary Movie 2’, estrenada en 2001. La nueva película reúne a Marlon Wayans, Shawn Wayans y Damon Wayans Jr. en pantalla, mientras que Craig Wayans y Keenen Ivory Wayans coescribieron el guion con Rick Alvarez.

El elenco también trae de vuelta a Anna Faris y Regina Hall como Cindy Campbell y Brenda Meeks, dos de los rostros más identificables de la franquicia. A ellas se suman Kenan Thompson, Dave Sheridan, Lochlyn Munro, Carmen Electra, Kim Wayans, Cheri Oteri, Chris Elliott y Heidi Gardner. La película, dirigida por Michael Tiddes, apunta a parodiar títulos recientes y populares del terror como ‘Scream’, ‘Get Out’, ‘Longlegs’, ‘Sinners’, ‘M3GAN’ y ‘Weapons’.

‘Masters of the Universe’ ocupa el segundo lugar

El otro gran estreno del fin de semana fue ‘Masters of the Universe’, producción de Amazon MGM que debutó en segundo lugar el viernes con US$11.7 millones en 3,677 pantallas de Norteamérica. Según las proyecciones citadas por Variety, la película apunta a cerrar el fin de semana con alrededor de US$30 millones.

A nivel global, Deadline estimó que ‘Masters of the Universe’ podía arrancar con US$50 millones o más alrededor del mundo. La proyección incluía su lanzamiento en 86 territorios, entre ellos Reino Unido, Alemania, Italia, España, México, Brasil, Japón, Corea del Sur, China y Australia, con una expectativa de US$20 millones en mercados internacionales.

La cinta está dirigida por Travis Knight, conocido por ‘Bumblebee’, y adapta la franquicia de figuras de acción y caricaturas que marcó a buena parte del público durante los años ochenta. La historia sigue al príncipe Adam en su regreso de la Tierra a Eternia para enfrentar al hechicero Skeletor.

Nicholas Galitzine interpreta a He-Man, mientras que Idris Elba, Camila Mendes, Alison Brie y Jared Leto completan el reparto principal como Man-At-Arms, Teela, Evil-Lyn y Skeletor. Aunque su arranque queda por debajo del de ‘Scary Movie 6’, la película mantiene presencia como uno de los lanzamientos más grandes del fin de semana, con una apuesta de fantasía y nostalgia orientada a públicos que crecieron con la marca.

Detalle del póster oficial de ‘Masters of the Universe’ (imagen: IMDb)

El terror sigue fuerte con ‘Backrooms’ y ‘Obsession’

Mientras los nuevos estrenos ocupan los primeros lugares, ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ mantienen una presencia importante en la cartelera. ‘Backrooms’, dirigida por Kane Parsons, quedó en tercer lugar con US$7.9 millones en su segundo viernes y una proyección cercana a los US$25 millones para el fin de semana. Después de abrir con US$81.5 millones, la película de A24 ya supera los US$115 millones en Norteamérica, frente a un presupuesto reportado de aproximadamente US$10 millones.

‘Obsession’, por su parte, ocupó el cuarto lugar con US$7.4 millones el viernes y se espera que sume alrededor de US$24 millones durante el fin de semana. La película de Curry Barker ya supera los US$116 millones domésticos y podría llegar a US$151 millones el domingo, una cifra llamativa para una producción cuyo presupuesto habría sido inferior a US$1 millón.

El quinto lugar fue para ‘The Amazing Digital Circus: The Last Act’, lanzada por Fathom Entertainment. Su llegada a cines también apunta hacia otro fenómeno: el creciente peso de propiedades nacidas en internet. Entre franquicias clásicas, parodias de terror y películas virales de bajo presupuesto, el fin de semana deja una taquilla más variada de lo habitual.

Con información de Variety y Deadline.

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